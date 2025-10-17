ETV Bharat / state

'निसर्गाचा स्वच्छता दूत' देशभरात नामशेष होण्याच्या मार्गावर; रायगड जिल्ह्यात गिधाडांचं संवर्धन करण्यात यश!

संपूर्ण देशभरात गिधाडांची संख्या कमी होत असताना रायगड जिल्ह्यात गिधाडांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. पर्यावरण, आरोग्याच्या दृष्टीनं गिधाडांचे काय महत्त्व आहे? जाणून घ्या, खास रिपोर्ट

vulture
गिधाडे
ETV Bharat Marathi Team

October 17, 2025

Updated : October 17, 2025

रायगड-'निसर्गाचा स्वच्छता दूत' म्हणून ओळख असलेल्या गिधाडाच्या प्रजाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पर्यावरणातील असमतोल, औषधांचा अतिरेकी वापर आणि अधिवास नष्ट होणे ही त्यामागची प्रमुख कारणं असल्याचं तज्ञ सांगतात. गिधाडांचं संवर्धन ही आता काळाची गरज बनली आहे. कारण गिधाड वाचलं, तर निसर्गाचं आरोग्यही वाचेल.



गावाबाहेरच्या शेतात किंवा जंगलाच्या किनारी पडलेले मृत जनावरांचे अवशेष काही तासांत नाहीसे होतात. हे निसर्गाच्या स्वच्छता दूतामुळे म्हणजेच गिधाडामुळे शक्य होते.

रायगड जिल्ह्यात गिधाडांचं संवर्धन करण्यात यश
मृत प्राण्यांचं मांस खाऊन निसर्ग स्वच्छ ठेवणारा हा पक्षी म्हणजे निसर्गाची खरी स्वच्छता मोहीमच आहे. पण, आज हा पक्षी स्वतःच्या अस्तित्वाच्या लढाईत हरत चालला आहे. १९८० ते ९० च्या दशकात भारतभर लाखोच्या संख्येने गिधाडं आढळत होती. आकाशात उंच भरारी घेणाऱ्या त्यांच्या थव्यानं प्रत्येक गाव, प्रत्येक शिवार जणू ओळखलं जात होतं. मात्र २००० नंतर परिस्थिती पूर्ण बदलली. जनावरांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘डायक्लोफेनॅक’ या औषधामुळे गिधाडांचा मृत्यू होऊ लागला. मृत जनावरांचं मांस खाताना हे औषध त्यांच्या शरीरात गेलं. त्यांच्या मूत्रपिंडाचं कार्य बंद पडलं. काही वर्षांतच गिधाडांच्या संख्येत तब्बल ९५ टक्क्यांनी घट झाली.
endangered vulture species
गिधाडांचे महत्त्व

गिधाडांचं पर्यावरणाच्या दृष्टीनं काय आहे महत्त्व? रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्येही गिधाडांचा मोठा वावर होता. म्हसळा, संगमेश्वर आणि दापोली परिसरात अजूनही अधूनमधून काही थवे दिसतात. पण ती संख्या आता चिंताजनक पातळीवर आली आहे. ऐकेकाळी शेकड्यांच्या संख्येने दिसणारी गिधाडं आता केवळ दोन-तीन जोड्यांपुरतीच उरली आहेत.गिधाडाचं अस्तित्व केवळ एका पक्ष्याचं नाही, तर निसर्गाच्या आरोग्याचं प्रतीक आहे. मृत प्राण्यांचे अवशेष खाऊन ते पर्यावरणात स्वच्छता राखतात. त्यातून होणारा संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार थांबवतात. गिधाडं नसल्यानं मृतदेह कुत्रे आणि इतर प्राणी खातात. त्यामुळे रेबिज, अँथ्रॅक्स आणि इतर संसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो. तज्ञांच्या भाषेत सांगायचं, तर गिधाड म्हणजे निसर्गाचा बायोलॉजिकल क्लिनर आणि आरोग्यरक्षक आहे.

endangered vulture species
गिधाडांच्या संख्येत घट होण्याची कारणे


कशामुळे गिधाडांची संख्या कमी होतेय?- गिधाड पक्ष्यांच्या कमी होण्यामागं केवळ औषधं नव्हे, तर जंगलतोड, अधिवास नष्ट होणं, पवनचक्क्या आणि विजेच्या तारांशी होणारे अपघात, तसेच अन्नस्रोत कमी होणं हीही मोठी कारणं आहेत. गावांमधील मृत जनावरं तातडीने पुरली जातात किंवा जाळली जातात. त्यामुळे गिधाडे हे नैसर्गिक अन्नसाखळीमधून बाहेर पडले आहेत. ही परिस्थिती ओळखून सिस्केप (Society for Conservation of Nature and Ecosystem Protection) आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीसारख्या (BNHS) संस्थांनी गिधाड संवर्धनासाठी मोहिमा सुरू केल्या आहेत. रायगड आणि सातारा परिसरात गिधाडांच्या सुरक्षित प्रजननासाठी केंद्रं उभारली जात आहेत. शेतकऱ्यांना डायक्लोफेनॅकऐवजी पर्यायी सुरक्षित औषधं वापरण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे.

endangered vulture species
गिधाडांची संख्या

निसर्गाची संपूर्ण स्वच्छता यंत्रणा कोलमडेल- भारत सरकारनंही २००६ मध्ये जनावरांसाठी डायक्लोफेनॅकचा वापर बंद केला. हरियाणा, आसम, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात 'Vulture Conservation Breeding Centres' स्थापन केली. या केंद्रांत कृत्रिम प्रजननाद्वारे गिधाडं वाढवून पुन्हा जंगलात सोडली जात आहेत. रायगड, सातारा, नाशिक आणि चंद्रपूर या भागात अजूनही थोड्या प्रमाणात गिधाडं दिसतात. काही गावांमध्ये नागरिकांनी मिळून 'गिधाड संरक्षण क्षेत्र' तयार केली आहेत. मात्र, परिस्थिती अजूनही अत्यंत नाजूक आहे. पर्यावरणप्रेमींचं म्हणणं आहे की, जर आपण गिधाडांचं रक्षण आज केलं नाही, तर उद्या निसर्गाची संपूर्ण स्वच्छता यंत्रणा कोलमडेल.

vulture
गिधाड

एक पिल्लू मेले तर संपते गिधाडाची पिढी- सिस्केपचे अध्यक्ष प्रेमसागर मेस्त्री म्हणाले, अतिधोकादायक वन्यजीवांचं संवर्धन करण्याचं काम संस्था करत आहेत. जे प्राणी आणि पक्षी लुप्त होतं आहेत, त्यांना आणि घरट्यांना वाचविण्याचं काम करत आहोत. १९९९ मध्ये गिधाडे नामशेष होत असल्याचं प्रथम समजलं होतं. १९९७ मध्ये पक्षी संमलेनादरम्यान महाडमध्ये दोन ते चार हजार गिधाडे असल्याची माहिती कळाली होती. त्यानंतर अचानक गिधाडांची संख्या सर्वत्र कमी झाली आहेत. म्हसाळ्यात एका पठारावर मेलेल्या म्हशीला खात असलेले गिधाडे पाहिली. त्यानंतर गिधाडांचा शोध घेत मागोवा घेतला. त्यांच्या संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू केले. गिधाडाला वर्षातून एकच पिल्लू होते. ते उपासमारीनं मेलं तर गिधाडाची एक पिढी संपते.

vulture
गिधाडे


तर पक्षी फक्त पुस्तकात आणि चित्रातच उरेल- गिधाड म्हणजे 'निसर्गाचा निःशब्द प्रहरी' तो नसेल, तर रोगजंतू आणि सडलेल्या मृतदेहांचं संकट पुन्हा आपल्या अंगणात येईल. त्यामुळे 'गिधाड वाचवणं म्हणजे निसर्गाचं आरोग्य वाचवणं' ही केवळ ओळ नव्हे, तर वास्तव बनलं आहे. आकाशात मुक्त भरारी घेणारं गिधाड आज नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. पण जर आपण एकत्रितपणे प्रयत्न केले, डायक्लोफेनॅकचा वापर थांबवला आणि त्यांचा अधिवास सुरक्षित ठेवला तर आपल्या गावाच्या शिवारात निसर्गाचा स्वच्छता दूत आकाशात उंच भरारी घेताना दिसेल. निसर्गाचा स्वच्छता दूत असलेलं गिधाड वाचवणं म्हणजे पर्यावरण संतुलनाचं रक्षण करणं आहे. जर आता पावलं उचलली नाहीत, तर हा उपयुक्त पक्षी फक्त पुस्तकात आणि चित्रातच उरेल, अशी भीती तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

vulture
गिधाड

