शालेय शिक्षण विभागाच्या बांधकाम प्रकल्पांना वेग; गुणवत्ता आणि मुदतीचे पालन करण्याचे दादाजी भुसे यांचे निर्देश
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी मंत्रालयात विभागांतर्गत असलेल्या बांधकामांची माहिती घेतली. तसेच प्रकल्पाच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावं, असंही मंत्र्यांनी म्हटलं.
Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत विविध योजनांमधून सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना गती देत ते निर्धारित कालावधीत आणि गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्याचे महत्त्वाचे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मंत्रालयात या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या आढावा बैठकीत पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयाची नवी इमारत, सातारा सैनिकी शाळा, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-श्री योजना, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाभियान, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना तसेच बालभारती अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीला कोण कोण उपस्थित? : या बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य प्रकल्प संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सातारा सैनिकी शाळेच्या नूतनीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील पूर्ण झालेली, सुरू असलेली आणि प्रस्तावित विकासकामं, क्रीडांगण-क्रीडा संकुलासह विविध पायाभूत सुविधांचा आढावा घेतला. तसेच ही संस्था महाराष्ट्राचा मानबिंदू असल्याचं नमूद केलं.
मंत्री भुसेंच्या सूचना काय? : विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा प्राधान्याने पूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या सूचना मंत्र्यांनी केल्या. तसेच प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त, नेतृत्वगुण आणि राष्ट्रभावना विकसित करण्यासाठी सैनिकी प्रशिक्षणावर आधारित उपक्रम जिल्हानिहाय राबवण्याचं नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. जिल्हा परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना सैनिकी शाळांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यासाठी वेळापत्रक तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. सैनिकी शाळांमधील विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी शुल्क टप्प्याटप्प्याने घटवत ते शून्यावर आणण्याबाबत आवश्यक प्रस्ताव सादर करण्यासही मंत्री भुसे यांनी सांगितलं.
विकासकामांच्या प्रगतीचाही आढावा : भुसे यांनी विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याबाबतही सूचना दिल्या. पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयाच्या नव्या इमारतीच्या प्रकल्पाचा आढावा घेत मंत्र्यांनी घेतला. तसेच सर्व विभाग एकाच छताखाली कार्यरत राहतील, अशा एकात्मिक संकुलासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देशही देण्यात आले. बैठकीत समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-श्री योजना आणि प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाभियानांतर्गत सुरू असलेल्या वसतिगृह बांधकामे, शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रणाली उभारणी तसेच इतर विकासकामांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्पाच्या गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावं : सर्व प्रकल्प निश्चित वेळेत पूर्ण करताना गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावं, असे स्पष्ट निर्देश मंत्री भुसे यांनी दिले. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या इमारती-पायाभूत सुविधा विकासकामांबाबत स्थानिक गरजा आणि निश्चित निकष लक्षात घेऊन प्राधान्यक्रम ठरवून प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच बालभारती अंतर्गत सुरू असलेल्या प्रलंबित बांधकाम प्रकल्पांना गती देत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. विद्यार्थ्यांना आधुनिक, सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांतील प्रकल्पांचे सूक्ष्म नियोजन करून त्यांच्या अंमलबजावणीला अधिक वेग देण्याचे निर्देशही मंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत दिले.
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