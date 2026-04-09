ETV Bharat / state

बारामतीत राजकीय संस्कृतीचं दर्शन! 'दादां'ना आदरांजली म्हणून काँग्रेसची माघार; जय पवारांकडून नेतृत्वाचे आभार

दिवंगत अजित पवार यांना आदरांजली म्हणून काँग्रेसनं बारामती पोटनिवडणुकीतून उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. या निर्णयाचं स्वागत करत जय पवार यांनी काँग्रेस नेतृत्वाचे आभार मानले.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारामती : राज्याचं लक्ष लागलेल्या बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं अखेर उमेदवारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळं राज्याच्या राजकारणात सकारात्मक आणि भावनिक संदेश देणारी घडामोड घडली आहे. राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना आदरांजली म्हणून काँग्रेसनं उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे. या निर्णयाचं स्वागत करत अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांनी काँग्रेस नेतृत्वाचे आभार मानले आहेत.

पत्रकार परिषद घेत उमेदवारी घेतली मागे : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी गुरुवारी दुपारी मुंबईत गांधी भवन इथं पत्रकार परिषद घेऊन आकाश मोरे यांची उमेदवारी मागं घेतल्याची अधिकृत घोषणा केली. या निर्णयामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांचा विजयाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

हा निर्णय केवळ राजकीय नव्हे तर... : "दादांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी मोठं योगदान दिलं आहे. त्यांनी सर्व पक्षांना एकत्र घेऊन काम करण्याची परंपरा जपली. एकेकाळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र काम करत होते. त्यामुळं दादांना आदरांजली म्हणून घेतलेला हा निर्णय अत्यंत योग्य आणि सन्माननीय आहे. हा निर्णय केवळ राजकीय नाही तर महाराष्ट्राच्या संस्कृतीतील आदर आणि संवेदनशीलतेचं प्रतीक आहे. सर्व पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी घेतलेला हा निर्णय राजकारणातील सकारात्मकतेचा आदर्श ठरेल," अशी प्रतिक्रिया जय पवार यांनी दिली.

प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार : बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून अजून 23 अर्ज प्रलंबित आहेत. याबाबत बोलताना जय पवार म्हणाले "आम्ही कालपासून सर्व उमेदवारांशी संवाद साधत आहोत. जास्तीत जास्त उमेदवारांनी अर्ज माघारी घ्यावेत यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अनेकांच्या छोट्या-छोट्या मागण्या होत्या. तर काही ठिकाणी काम अडकलं होतं, काहींना मदतीची अपेक्षा होती. त्या सर्वांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. बारामतीतील बहुतांश स्थानिक उमेदवारांनी माघार घेतली असली तरी इतर जिल्ह्यातील काही उमेदवार अजूनही रिंगणात आहेत. प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. बाहेरील उमेदवारांनी तो निर्णय घेतला असेल, तर त्यावर मी भाष्य करणार नाही."

वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मी माघार घेतली : काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपला उमेदवारी अर्ज अधिकृतपणे मागे घेतल्याची घोषणा केली. "वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मी माघार घेत आहे," असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. विशेष म्हणजे, मोरे यांच्या या निर्णयापूर्वीच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बारामतीतून काँग्रेस माघार घेणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानंतर आता मोरे यांनी स्वतः पत्रकार परिषदेत याची अधिकृत घोषणा केल्यानं या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. बारामतीत महायुतीच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात काँग्रेसकडून जोरदार लढत उभी राहील, अशी अपेक्षा असतानाच हा निर्णय घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

TAGGED:

जय पवार
बारामती पोटनिवडणूक
BARAMATI BYPOLL
CONGRESS WITHDRAWS BARAMATI BYPOLL
JAY PAWAR ON CONGRESS DECISION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.