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कंत्राटदार खलील शेख आत्महत्या प्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकरांसह 14 जणांवर गुन्हा दाखल!

कंत्राटदार व्यावसायिक खलील शेख आत्महत्या प्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Ravindra Dhangekar FIR
फाईल फोटो - माजी आमदार रवींद्र धंगेकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 10:35 AM IST

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पुणे : पुण्यातील गुलटेकडी परिसरात गुरुवारी कंत्राटदार खलील रज्जलाल शेख (वय 65) यांनी सुसाइड नोट तयार करून आत्महत्या केली होती. या आत्महत्या प्रकरणी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर आणि त्यांच्या पत्नीसह एकूण 14 जणांविरुद्ध स्वारगेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावं - पुण्यातील स्वारगेट पोलीस ठाण्यात मृत खलील शेख यांच्या पत्नी सुलताना खलील शेख यांनी तक्रार दिली होती. त्यानुसार विशाल केदारी, सुनील अय्यर व त्यांचा मुलगा, रघू गोडा, सुनील बोरा, राजन सेठिया, हमीद शेख व त्यांचा मुलगा, बाळासाहेब शेडगे व त्यांची पत्नी, रवींद्र धंगेकर व त्यांची पत्नी, शाम कोळपकर आणि शुभम यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहारातून धमकी, शिवीगाळ आणि मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप तक्रारीत केला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - याबाबत अधिक माहिती अशी की, सेंटरिंग व्यवसायाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांवरून संशयित आरोपींनी खलील शेख यांना धमकावून शिवीगाळ केली होती. त्यामुळं ते मानसिक तणावाखाली होते. तसंच त्यांच्या व्यवसायातील साहित्य जबरदस्तीने नेण्यात आल्याचाही आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे. खलील शेख यांनी आत्महत्येपूर्वी चिठ्ठी लिहून तसेच व्हिडिओ तयार करून संबंधित व्यक्तींवर आरोप केले. त्यानंतर त्यांनी राहत्या घरात आत्महत्या केली आहे.

या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पोलीस निरीक्षक प्रदीपसिंह सिसोदे पुढील तपास करत आहेत.

पुण्यातील व्यावसायिक खलिल शेख यांनी आत्महत्या केली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी खलील शेख यांनी व्हिडिओ शूट केला होता, त्या व्हिडिओत आत्महत्येला प्रवृत्त करणाऱ्या व्यक्तींची नावं घेतली होती. वेगवेगळ्या व्यवहारांमध्ये फसवण्यात आल्याचा खलील शेख यांचा दावा होता. खलील शेख आणि रवींद्र धंगेकर यांच्या पत्नी एका कंपनीत भागीदार होते.

न्यायालयात आमची बाजू मांडू - "माझ्या पत्नीनं या कंपनीतून 2025 मध्ये बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. खलील शेख यांचं आणि आमचं बोलणं झालं नाही. आम्ही कंपनीचे आर्थिक व्यवहार सांभाळले नाहीत. या प्रकल्पाचा राजकारणातून बळी देण्यात आला आहे. यातील सगळे भागीदार देशोधडीला लागले आहेत. न्यायालयात आमची बाजू मांडू," असं रवींद्र धंगेकर म्हणाले.

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TAGGED:

KHALIL SHAIKH SUICIDE CASE
FORMER MLA RAVINDRA DHANGEKAR
खलील शेख आत्महत्या प्रकरण
रवींद्र धंगेकर गुन्हा दाखल
RAVINDRA DHANGEKAR FIR

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