जोडीदाराला सतत आत्महत्येची धमकी देणं ही क्रूरताच; पीडित पतीला उच्च न्यायालयाकडून घटस्फोट मंजूर
Published : November 19, 2025 at 8:42 PM IST
मुंबई : आपल्या जोडीदाराला वारंवार आत्महत्येची धमकी देणं, ही एक प्रकारची क्रूरताच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं एका पीडित पतीला घटस्फोट मंजूर केलाय. वारंवार जर जोडीदाराकडून अशा प्रकारची धमकी मिळत असेल तर वैवाहिक संबंध कायम ठेवणं अशक्य होईल, असं निरीक्षण देखील मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात नोंदवलंय.
काय होती याचिका? : पत्नीकडून दिल्या जाणाऱ्या मानसिक त्रासाला वैतागून एका पतीनं कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. मात्र कुटुंब न्यायालयानं त्याच्या बाबतीत क्रूरता घडल्याचं अमान्य करत घटस्फोट देण्यास नकार दिला होता. कुटुंब न्यायालयानं 2019 मध्ये दिलेल्या त्या आदेशाविरोधात पतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याच्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढं सुनावणी झाली.
काय आहे प्ररकरण? : या जोडप्याचं 2006 मध्ये लग्न झालं होतं. परंतु कालांतरानं दोघांमध्ये वाद निर्माण झाले. या मधल्या काळात पत्नी अनेकदा पतीचं घर सोडून निघून गेली होती. मात्र, त्या दोघांमधील वाद विकोपाला गेल्यानं 2012 पासून ते विभक्त राहत होते. दरम्यान, पत्नी वारंवार आपल्या चारित्र्यावर संशय घेते आणि आत्महत्या करण्याची धमकी देते. इतकंच नव्हे तर तिनं आत्महत्येचा प्रयत्नही केलेला आहे. या सर्व मनस्तापामुळं हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत घटस्फोट मागत पतीनं घटस्फोटासाठी रितसर अर्ज दाखल केला होता.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पतीचा दावा उच्च न्यायालयानं मान्य केला. संबंधित जोडपं गेल्या दशकभराहून अधिक काळ वेगळं राहतंय. आता त्यांच्यात कोणताही सौहार्दपूर्ण तोडगा निघणं शक्य नाही. याचिकाकर्त्यानं क्रूरतेच्या अनेक घटनांचा उल्लेख केलाय. परंतु कौटुंबिक न्यायालयानं या गोष्टींचा विचार केलेला नाही. जोडीदाराकडून, वारंवार आत्महत्येच्या धमक्या मिळणं ही क्रूरताच आहे, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्या पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
