काँग्रेसचा मोठा निर्णय! मुंबईमध्ये महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार; रमेश चेन्निथला यांची घोषणा

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं 'एकला चलो रे'चा नारा दिला आहे. मुंबई काँग्रेसच्या एकदिवसीय शिबिरात काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी घोषणा केली.
Published : November 15, 2025 at 6:05 PM IST
मुंबई : मुंबईत महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसनं 'एकला चलो रे'चा मोठा नारा दिला आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूकीत काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी केली.
चेन्निथला यांची मोठी घोषणा : "चेन्निथला यांनी काँग्रेसचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते स्वबळावर लढण्याची मागणी केली असून 227 जागांवर पक्षानं स्वतःच्या उमेदवारांना संधी द्यावी. अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. ही निवडणूक स्थानिक पातळीवरील असून स्थानिक नेत्यांच्या भावना आणि कार्यकर्त्यांच्या इच्छेला महत्व द्यायला हवं आहे," असं रमेश चेन्निथला यांनी काँग्रेसच्या एकदिवसीय शिबिरामध्ये स्पष्ट केलं.
मुंबईत आघाडी करू नये : "आगामी महापालिका निवडणूक स्थानिक पातळीवरची असल्यामुळं स्थानिक स्तरावर कार्यरत नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना उमेदवारीची संधी द्यावी, असं पक्षाचं मत आहे. मात्र, मुंबईमधील आणि इतर जिल्ह्यातील आघाडीबाबतचे निर्णय वेगवेगळे घेतले जाऊ शकतात. कारण प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि स्थानिक संघटनांनी या विषयावर चर्चा सुरू केली असून त्याप्रमाणं त्या-त्या जिल्ह्यात निर्णय घेतले जातील. पक्षाकडून नेहमीच पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या मताला महत्व दिलं जातं. तसंच पक्षश्रेष्ठींच्या निर्देशानुसार मुंबईमध्ये आघाडी केली जाऊ नये," असा निर्णय घेतल्याचं चेन्निथला यांनी स्पष्ट केलं.
बिहारच्या पराभवावरून काँग्रेसनं धडा घ्यावा : याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता आणि युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी कानपिचक्या देत बिहारच्या पराभवावरून काँग्रेसनं धडा घ्यावा आणि मुंबई महानगरपालिकेत आडमुठेपणा न करता इंडिया आघाडी म्हणून एकत्र लढावं असं म्हटलं. "मुंबई महानगरपालिकेच्या 90 हजार कोटीच्या एफडीमधील सुमारे 12 हजार कोटी रुपये मुंबईत प्रशासनानं फक्त रस्त्याच्या कामासाठी खर्च केले असून जनतेच्या पैशाची ही उधळणूक रोखायची असेल तर भाजपाला रोखणं गरजेचं आहे. त्यामुळं शिवसेना (उबाठा), मनसे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांच्यासह सर्व समविचारी पक्षांनी मुंबई महानारपालिका निवडणूक एकत्र येत लढल्या पाहिजेत" असं मातेले यांनी सांगितलं.
ॲड. अमोल मातेले यांची सरकारवर टीका : "निवडणुका आल्या की लोकप्रिय योजनांची घोषणा करायची. सरकारी योजनांच्या नावाखाली आचारसंहितेमध्ये महिलांना पैसे वाटप करायचं ही मत विकत घेण्याची नवी पद्धत भाजपानं सुरु केली आहे. मुंबईच्या आरोग्य सुविधांची अवस्था बिकट आहे. पालिकेच्या अनेक हॉस्पिटलमध्ये अस्वच्छतेमुळं उंदरांचा सुळसुळाट आहे. यासह हॉस्पिटलमधील कर्मचाऱ्यांना मारहाणीच्या घटना घडत आहेत. महायुतीनं राज्यात विधानसभेच्या तोंडावर हजारो कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना वाटून सत्ता विकत घेतली. अशा अंदाधुंद बेकायदेशीर योजनांमुळं राज्यावर 9 हजार कोटींचे कर्ज झालं आहे," ॲड. असं म्हणत मातेले यांनी सरकारवर टीका केली.
मुंबईत राजकीय समीकरण बदलली : मागील 25 वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेना आणि भाजपाची सत्ता होती. मात्र, 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी वेगळं झाले. यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार पडलं. त्यामुळं आता युतीची सगळी गणितं बदलली आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची दोन शकलं करण्यात भाजपाला यश आलं आहे. त्यामुळं भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रलादी काँग्रेस यांची युती होणार. तसंच तर काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची अशी आघाडी होणार अशी अपेक्षा होती. मात्र, आता काँग्रेसनं अल्पसंख्यांक आणि उत्तर भारतीय मतांचा विचार करून शिवसेनेच्या (उबाठा) मराठी मुद्द्याकडं पाठ फिरवल्याचं चित्र दिसत आहे. त्यात मनसे पक्षाची ताकत आपोआपच मतांचे विभाजन करण्यात वापरली जाईल. ऐनवेळी मनसे कोणाच्या बाजूनं कौल देईल हे सांगता येत नसल्यानं त्याबाबत मनसेच्या भूमिकेमध्ये देखील शेवटपर्यंत संभ्रम राहतो. आता महायुती आणि विखुरलेले विरोधी पक्ष असं चित्र मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मतदारांना पाहायला मिळणार आहे.
