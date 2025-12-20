काँग्रेसनं महापालिका निवडणुकीसाठी रणशिंग फुंकलं; मुंबईत दिला स्वबळाचा नारा

ETV Bharat / state

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष राजकीय समीकरणं जुळवण्यात व्यग्र आहे. दरम्यान काँग्रेसनं मुंबई महानगरपालिका स्वबळावर लढवणार असल्याची घोषणा केली आहे.

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचं बिगुल वाजलं असून एकूण 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वांचं लक्ष विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेडं लागलं आहे. या निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा मुंबईत सत्ता स्थापनेसाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. महायुतीमध्ये जागावाटपावर चर्चा सुरू असताना मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीत मोठी फूट पडल्याचं चित्र समोर आलं आहे. काँग्रेसची मुंबई महानगरपालिकेबाबत बैठक झाल्यानंतर काँग्रेसनं ही निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची घोषणा केल्यामुळं राजकीय समीकरणं बदलली असून निवडणुकीतील रंगत वाढली आहे.

मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार : काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला सध्या राज्य दौऱ्यावर आहेत. मुंबईत शनिवारी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार असल्याची अधिकृत घोषणा केली. यावेळी बोलताना रमेश चेन्नीथला म्हणाले "मुंबईत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. शहराचा हवा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसनं स्वबळावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे."

भाजपा आणि शिवसेना (उबाठा) विरोधात आमची लढाई : "आमची लढाई भाजपाविरोधात आणि शिवसेना (उबाठा) विरोधात आहे. त्यासाठी भारतीय म्हणून आणि सच्चे मुंबईकर म्हणून आम्हाला साथ द्या. मुंबईकरांना स्वच्छ हवा आणि स्वच्छ कारभार यासाठी आम्ही लवकरच जाहीरनामा सादर करणार आहोत. मुंबईच्या विकासासाठी मतदारांनी आम्हाला साथ द्यावी," असं आवाहन रमेश चेन्नीथला यांनी केलं.

मुंबई महापालिका निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम : राज्य निवडणूक आयोगानं 15 डिसेंबरला पत्रकार परिषद घेऊन महापालिका निवडणुकीची घोषणा केली. या घोषणेनुसार 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर 2025 या दरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. तर 31 डिसेंबरला उमेदवारी अर्जांची छाननी होणार आहे. यानंतर 2 जानेवारी 2026 पर्यंत अर्ज मागं घेण्याची तारीख आहे. 15 जानेवारी 2026 ला मतदान तर 16 जानेवारी 2026 ला मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होणार आहे. महाविकास आघाडीतील फूट, काँग्रेसचा स्वबळाचा निर्णय आणि महायुतीची तयारी पाहता यंदाची मुंबई महापालिका निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

