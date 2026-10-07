राहुल गांधींचं वर्तन नैराश्यातून, देशातील नागरिक काँग्रेसला भीक घालणार नाहीत - खासदार धनंजय महाडिक
खासदार धनंजय महाडिक यांनी राहुल गांधींवर 'फेक नॅरेटिव्ह' सेट केल्याचा आरोप करत देशातील जनता काँग्रेसला भीक घालणार नसल्याचा जोरदार पलटवार केला.
Published : October 7, 2026 at 4:08 PM IST
कोल्हापूर : "काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांचं कालचं वर्तन नैराश्यातून केलं गेलंलं आहे. त्यांचा व्होटचोरीचा आरोप आजचा नाही. सुरुवातीला त्यांनी ईव्हीएमवर आक्षेप घेतला, मात्र त्यांचा तो मुद्दा खोडून काढण्याचं काम जनतेनं केलं. आता काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी एसआयआर विरोधात खासदारांचा मोर्चा काढला आहे; मात्र ही प्रक्रिया देशात पहिल्यांदाच होत नसून, यापूर्वी दहा वेळा करण्यात आली आहे. देशात काँग्रेसचं सरकार असतानाही एसआयआर प्रक्रिया झाली होती आणि ती आताही सुरू आहे. काँग्रेसचे सरकार आले की ईव्हीएम आणि एसआयआर चांगलं, मात्र भाजपाचं सरकार आलं की निवडणूक खोटी, असं चालणार नाही. काँग्रेसनं दिल्लीत केलेलं आंदोलन 'फेक नॅरेटिव्ह' सेट करण्यासाठी केलं होतं. त्यामुळे देशातील नागरिक काँग्रेसला भीक घालणार नाहीत", असा जोरदार पलटवार भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी केला. कोल्हापुरात महाडिक पत्रकारांशी बोलत होते.
पश्चिम महाराष्ट्राचं आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज मुंबईत महायुतीची बैठक होत आहे. या बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित राहणार असून आजच महायुतीच्या अधिकृत पॅनेलची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा कोणताही वैयक्तिक किंवा राजकीय हस्तक्षेप नाही. गेल्या निवडणुकीच्या वेळी राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना गोकुळच्या पॅनेलची घोषणा मुंबईतून झाली होती आणि तेव्हापासूनच हा पायंडा पडला आहे. सध्या महायुतीमध्ये चार प्रमुख घटक पक्ष एकत्र असल्यानं, जागावाटप आणि रणनीतीबाबत मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे; म्हणूनच या विशेष बैठकीचं आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विरोधी आघाडीचे प्रमुख आणि काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केलेले आरोप पूर्णपणे नैराश्यातून होत असून त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. गोकुळचे तब्बल 90 टक्के ठराव सध्या महायुतीकडेच असल्यानं, या निवडणुकीत महायुतीचा एकतर्फी विजय होईल, असा ठाम विश्वास भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
पंतप्रधान मोदींच्या राजकीय प्रवासाला 25 वर्ष पूर्ण
"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय प्रवासाला आज 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून, तर 26 मे 2014 रोजी देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली होती. या निमित्तानं भाजपाकडून 'सेवाज्योत यात्रे'चं आयोजन करण्यात आलं आहे. देशातील 25 कोटी गरिबांना दारिद्र्यरेषेबाहेर आणण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी विशेष प्रयत्न केले. देशात 12 कोटी घरांमध्ये गॅस, तर 4 कोटी लाभार्थ्यांना आवास योजनेचे घर देण्यात आले. तसेच देशभरातील 80 कोटी जनतेला मोफत रेशन देण्याचं मोठं काम पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली झालं आहे", अशी माहिती महाडिक यांनी दिली.
यावेळी पुण्यातील एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरही खासदार महाडिक यांनी भाष्य केलं. "एमपीएससी विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला आहे. पेपरफुटीचे जाहीर प्रकटन झालं असून, या प्रकरणात अटकसुद्धा झाली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या 12 मागण्या सरकारनं पूर्ण केल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती नेमली असून, त्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांना तात्काळ निलंबित केलं जाईल. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला राज्य सरकारचं पूर्ण सहकार्य आहे", असं खासदार महाडिक म्हणाले. याप्रसंगी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष राजवर्धन नाईक निंबाळकर, विजय जाधव आणि महेश जाधव उपस्थित होते.
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