इराण-इस्राईल युद्धाचे परिणाम: प्लॅस्टिक खेळण्यांच्या किमतीत 50% वाढ; वार्षिक 250 कोटींची उलाढाल असलेला व्यवसाय संकटात

प्लॅस्टिक खेळण्यांच्या किमतीत 50% वाढ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 4, 2026 at 11:59 AM IST

छत्रपती संभाजीनगर : इराण आणि इस्राईल यांच्यातील युद्धाचे परिणाम आता स्पष्टपणानं दिसायला सुरुवात झाली आहे. सामान्य नागरिकांना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागत असून, अनेक वस्तूंच्या किमतीतदेखील वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः बाजारात येणाऱ्या प्लॅस्टिक खेळण्यांच्या किमतीत अचानक 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.

युद्धामुळे आयात होणाऱ्या गोष्टींवर अनेक मर्यादा आल्या आहेत. प्लॅस्टिक कंपन्यांना लागणारा गॅस मिळत नाही. त्यात विदेशातून येणारा कच्चा महागल्यानं बाजार पेठेत विक्रीसाठी येणाऱ्या खेळण्यांच्या दरात वाढ झाली आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यात एकट्या प्लॅस्टिक खेळणी व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल सुमारे 250 कोटी रुपये आहे. दर वाढीमुळे भविष्यात या उलाढालीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

खेळण्यांच्या किमतीत वाढ : शहरातील खेळणी पुरवठादार ठोक व्यापारी मच्छिंद्र डिडोरे यांच्या माहितीनुसार, जवळपास सर्व कंपन्यांनी खेळण्यांच्या दरांमध्ये 25% पेक्षा जास्त वाढ केली आहे. यामुळे ग्राहकांची गर्दी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. मच्छिंद्र डिडोरे यांनी सांगितलं की, जर पुढील काही दिवसांत दर आणखी वाढलं, तर वार्षिक उलाढालीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शालेय खेळणी महागली: शालेय आणि प्री-स्कूलसाठी लागणाऱ्या प्लॅस्टिक खेळण्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यात घसरगुंडी, प्लॅस्टिक टेबल, खुर्ची यासारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. मार्च महिन्यात प्लॅस्टिक खेळणी आणि साहित्य तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी पुरवठा थांबवला होता, मात्र एप्रिलपासून नवीन खेळणी आणि साहित्य पाठवायला सुरुवात झाली.

दरम्यान, किमतींमध्ये फरक दिसून आला असून काही वस्तू 20 टक्के तर काही 50 टक्के महाग झाल्या आहेत. व्यावसायिक जगदीश बजाज यांच्या मते, लहान मुलांची हौस लक्षात घेता विक्रीवर या आठवड्यात परिणाम झाला नाही, पण भविष्यात दर वाढीमुळे तो परिणाम दिसू शकतो.

दर आता कमी होणं शक्य नाही : जगदीश बजाज यांनी सांगितलं की, युद्धामुळे प्लॅस्टिक खेळण्यांचे दर वाढले असून दिवाळीपूर्वी ते कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वी वाढलेले दर कधीही कमी झालेले नाहीत, त्यामुळे आता ग्राहकांना नव्या वाढीव दरानं खेळणी खरेदी करावी लागणार आहेत.

ग्राहकांनी काय सांगितलं? : दर वाढला असला तरी त्याचा फायदा व्यावसायिकांना होणार नाही, कारण विक्रीवर होणारा नफा मात्र 'जैसे थे'च असणार असल्याचं व्यावसायिकांनी सांगितलं. खेळणी घेणं म्हणजे लहान मुलांची हौस पूर्ण करण्यासारखं आहे. निकटवर्तीयांच्या मुलांचे वाढदिवस किंवा कुटुंबात नवीन सदस्य आला की आवर्जून खेळणी घेतली जातात. वस्तू महाग झाल्या तरी हौसेला मोल नाही किंवा पर्याय नाही. महाग वस्तू ऐवजी स्वस्त वस्तू घ्यावी लागेल, मात्र खेळणी तर घ्यावीच लागतील, असं मत ग्राहक संजय सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केलं.

