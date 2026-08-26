नांदेडच्या मुखेड येथील कंत्राटदाराची मुंबईत आत्महत्या, कामाची बिलं काढण्यासाठी लाच मागितल्याचा पत्नीचा आरोप
नांदेडच्या मुखेड येथील कंत्राटदारानं मुंबईत आत्महत्या केलीय. कामाची बिल काढण्यासाठी लाच मागितली जात असल्याचा मयताच्या पत्नीनं आरोप केलाय.
Published : August 26, 2026 at 10:58 PM IST
नांदेड - जिल्ह्यातील मुखेड येथील कंत्राटदार गजानन देवकते यांनी मुंबईत आत्महत्या केली. मयत गजानन देवकते हे मुंबई येथे गुत्तेदारी करायचे. गुत्तेदारीच्या कामात त्यांनी जवळपास दीड कोटी रुपये गुंतवल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. काम करूनही बिल निघत नसल्याने मानसिक तणावातून त्यांनी आत्महत्या केली असा नातेवाईकांचा आरोप आहे. गुत्तेदारीच्या कामासाठी व्याजाने पैसे घेऊन, पत्नी आणि आईचे दागिने गहाण ठेवून त्यांनी पैशांची गुंतवणूक केली होती. मात्र बिल निघत नसल्याने ते हतबल झाले होते. बिल काढण्यासाठी लाचेची मागणी केली जात होती असा आरोप त्यांच्या पत्नीने केला. एका अधिकाऱ्याने पाच लाख रुपयाची लाच मागितली. यापूर्वी पण त्याच अधिकाऱ्याने लाच मागितली होती असा देखील आरोप मयत गजानन देवकते यांच्या पत्नीने केला. मयत देवकते यांना दोन लहान मुलं आहेत, शिवाय वृद्ध आजारी आईची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर होती. त्यांनी आत्महत्या केल्याने त्यांचं संपूर्ण कुटुंब उघड्यावर आलं आहे. शासनाने न्याय द्यावा अशी त्यांच्या नातेवाईकांची, कुटुंबाची मागणी आहे. आज मुखेड येथे मयत गजानन देवकते यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
आज सकाळी मुखेड येथे गजानन देवकते यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, कंत्राटदारांच्या प्रलंबित बिलांचा आणि कथित लाचखोरीचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. आता गजानन देवकते यांच्या आत्महत्येपूर्वीची परिस्थिती काय होती, त्यांच्या प्रलंबित बिलांची नेमकी रक्कम किती होती, तसंच लाचेच्या आरोपांमध्ये तथ्य आहे का, याचा तपास झाल्यानंतरच या प्रकरणातील संपूर्ण सत्य समोर येणार आहे. त्यामुळे संबंधित प्रशासन या प्रकरणाची काय दखल घेते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध)