ऐन पावसाळ्यात नाशिक जिल्ह्यातील 60 जलस्रोतांचं पाणी दूषित, नागरिकांचं आरोग्य धोक्यात
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून दर महिन्याला पाण्याची जैविक तपासणी करण्यात येते. दर महिन्याला जलसुरक्षा रक्षकामार्फत पाणी नमुने गोळा करून तपासणीकरता जिल्हा प्रयोगशाळेत पाठवले जातात.
Published : July 21, 2026 at 5:34 PM IST
नाशिक - जिल्ह्यातील 15 तालुक्यातील 60 जलस्रोत दूषित असल्याचं आढळून आलंय. जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमधील दोन हजार चार पाण्याचे नमुने तपासले असता यातील 60 जलस्रोतांमध्ये दूषित पाणी आढळून आलं आहे. यात सर्वाधिक प्रमाण सिन्नर आणि सटाणा तालुक्यांमध्ये आहे. सिन्नरमध्ये सर्वाधिक 19 जलस्रोतांमध्ये दूषित पाण्याचे नमुने आढळून आले आहे अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने दिले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून दर महिन्याला पाण्याची जैविक तपासणी करण्यात येते. या तपासणीअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक जलस्रोताचे दर महिन्याला जलसुरक्षा रक्षकामार्फत पाणी नमुने गोळा करून ते तपासणीकरता जिल्हा प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. जिल्हा प्रयोगशाळेत पाणी नमुन्यांची तपासणी केल्यावर दूषित नमुन्यांबाबत आरोग्य विभागाला पत्र देण्यात येते. दूषित जलस्रोतांचे आरोग्य विभागामार्फत शुद्धीकरण करून पुन्हा तपासणी केली जाते. जैविक पाणी नमुने तपासणीत दूषित पाणी नमुने गावांची संख्या वाढत आहे. मागील वर्षीच्या अहवालाच्या तुलनेत जिल्ह्यातील यंदा दूषित जलस्रोतांमध्ये घट झाल्याचं आरोग्य विभागानं सागितलं आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये 113 प्राथमिक आरोग्य केंद्रं असून 1386 ग्रामपंचायती आहेत. याठिकाणी उपलब्ध असलेले जलस्त्रोत यामध्ये हात पंप, सार्वजनिक नळ पुरवठा पाणी पुरवठा योजना, विहीर आदी ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत दर महिन्याला जलसुरक्षा रक्षकांमार्फत पाण्याची नमुना घेऊन अनुजैविक चाचणी केली जाते. तसंच वर्षातून एकदा रासायनिक तपासणी केली जाते. जिल्ह्यातील 8 प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून पाणी नमुने तपासणी केली जाते. प्रत्येक जलस्रोतामध्ये 33 टक्के टक्के क्लोरीन आवश्यक असते. त्यामुळे जलजन्य आजार होत नाहीत. जर पाणी दूषित असेल तर त्याबाबत ग्रामपंचायतीला कळवले जाते. पाणी स्वच्छतेबाबत सूचना दिल्या जातात. आरोग्य विभागामार्फत वेळोवेळी गावागावात ग्रामसभामध्ये पाणी शुद्धीकरण बाबत जागृत केली जाते. तसंच ग्रामपंचायतीमधील जल सुरक्षक, आरोग्य सेवक, ग्राम विकास अधिकारी यांना पाणी स्वच्छतेबाबत प्रशिक्षण दिले जाते. तसंच सलग पाच वर्षे ग्रामपंचायतीला हिरवे कार्ड आणि कुठल्याही साथीचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ग्रामपंचायतीचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते चंदेरी कार्ड देऊन सन्मान केला जातो. 2021 मध्ये 1386 ग्रामपंचायतीपैकी 1052 ग्रामपंचायतीला चंदेरी कार्ड दिले होते अशी माहिती आरोग्य सहाय्यक सुरेश जाधव यांनी दिली.
जुने नाशिक भागात दूषित पाणीपुरवठा - नाशिक शहरातील जुने नाशिक भागात गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून ड्रेनेज मिश्रित दूषित पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याची समस्या उभी राहिली आहे. त्यामुळे भविष्यात आणखी मोठे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील धोका टाळण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेनं त्वरित दूषित पाणीपुरवठा बंद करून स्वच्छ सुरळीत पाणीपुरवठा करावा अशी मागणी प्रभाग अठरा मधील नागरिकांनी महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे अशी माहिती प्रभागातील रहिवासी विक्रम भास्कर यांनी दिली.
हेही वाचा...