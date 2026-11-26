कोल्हापुरात संविधानाचा जयघोष! बिंदू चौकात भव्य संविधान रॅली, तर शाहू समाधी स्थळावर 'सहकार रक्षण' शपथेने सरकारवर हल्लाबोल
संविधान दिनानिमित्त (Constitution Day) कोल्हापुरात भव्य संविधान रॅली आणि संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आलं.
Published : November 26, 2026 at 4:21 PM IST
कोल्हापूर : भारतीय संविधान दिनाचं (Constitution Day) औचित्य साधून 26 नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर शहरात एकीकडं संविधानाचा जयघोष, तर दुसरीकडे सहकार आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठीचा एल्गार पाहायला मिळाला. जिल्हा प्रशासन, समाजकल्याण विभाग तसंच विविध सामाजिक आणि राजकीय संघटनांच्या वतीने विविध प्रेरणादायी उपक्रम राबवून संविधान दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला.
संविधान रॅली काढण्यात आली : यावेळी कोल्हापुरातील ऐतिहासिक बिंदू चौकात मान्यवरांच्या उपस्थितीत सामूहिक संविधान वाचन करण्यात आलं. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून ट्रॅक्टरवर संविधानाची भव्य प्रतिकृती ठेवून संविधान रॅली काढण्यात आली. दुसरीकडं, नर्सरी बागेतील राजर्षी शाहू महाराज समाधी स्मारकस्थळी गोकुळ, सहकार, संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सामूहिक शपथ घेण्यात आली. इंडिया आघाडी आणि सजग नागरिक मंच यांच्या संयुक्त विद्यमानं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं.
बिंदू चौकात सामूहिक संविधान वाचन : ऐतिहासिक बिंदू चौक येथे जिल्हा प्रशासन आणि समाजकल्याण विभागाच्या वतीनं भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचं सामूहिक वाचन करण्यात आलं. यानंतर विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून शहरातून भव्य संविधान रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये कोल्हापुरातील विविध शाळांचे विद्यार्थी, नागरिक आणि प्रशासकीय अधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रॅलीमध्ये ट्रॅक्टरवर भारतीय संविधानाची सुशोभित प्रतिकृती ठेवण्यात आली होती. ही प्रतिकृती उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेत होती. मान्यवरांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रॅलीला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी उपस्थित शालेय विद्यार्थ्यांना संविधानाच्या पुस्तिकांचं वाटपही करण्यात आलं.
संविधान हे केवळ पुस्तक नसून नागरिकांचे मूलभूत हक्क : यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांनी मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीने दोन वर्षे 11 महिने मेहनत घेऊन जगातील सर्वांत उत्कृष्ट आणि मोठे संविधान देशवासीयांना दिलं. संविधान हे केवळ पुस्तक नसून नागरिकांचे मूलभूत हक्क, न्याय आणि विविध योजनांची जाणीव करून देणारी व्यवस्था आहे. संविधानाने शोषित, गरीब, श्रीमंत, उद्योजक, शास्त्रज्ञ आणि प्राध्यापक अशा सर्वांना मतदानाचा समान अधिकार दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनाची सुरुवात करून देशभरात हा दिवस उत्साहात साजरा करण्यास प्रारंभ केला." संसदेतील संविधानाची मूळ प्रत पाहण्याचं भाग्य लाभल्याचं सांगत महाडिक यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना संविधान दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांच्यासह विविध प्रशासकीय प्रमुख उपस्थित होते.
सहकार आणि संविधान रक्षणाची शपथ : संविधान दिनानिमित्त आयोजित दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात नर्सरी बागेतील राजर्षी शाहू महाराज समाधी स्मारकस्थळी गोकुळ, सहकार, संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सामूहिक शपथ घेण्यात आली. इंडिया आघाडी आणि सजग नागरिक मंच यांच्या संयुक्त विद्यमानं या विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी बोलताना शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले, "गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीदरम्यान बहुमताचा आदर न करता मंत्रिमंडळात चार संचालक वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बहुमत नसतानाही ही सत्ताचोरी केली असून, हा संविधानाचा अवमान आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडी याविरोधात आवाज उठवेल." सहकार क्षेत्रातील स्वायत्तता टिकवण्यासाठी आणि संविधानातील मूल्यांचं रक्षण करण्यासाठी हा रस्त्यावरील लढा 2029 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी उपस्थितांनी राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळी सामूहिक शपथ घेऊन व्यक्त केला.
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