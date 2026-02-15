ETV Bharat / state

पुणे काँग्रेस कार्यालयावर दगडफेक प्रकरणानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांचं भाजपाविरोधात आंदोलन, पोलीस स्टेशन बाहेर दिला ठिय्या

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केलेल्या एका वक्तव्याविरोधात भाजपाचं पुण्यात आंदोलन सुरू होतं. या आंदोलनादरम्यान भाजपा कार्यकर्त्यांनी दगडफेक केल्याचा आरोप काँग्रेसनं केला.

आंदोलन करताना काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते (ETV Bharat Office)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 3:32 PM IST

Updated : February 15, 2026 at 3:42 PM IST

पुणे : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना टिपू सुलतान याच्याशी केली होती. याच्या निषेधार्थ रविवारी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं पुण्यातील काँग्रेस भवन बाहेर आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते काँग्रेस भवनसमोर आमने-सामने आले. यावेळी दोघांनी जोरदार घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला. यावेळी भाजपानं काँग्रेस भवनवर दगडफेक केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक - या दगडफेकीविरोधात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील फरासखाना पोलीस स्टेशन बाहेर आंदोलन केलं. याप्रकरणी पुण्याचे महापौर तसंच भाजपा शहराध्यक्ष यांच्यावर जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन असंच सुरू राहणार, अशी भूमिका काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली.

हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी : मालेगाव महानगरपालिकेत उपमहापौर यांच्या दालनात टिपू सुलतान यांचा फोटो लावल्यामुळं राज्यात विविध चर्चा होत आहेत. त्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक विधान केलं. या विधानाविरोधात भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार आंदोलन केलं. यावेळी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. भाजपा आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.

भाजपानं केली दगडफेक? : काँग्रेस भवन इथं दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस भवनवर दगडफेक केली. या दगडफेकीत काही कार्यकर्ते जखमी झाले. तर काही गाड्यांचं नुकसान झालं, असा आरोप काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. याविरोधात काँग्रेसचे कार्यकर्ते पुण्यातील फरासखाना पोलीस स्टेशन इथं जमा झाले. भाजपा शहराध्यक्ष धीरज घाटे तसंच महापौर यांच्यावर गुन्हा दाखल करत त्यांना अटक करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केली.

...तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार : काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी पुण्यातील फरासखाना पोलीस स्टेशनच्या बाहेर ठिय्या आंदोलन करत जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन असंच सुरू राहणार असल्याचा इशारा दिला.

