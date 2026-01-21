ETV Bharat / state

पक्ष आणि चिन्हाबाबात उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने निर्णय झाल्यास काय होईल? काय म्हणाले घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

गेल्या काही वर्षापासून रखडलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आज घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

January 21, 2026

पुणे : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून याकडं सर्व राज्याचं लक्ष लागलं आहे. आज तांत्रिक आणि विशेष कामकाजामुळं ही सुनावणी होणार नसल्याचं देखील सांगितलं जात आहे. मात्र असं असलं तरी, पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णय हा जर उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं लागला तर काय होईल? याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी याबाबत माहिती दिली.

सरकारवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही : घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, "जर निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं लागला तरी सरकारवर याचा काहीही परिणाम होणार नसून एकनाथ शिंदे यांना नवीन चिन्ह तसंच वेगळा पक्ष काढावा लागणार आहे."

विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे : लोकशाहीमध्ये ज्या संस्थांवर विश्वास असायला पाहिजे त्या संस्थांवरचा विश्वास कमी कमी होत चालला आहे. त्यामध्ये सभापती असतील, गव्हर्नर असतील, इलेक्शन कमिशन असेल किंवा खुद्द सुप्रीम कोर्ट असेल त्यांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. याचं कारण असं की, स्पीकर यांनी अंपायर सारखं काम कराणं अपेक्षित आहे. परंतु, प्रत्यक्षामध्ये ते पक्षाचे सदस्य असल्यासारखं काम करतात. सुप्रीम कोर्टमध्ये जर तीन ते चार वर्ष घटनात्मक प्रश्न सोडवले नाहीत तर निर्णय न देणं हा सुद्धा सरकारच्या बाजूने दिलेला निर्णयच असतो. त्यामुळं या सगळ्या संस्थांची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. पक्षांतरबंदी कायदा सक्षम करण्याऐवजी त्यातून जास्तीत जास्त पळवाट काढण्याचं काम केलं जात असल्याचं उल्हास बापट म्हणाले.


निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागला तर... : उल्हास बापट म्हणाले की, शिंदे सरकार हे पहिल्या दिवसापासून घटनाबाह्य सरकार आहे. पहिल्या दिवसापासून सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजन्स आणि वकिलांच्या अनेक आर्ग्युमेंट्समुळं ते वाचले आहेत. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं शेवटचा जो निर्णय दिलाय तो सगळा बरोबर सांगण्यात आला आणि शेवट त्यांनी तीन पळवाटा ठेवल्या. त्यावेळी चंद्रचूड माझ्या कल्पनेनं चीफ जस्टीस होते. या प्रकरणात तीन पळवाटा ठेवल्या गेल्यामुळं याला वेळ लागत गेला. आता जर या प्रकरणाचा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूनं लागला तर सरकारवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. तसंच राजकीय उलथापालथ होईल पण मी यावर बोलणार नाही."

