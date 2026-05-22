मुंबईत बांधकामातून रोज तयार होतोय 1,000 टनांहून अधिक डेब्रिज; बेकायदेशीर विल्हेवाटीला लागणार 'डिजीटल' चाप?
मुंबईत घरगुती घनकचऱ्याच्या तुलनेत दररोज बांधकामातील डेब्रिजचा कचरा असल्यानं गंभीर निर्माण समस्या होत आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून डिजीटल डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे.
Published : May 22, 2026 at 3:13 PM IST
मुंबई- देशाच्या आर्थिक राजधानीत आता दररोज घरगुती कचऱ्यापेक्षा बांधकामातील डेब्रिज जवळपास 1,000 टनांहून अधिक निर्माण होत आहे. मात्र, शहरात घरगुती कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी योग्य व्यवस्था असली तरी बांधकाम आणि पाडकाम (C&D) मलब्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा अत्यंत अपुऱ्या आहेत. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं आता नवीन कृती आराखडा तयार केला आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सध्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकामातील ‘डेब्रिज’ मुंबई शहराबाहेर बेकायदेशीरपणे टाकले जात आहे.
डिजीटल डॅशबोर्ड तयार करण्याचा प्रस्ताव- ‘डेब्रिज’ प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महापालिकेनं दिल्लीच्या ‘डेब्रिज’ पोर्टलच्या धर्तीवर डिजिटल डॅशबोर्ड तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या ऑनलाइन पोर्टलवर प्रत्येक विकासक आणि पायाभूत सुविधा संस्था किती डेब्रिज निर्माण करते? डेब्रिज कुठे आणि कशाप्रकारे टाकणार आहे, याची माहिती देणं बंधनकारक असेल. तसेच विद्यमान प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्याबरोबरच नवीन प्रकल्प उभारण्याचाही आराखड्यात समावेश आहे. महापालिकेनं हा संकल्प आराखडा गेल्या महिन्यात उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर केला. मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाची स्वतःहून दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही समिती स्थापन केली होती.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त किरण दिघावकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं की, “सध्या मुंबईत दररोज सुमारे 8,000 टन बांधकाम आणि पाडकामातील डेब्रिजचा कचरा निर्माण होतो. केवळ पाच वर्षांपूर्वी हा आकडा 1,200 ते 1,300 टन प्रति दिन इतकाच होता. तुलनेत शहरातील घरगुती घनकचरा दररोज 7,000 टन आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापेक्षा बांधकामातील डेब्रिजचा कचरा अधिक असणं ही गंभीर शहरी समस्या आहे. सध्या त्यावर ठोस उपाय नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.
2000 हून अधिक जुन्या इमारतींचे पुर्नविकासाचं काम सुरू - गेल्या दोन-तीन वर्षांत मुंबईतील बांधकाम प्रकल्पांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. रस्ते आणि वाहतूक प्रकल्पांव्यतिरिक्त खासगी विकासकांकडून 2,000 हून अधिक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहेत. त्याचबरोबर म्हाडा आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडूनही गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, केंद्र सरकारने बांधकाम आणि पाडकामातील डेब्रिज हाताळण्यासाठी वेगळे नियम तयार केले आहेत. मात्र, मलब्याचा मागोवा घेणं आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची क्षमता मर्यादित असल्यानं नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणं कठीण ठरत आहे. बांधकाम परवानगी घेताना विकासकांकडून किती डेब्रिज निर्माण होईल, याची माहिती महापालिकेला दिली जाते.
मोठ्या प्रमाणातील डेब्रिजमुळे खारफुटीचे नुकसान- सध्या दहिसर आणि कल्याण येथेच बांधकाम आणि पाडकामातील डेब्रिजचा कचरा हाताळण्यासाठी अधिकृत दोन पुर्नप्रक्रिया प्रकल्प आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांची क्षमता प्रत्येकी फक्त 600 टन प्रतिदिन इतकी आहे. हा डेब्रिजचा कचरा अधिकृत पूर्वप्रक्रिया प्रकल्पांमध्येच नेऊन प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे.
“लहान प्रमाणातील मलब्यासाठी ‘डेब्रिज ऑन कॉल’ सेवा आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात डेब्रिज निर्माण करणारे अनेक जण वैज्ञानिक पद्धतीनं विल्हेवाट न लावता मुंबईबाहेर डेब्रिज टाकतात. या बेकायदेशीर मलबा टाकण्यामुळे खारफुटी क्षेत्रांचे नुकसान होत आहे. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांमध्ये अतिक्रमणे वाढत आहे", असे एका अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. याबाबत पर्यावरणतज्ञ स्टॅलीन डी. सांगतात, “विकासकांकडून डेब्रिज कुठेही टाकले जाते. यामुळे नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्था विस्कळीत होते. समुद्रात टाकल्यामुळे खारफुटीची जंगलं नष्ट होत आहेत. यामुळे पावसाळ्यात शहरात पाणी साचण्यासाठी हेही कारण आहेत. डेब्रिज अधिक निर्माण होण्यापेक्षा त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे.”
पोर्टलवरून देखरेख ठेवण्यात येणार- महापालिकेच्या संकल्प आराखड्यानुसार सर्व विकासकांना माती आणि मलबा (C&D) वेगळा करणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अखत्यारित एकत्रित डेब्रिज (C&D) पोर्टल सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या पोर्टलवर खासगी विकासक तसेच सरकारी संस्था आपल्या मलबा व्यवस्थापनाचा आराखडा सादर करतील. ही माहिती बांधकाम परवानग्यांशी जोडली जाणार आहे. पोर्टलवर मलबा निर्माण करणाऱ्यांची नोंदणी, परवानग्या, वाहतूक आणि प्रक्रिया यावर देखरेख ठेवली जाईल.
प्रकल्पांची क्षमता वाढवून 1500 टन करणार- मलबा वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांमध्ये ट्रॅकिंग यंत्रणा बसवली जाणार आहे. त्यामुळे मलबा नेमका कुठे जात आहे, यावर प्रत्यक्ष वेळेत नजर ठेवता येणार आहे. महापालिकेनं अधिकृत प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवून ती 1,500 टन प्रतिदिन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसेच देवनार येथे आणखी एक नवीन प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे.
प्रति वेळी 25,000 रुपये दंड आकारला जाणार- “खासगी कंपन्यांनाही मलबा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल,” असे महापालिकेचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी सांगितलं. मुंबईबाहेर डेब्रिज टाकण्यास महापालिकेनं कडक बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. बेकायदेशीर मलबा टाकणे, कचरा मिसळणे, वाहन ट्रॅकिंग यंत्रणा नसणे किंवा ठरलेल्या मार्गापासून विचलित होणे, अशा प्रत्येक प्रकारासाठी प्रति वाहन प्रति वेळी 25,000 रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तसेच कामबंदी नोटीस, परवानगी निलंबन किंवा बँक हमी जप्त करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते, असा मुंबई महापालिका प्रशासनानं इशारा दिला आहे.
'डेब्रिज ऑन कॉल' येथे संपर्क साधा
टोल-फ्री क्रमांक:
- मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरे: 1800-202-6364
- पश्चिम उपनगरे: 1800-210-9976
कॉल करण्याची वेळ: सकाळी 8:00 ते रात्री 8:00 पर्यंत
'डेब्रिज ऑन कॉल' ची काय आहे सेवा?
- 500 किलोपर्यंतच्या राडारोडसाठी (debris) मोफत संकलन सेवा.
- 500 किलोपेक्षा जास्त राडारोडसाठी परवडणारे दर.
हेही वाचा-