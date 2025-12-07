ETV Bharat / state

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल; वडेट्टीवार म्हणाले "सभापतींची भूमिका लोकशाहीला घातक"

सोमवारपासून राज्याचं हिवाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये सुरू होणार आहे. त्याच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. यावेळी माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.

VIJAY WADETTIWAR ON GOVERNMENT
माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार आणि भास्कर जाधव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 8:45 PM IST

नागपूर : महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात आलं आहे. विरोधी पक्षातील आमदारांना चहापानासाठी सरकारकडून व्यक्तिगत आमंत्रण देण्यात आलं. पण विरोधी पक्षनेते हे संवैधानिक पद असून त्यावर नेमणूक होत नाही. हे सरकार संविधान विरोधी आहे. त्यामुळं महाविकास आघाडीनं सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

सभापतींची भूमिका लोकशाहीला घातक : "हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक नागपूर विधानभवनात पार पडली. विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी विरोधी पक्षनेते पदी नेमणुकीबाबत आक्षेपार्ह विधान केलं. सभापती म्हणाले स्वातंत्र्यानंतर सर्वच प्रथा पाळणं अभिप्रेत नाही. या विधानाचा विरोधकांनी समाचार घेतला. राज्यात हुकूमशाही पद्धतीनं कारभार सुरू आहे. सभापतींची भूमिका लोकशाहीला घातक आहे," अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.

8 दिवसात विदर्भाला न्याय कसा मिळणार : विदर्भामध्ये हिवाळी अधिवेशन होत असताना त्याचा कालावधी अवघा 7 दिवस आहे. संपूर्ण देशात सगळ्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत आहे. राज्यात दर दिवसाला 8 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. निवडणुकीच्या आधी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. पण ती करायला सरकारला मुहूर्त सापडत नाही. दुसरीकडं अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणाले. मंत्री विखे पाटील यांनी देखील शेतकऱ्यांचा अपमान केला. यातून सरकारची शेतकरी विरोधी भूमिका स्पष्ट होत आहे. त्यामुळं अशा असंवेदनशील सरकार बरोबर चहापान करणं चुकीचं आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली.

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडलं : "राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं 75.42 लाख हेक्टरवर पिकांचं नुकसान झालं. शेतजमीन, जनावर आणि घरांचं नुकसान झालं. यासाठी केंद्राकडून मदत अपेक्षित असताना 27 नोव्हेंबरला राज्य सरकारनं प्रस्ताव पाठवला. केंद्राकडून महाराष्ट्राला एका पैशाची मदत झालेली नाही. सत्ताधारी तिन्ही पक्ष एकमेकांना निधी मिळावा म्हणून भांडण करतात. पण शेतकऱ्यांना मात्र वाऱ्यावर सोडलं आहे," अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवर यांनी केली.

vijay wadettiwar on Government
माध्यमांशी बोलताना महाविकास आघाडीचे नेते (ETV Bharat Reporter)

विदर्भातील शेतकरी अडचणीत : "विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, धान्य उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी केला जात नाही. परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस आयात केला जात असून त्याचा आयात कर शून्य केला आहे. सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही, सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केलेलं नाही. तर धानाला बोनस देण्यात आलेला नाही," अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते, माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.

सत्ताधाऱ्यांना संविधान नको मनुस्मृती हवी : "महायुती सरकारकडं पाशवी बहुमत आहे. असं असताना विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. सगळे मंत्री कंत्राटदार बनून तिजोरी लुटत आहेत. तिन्ही पक्षात भ्रष्टाचार सगळ्यात जास्त कोण करणार यात त्यांची स्पर्धा सुरू आहे. या सरकारनं अनेक योजना बंद केल्या. हे स्थगिती सरकार नाही का? राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी पैसे वाटले हे त्यांच्या आमदारांनी शूटिंग करून दाखवलं. ही कोणती लोकशाही आहे? विरोधकांच्या मतदारसंघात एक रुपयाचा निधी दिला जात नाही. सत्ताधाऱ्यांना मात्र भरमसाठ निधी मिळतो, हा जनतेचा अपमान आहे. सत्ताधाऱ्यांना संविधान नको मनुस्मृती हवी आहे. म्हणूनच सभापतींनी अशी विधान केली," अशी टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी केली.

कायदा सुव्यवस्था धोक्यात : राज्यात 18 वर्षांखालील 'लाडक्या लेकी' असुरक्षित आहेत. सरासरी दररोज 24 अल्पवयीन मुलींची छेड किंवा अत्याचार केला जात आहे. सर्वात जास्त अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना मुंबईमध्ये घडल्या आहेत. 2025 या वर्षातही आतापर्यंत 1,007 गुन्हे दाखल आहेत. फलटण येथील प्रकरणात भाजपाच्या माजी खासदाराचं नाव आलं त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी क्लिनचीट दिली. संतोष देशमुख प्रकरणातील आरोपी कृष्णा आंधळे अजून पोलिसांना सापडला नाही. सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात देखील पोलिसांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. यावरून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे हे स्पष्ट आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली.

अजब सरकारचा गजब न्याय : उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलानं महार वतनाची जमीन नियमबाह्य पद्धतीनं खरेदी केली. याप्रकरणी शीतल तेजवानीला अटक केली. अधिवेशनाच्या तोंडावर कारवाई केली, जमीन विकली त्यांच्यावर कारवाई झाली. पण जमीन विकत घेणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, महायुती सरकारचा अजब न्याय आहे, अशी विरोधकांनी टीका केली.

संपादकांची शिफारस

