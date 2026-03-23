वंचित-काँग्रेसचा संघ मुख्यालयावरील मोर्चा वाटेतच रोखला: मोहन भागवत घाबरल्याची प्रकाश आंबेडकरांची खरमरीत टीका

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली आज 'विशाल जन आक्रोश संयुक्त मोर्चा' काढण्यात आला.

Prakash Ambedkar And Sapkal
प्रकाश आंबेडकर आणि हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat Reporter)
Published : March 23, 2026 at 7:39 PM IST

नागपूर : वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वत नागपूरच्या महिला स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर विशाल जन आक्रोश संयुक्त मोर्चा काढण्यात येणार होता. मात्र, नागपूर पोलिसांनी संघ मुख्यालयावर जाण्याची परवानगी नाकारलेली होती. त्यामुळंच संविधान चौकातून मोर्चा निघताच पोलिसांनी या मोर्चाला अडवले होते. या मोर्चात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष, आम आदमी पार्टी आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते सहभागी झाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पदावरून दूर करा : भारत हा संवैधानिक व्यवस्थेवर चालणारा देश आहे. पण, एपस्टीन फाईलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं नाव आलं. मोदींनी देशाचे सार्वभौमत्व हे अमेरिकेकडं गहाण ठेवलं आहे. जगभरात 'एपस्टीन फाईल''मध्ये आलेल्यांवर कारवाई झाली. पण मोदींवर कारवाई झाली नाही, असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पदावरून दूर करावे या मागणीसाठी वंचित बहुजन आणि काँग्रेसकडून मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलं होतं.

कार्यक्रमात बोलताना प्रकाश आंबेडकर आणि हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat Reporter)



मोदींना किती काळ पंतप्रधान ठेवणार : "एपस्टीन फाईलच्या नावानं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीना ब्लॅक-मेल करत आहेत. मोदी हे अमेरिकेच्या हातचे बाहुले झाले आहेत", असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केलाय. प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यशैलीवर आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत.



सरसंघचालक घाबरले : " एपस्टीन फाईलचे नावानं डोनाल्ड ट्रम्प हे नरेंद्र मोदी यांना ब्लॅकमेल करत आहेत. या संदर्भात आम्ही संघ मुख्यालयात जाऊन सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत चर्चा करणार होतो. या संदर्भात तशी सूचनादेखील संघ कार्यालयाला दिली होती. मात्र, त्यापूर्वीच मोहन भागवत हे कोणताही कार्यक्रम नसताना दिल्लीला निघून गेलेत. याचा अर्थ असा की ते घाबरले आहेत", असा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केलाय.



आता रस्तावर लढाई लढणार : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात आज संघ मुख्यालयाला जाऊन चर्चा करायची होती. मात्र, सरसंघचालकांनी आम्हाला घाबरून चक्क पळ काढला. त्यामुळं आता आम्हाला रस्त्यावरती ही लढाई लढावी लागेल", असा इशारा काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला.

