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'सर्वोच्च न्यायालयानं लवकरात लवकर सूचना देणं गरजेचं'- 6 खासदार फुटण्याच्या चर्चेवर उल्हास बापट यांचं मोठं वक्तव्य

शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार फुटण्याच्या चर्चेवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी नाराजी व्यक्त केली. पक्षांतर बंदी कायद्याचे विकृतीकरण झाल्याची टीका करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली.

ULHAS BAPAT ON OPERATION TIGER
प्रतिक्रिया देताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 18, 2026 at 4:25 PM IST

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पुणे : मागील काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष फुटीच्या मार्गावर आहे. 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदार शिवसेनेत जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. याविषयाच्या कायदेशीर बाबीविषयी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आपल मत व्यक्त केलं. "जे काही सध्या चालल आहे, ते अत्यंत चुकीच आहे. गेल्या काही वर्षांत पक्षांतर बंदी कायद्याचं अत्यंत विकृतीकरण झालं आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं लवकरात लवकर सूचना देणं गरजेचं आहे," असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

...ती सर्वोच्च न्यायालयाची पहिली मोठी चूक : "1985 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 52 वी घटनादुरुस्ती करून संविधानात 10 वे परिशिष्ट समाविष्ट केलं. त्यानंतर 'पक्षांतर बंदी कायदा' अस्तित्वात आणला. भारताची संसदीय लोकशाही सुदृढ आणि निरोगी व्हावी, हा यामागचा मूळ हेतू होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या कायद्याचं विकृतीकरण झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं याबाबत लवकरात लवकर सूचना देणं गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे या सत्तासंघर्षाच्या खटल्यात अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले. हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होतं. परंतु, हा निर्णय किती कालावधीत घ्यावा? याची कोणतीही स्पष्ट कालमर्यादा घातली नाही. अध्यक्षांनी 'वाजवी वेळात' निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयानं म्हटलं. पण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पहिले सहा महिने त्यावर काहीच कारवाई केली नाही. ही पहिली मोठी चूक होती," असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (ETV Bharat Reporter)

...हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक : "सुरुवातीला एकनाथ शिंदेंसोबत 16 ते 17 आमदार बाहेर पडले होते. पूर्ण 37 आमदार नव्हते. त्यामुळं जे आमदार आधी बाहेर पडले, ते या कायद्यानुसार तत्काळ अपात्र ठरतात. अपात्र ठरलेली व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत मंत्री पदावर राहू शकत नाही. त्यामुळं कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून पहिल्या दिवसापासूनच एकनाथ शिंदे यांचं सरकार असंवैधानिक आहे. लोकशाहीत मतदार हा व्यक्तीला नाही तर पक्षाच्या चिन्हाला आणि मुख्य नेत्याला पाहून मतदान करत असतो. उदाहरणार्थ, मशालीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या उमेदवाराला मिळालेलं मत हे उद्धव ठाकरेंसाठी असते. जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला पक्षाचं धोरण मान्य नसेल, तर त्यानं आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन पुन्हा जनतेच्या दारात कौल घेण्यासाठी गेलं पाहिजे. एका चिन्हावर निवडून यायचे. त्यानंतर वैयक्तिक स्वार्थासाठी दुसऱ्या पक्षात जायचे, हे राजकीय नैतिकतेला धरून नाही. आज आमदारांना आणि खासदारांना विविध प्रकारची प्रलोभनं, मोठी पदे आणि पैशांची आमिषे दाखवून पक्षांतर घडवून आणले जात आहे. ही वस्तुस्थिती जनतेला ठाऊक आहे. हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे," असं घटनातज्ज्ञ बापट म्हणाले.

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TAGGED:

OPERATION TIGER RUMOR
ULHAS BAPAT ON ANTI DEFECTION LAW
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट
ऑपरेशन टायगर
ULHAS BAPAT ON OPERATION TIGER

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