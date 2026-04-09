थेट दिल्लीतील हायकमांडचा हस्तक्षेप अन् बारामती विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणातून काँग्रेसची माघार

काँग्रेस उमेदवाराने बारामती विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेतली आहे. त्यामुळं ही निवडणूक झाली तर ती एकतर्फीच होईल असं स्पष्ट होतय.

Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार (File Photo)
Published : April 9, 2026 at 3:12 PM IST

Updated : April 9, 2026 at 3:41 PM IST

पुणे : राज्याचे लक्ष लागलेल्या बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी (Baramati By Election 2026) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) रिंगणात आहेत. त्यामुळं बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी हालचाल शेवटच्या क्षणापर्यंत सुरू होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी राष्ट्रवादीसह महायुतीचे प्रयत्न सुरू होते. प्रमुख विरोधी उमेदवारांपैकी काँग्रेसनं माघार घ्यावी यासाठी गाठीभेटी, फोन सुरू होते, अखेर आज काँग्रेसनं या निवडणुकीतून माघार घेतली आहे.

वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मी माघार घेतली : बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत अखेर काँग्रेसने माघार घेतली आहे. काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन आपला उमेदवारी अर्ज अधिकृतपणे मागे घेतल्याची घोषणा केली. “वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मी माघार घेत आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. विशेष म्हणजे, मोरे यांच्या या निर्णयापूर्वीच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बारामतीतून काँग्रेस माघार घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानंतर आता मोरे यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेत याची अधिकृत घोषणा केल्यानं या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. बारामतीत महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून जोरदार लढत उभी राहील, अशी अपेक्षा असतानाच हा निर्णय घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

प्रतिक्रिया देताना आकाश मोरे (ETV Bharat Reporter)



दिल्लीतील हायकमांडचा हस्तक्षेप : काँग्रेसच्या या निर्णयामागे थेट दिल्लीतील हायकमांडचा हस्तक्षेप असल्याचं समोर आलं आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि निरीक्षक रमेश चेन्निथला यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचं आकाश मोरे यांनी सांगितलं. प्रदेश नेतृत्वातील सपकाळ यांनीच मोरे यांना माघारीचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. दरम्यान लढण्याच्या तयारीत असलेल्या आकाश मोरे यांनी अचानक घेतलेली माघार ही कार्यकर्त्यांसाठी धक्कादायक ठरली आहे. “जड अंतःकरणाने विड्रॉ घेतो,” असं म्हणत त्यांनी भावना व्यक्त केल्यानं स्थानिक पातळीवरील अस्वस्थता उघड झाली आहे.


माघार घेतली असली तरी हा शेवट नाही : या निवडणुकीत मोरे यांना महादेव जानकर आणि बाळासाहेब आंबेडकर यांचा पाठिंबा मिळत असल्याची चर्चा होती. मोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये देखील ही गोष्ट स्पष्ट केली. यामुळं बारामतीत पारंपरिक राजकारणाबाहेर ‘तिसरी आघाडी’ उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र माघारीनंतर हा प्रयोग सध्या थांबलेला दिसत आहे. माघार घेतली असली तरी हा शेवट नसल्याचा संकेत आकाश मोरे यांनी दिला आहे. बारामतीत काँग्रेस स्वतंत्रपणे ताकद उभी करणार आणि आगामी निवडणुकांसाठी आक्रमक मोर्चेबांधणी करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. बारामतीतील काँग्रेसची ही माघार केवळ एका उमेदवाराचं ‘विड्रॉल’ नसून, ती महाविकास आघाडीतील शिस्त, समन्वय आणि भविष्यातील राजकीय रणनीतीचे द्योतक आहे. आता या निर्णयाचा फायदा आघाडीला होणार की स्थानिक नाराजी उलट परिणाम करणार? याकडं संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा -

  1. बारामतीत राजकीय वातावरण तापलं; तटकरे–पटेलांविरोधात रोष, “अजितदादांचे नावच पुरे!”
  2. बारामती पोटनिवडणुकीसाठी अर्जांचा विक्रमी पाऊस; सुनेत्रा पवारांसमोर 58 उमेदवारांचं आव्हान
  3. बारामती पोटनिवडणूक; बिनविरोधावर मतभेद, महायुती आणि काँग्रेसमध्ये नेमका संघर्ष कशासाठी?
