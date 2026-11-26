भारतीय संविधान निर्मितीचे साक्षीदार होते कोल्हापूरचे रत्नाप्पा कुंभार; भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी, वाचा ऐतिहासिक योगदान
डॉ. रत्नाप्पा कुंभार (Ratnappa Kumbhar) यांनी भारतीय संविधान निर्मिती, स्वातंत्र्यलढा, संस्थानांचे विलीनीकरण, सहकार आणि शिक्षण क्षेत्रात मोलाचं योगदान देत कोल्हापूरचा नावलौकिक वाढवला आहे.
Published : November 26, 2026 at 7:21 PM IST
कोल्हापूर : ब्रिटिशकालीन भारतात स्वातंत्र्यलढ्याची पडलेली ठिणगी असो किंवा स्वातंत्र्यासाठी दिलेला लढा, कोल्हापूरच्या स्वाभिमानी मातीनं देशासाठी दिलेलं योगदान नेहमीच वाखाणण्याजोग ठरलं आहे. देशाला पुरोगामी विचारांची दिशा देणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या या भूमीनं भारतीय संविधानाच्या निर्मितीतही खारीचा वाटा उचलला आहे. भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी करणारे आणि संविधान सभेच्या सर्व बैठकांना उपस्थित राहिलेले कोल्हापूरचे पुत्र डॉ. रत्नाप्पा कुंभार (Ratnappa Kumbhar) हे त्यापैकीच एक. त्यांनी स्वाक्षरी केलेली संविधानाची मूळ प्रत आजही नव्या पिढीला कोल्हापूरच्या योगदानाबद्दल दिशा देत आहे. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीचे साक्षीदार असलेल्या डॉ. रत्नाप्पा कुंभार यांच्या कार्याचा भारतीय संविधान दिनानिमित्त घेतलेला हा आढावा...
संविधान निर्मितीत कोल्हापूरचं प्रतिनिधित्व : देशावर ब्रिटिशांची सत्ता असताना भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेतील पहिलं महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे 9 डिसेंबर 1946 रोजी झालेली संविधान सभेची बैठक. या बैठकीला देशभरातील विविध भागातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली. त्याचवेळी कोल्हापूर संस्थानात प्रजा परिषदेचे सक्रिय सदस्य असलेल्या रत्नाप्पा कुंभार यांची एकमताने संविधान सभेवर निवड करण्यात आली होती. भाई माधवराव बागल, दिनकरराव देसाई यासारखे नेते प्रजा परिषदेत कार्यरत असतानाही संविधान सभेचे सदस्य म्हणून रत्नाप्पा कुंभार यांना संधी मिळाली. देशाचं संविधान तयार होत असताना प्रत्येक कलमावर झालेल्या चर्चेत कुंभार यांनी मुद्देसूद आणि तर्कशुद्ध मतं मांडली. देशाच्या संविधान निर्मितीत त्यांनी महत्त्वाचं योगदान दिलं, असं राज्यशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. हरीश भालेराव यांनी सांगितलं.
भारतीय संविधानाची एक मूळ प्रत कोल्हापुरात : संस्थानांमध्ये विभागलेल्या भारतभूमीला एकसंघ ठेवणारा महत्त्वाचा दस्तावेज म्हणजे भारतीय संविधान. संविधानाची निर्मिती होत असताना देशाच्या विविध भागातून संविधान सभेवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांनी मोलाचं योगदान दिलं. या संविधान सभेत पश्चिम महाराष्ट्राचं प्रतिनिधित्व रत्नाप्पा कुंभार यांनी केलं. भारतीय संविधान देशाला अर्पण करताना संविधानाच्या शेवटच्या सभेपूर्वी सर्व सदस्यांच्या सह्या भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतिवर घेण्यात आल्या. या मूळ प्रतींपैकी एक प्रत कोल्हापुरात पाहायला मिळते. कोल्हापूरच्या मातीत जन्मलेल्या देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांनी दिलेलं योगदान आजही संस्मरणीय आहे, अशी प्रतिक्रिया संविधान अभ्यासक डॉ. हरीश भालेराव यांनी व्यक्त केली.
भरमु कुंभाराचं पोर ते देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार असा प्रवास : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील निमशिरगाव येथील भरमु कुंभार यांच्या पोटी रत्नाप्पा कुंभार यांचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या रत्नाप्पाण्णा यांना शिक्षणाची विशेष आवड होती. त्यामुळं राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी सुरू केलेल्या बोर्डिंगमध्ये पुढील शिक्षणासाठी ते कोल्हापुरात दाखल झाले. कोल्हापुरात शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात उडी घेतली. तेव्हापासूनच समाजकारण आणि राजकारणात सक्रिय होत रत्नाप्पा कुंभार हे पश्चिम महाराष्ट्राचा चेहरा बनले. 1938 मध्ये शेतकऱ्यांचा शेतसारा कमी करण्याच्या मागणीसाठी छेडण्यात आलेल्या आंदोलनाचं नेतृत्व रत्नाप्पा कुंभार यांनी केलं. याच काळात माधवराव बागल यांच्या सोबतीनं संस्थान प्रजा परिषदेची स्थापना झाली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील संस्थानांच्या विलीनीकरणात महत्त्वाची भूमिका : देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील संस्थानांचे भारतात विलीनीकरण करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी रत्नाप्पा कुंभार यांच्यावर सोपवली होती. ही जबाबदारी त्यांनी समर्थपणे पार पाडत संस्थानांच्या विलीनीकरण प्रक्रियेत मोलाची भूमिका बजावली. सहकार क्षेत्रातही त्यांनी भरीव योगदान दिलं. पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्याची निर्मिती केली. शिरोळ तालुक्याच्या विकासात त्यांनी मोलाचं योगदान दिलं. 1998 पर्यंत त्यांनी याच भागातून विधानसभेत नेतृत्व केलं होतं.
शिक्षण संस्थांची स्थापना; नव्या पिढीला मार्गदर्शक : देशभक्त डॉ. रत्नाप्पा कुंभार यांनी पुणे विद्यापीठाची डॉक्टरेट पदवी मिळवली. कोल्हापुरात त्यांनी विविध शैक्षणिक संस्थांची स्थापना केली. त्यापैकी शहाजी लॉ कॉलेज ही महत्त्वाची संस्था आहे. याच महाविद्यालयात केंद्र सरकारकडं पाठपुरावा करून मिळवलेली भारतीय संविधानाची मूळ प्रत आजही जतन करून ठेवण्यात आली आहे. संविधान निर्मितीचे साक्षीदार असलेल्या डॉ. रत्नाप्पा कुंभार यांचं योगदान नव्या पिढीला समजावं, या उद्देशानं या मूळ प्रतीचं संवर्धन करत असल्याची भावना महाविद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य एम. सी. शेख यांनी व्यक्त केली.
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