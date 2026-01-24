कर्नाटकात 400 कोटींच्या जुन्या नोटांनी भरलेला कंटेनर लुटल्याचा दावा; तरुण म्हणाला मला ठार मारण्याची धमकी; राजस्थानमधून एकाला अटक
कर्नाटकातील चोर्ला घाट परिसरात तब्बल 400 कोटी रुपयांच्या रोख रकमेचा कंटेनर चोरीला गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आलाय. याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे.
Published : January 24, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 2:29 PM IST
नाशिक : "जिल्ह्यातील व्यवसायिकाचं अपहरण आणि 400 कोटी रुपयांची रोकड असलेला कंटेनर लूट प्रकरणी नाशिक पोलिसांनी सहा सदस्यांची एसआयटी स्थापन केली होती. दरम्यान या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी बेळगावचे पोलीस पथक शुक्रवारी 23 जानेवारीला नाशिकला आलं होतं. या गुन्ह्यात अगोदर चार जणांना अटक केली आहे. या घटनेत ठाण्यातील बड्या व्यवसायिकाचं नाव पुढं आलं असून तो फरार आहे," अशी माहिती घोटी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय शिंदे यांनी दिली. या बड्या व्यवसायिकाकडं गांधी हा व्यवस्थापक म्हणून नोकरीस होता. या गुन्ह्यात गांधी याचा सहभाग असल्याचे पुरावे प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली.
काय आहे नेमकं प्रकरण : बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर ऑक्टोबर 2025 मध्ये कंटेनर अडवून त्यात हवाला रॅकेट मार्फत नेण्यात येणारे सुमारे 400 कोटी रुपये लुटल्याचा संशय आहे. बेळगाव जिल्हा पोलिसांकडूनही त्याची चौकशी सुरू आहे. या घटनेतील तक्रारदार संदीप पाटील नाशिक जिल्ह्यातील आहे. लूट प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना नाशिकच्या वाडीवरे इथून 22 ऑक्टोबर 2025 रोजी आपल्याला पिस्तूलचा धाक दाखवून अपहरण केल्याची तक्रार संदीप पाटील यांनी दिली. संशयित विशाल नायडू, जयेश कदम, विराट गांधी, सुनील धुमाळ आणि जनार्दन धायगुडे यांनी चारचाकीतून पाटील यांचं अपहरण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तू चलनातून बाद झालेल्या चारशे कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटांचा कंटेनर लुटला आहे. तो कंटेनर आम्हाला दे. नाहीतर तुला ठार मारू अशी धमकी देत संदीप पाटील यांना मारहाण केली असं त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केलं आहे. त्यामुळं अपहरण आणि कंटेनर लुटीचं प्रकरण समोर आलं होतं.
चलनातून बाद झालेल्या नोटा : चलनातून बाद झालेल्या दोन हजाराच्या चारशे कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याचा उल्लेख संदीप पाटील यानं तक्रारीत केला आहे. प्रकरणाचं स्वरूप गंभीर, संवेदनशील व उच्च आर्थिक मूल्याचं आहे. यामध्ये राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
माझ्या नावानं शंभर कोटी मागितले : "बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला मार्गावर ऑक्टोबर 2025 मध्ये दोन हजाराच्या चलनात नसलेल्या 400 कोटी रुपयांच्या 2 कंटेनरची लूट झाली आहे. हे पैसे ठाणे येथील व्यावसायिकाचे होते, असा आरोप या तरुणानं जारी केलेल्या व्हिडिओत केला आहे. ज्यांनी हे पैसे लुटले त्यांनी माझ्या नावाचा वापर करून व्हाट्सअप कॉल करून त्यांच्याकडून चारशे कोटीच्या बदल्यात शंभर कोटीच्या चलनातील नोटा मागितल्या. यानंतर त्या व्यावसायिकाच्या लोकांनी माझं अपहरण करत मला मारहाण केली. आमचे चारशे कोटी रुपये दे नाहीतर तुला मारून टाकू अशी धमकी दिली. याप्रकरणी मी घोटी पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केलाय," असं तक्रारदार संदीप पाटील यांनी सांगितलं.
आतापर्यंत पाच जणांना अटक : "चारशे कोटी रुपयांच्या कंटेनर लूटप्रकरणी तक्रारदार संदीप पाटील यांचं अपहरण करत त्यांना मारहाण केली, या अनुषंगानं गुन्हा दाखल आहे. याप्रकरणी आतापर्यंत आम्ही पाच जणांना अटक केली आहे. संशयित विराट गांधी याला न्यायालयात हजर केलं असता, त्याला 28 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी मिळाली आहे. या प्रकरणात एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम तयार केली आहे. संपूर्ण घटनेची आम्ही सखोल चौकशी करत असून तपास सुरू आहे," असं अप्पर पोलीस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा :
- अहिल्यानगर ड्रग्ज प्रकरण : मोठे मासे बाहेर काढा, अन्यथा मीच नावं जाहीर करेन; सुजय विखेंचा पोलिसांना इशारा
- दुचाकीनं पाठलाग करत आले अन् गावठी कट्ट्यातून तरुणाच्या डोक्यात घातल्या गोळ्या : जालना हादरला
- 'बाळासाहेबांनी कधीही सत्तेसाठी तडजोड केली नाही, मात्र 'हे' दलाली करणारे 'स्टँडर्ड भिकारी' : मंत्री संजय शिरसाट यांचा हल्लाबोल!