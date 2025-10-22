ETV Bharat / state

मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस लढणार स्वबळावर; भाई जगतापांच्या वक्तव्यानं महाविकास आघाडीत पेटला वाद ?

मुंबई महापालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर लढवणार असं वक्तव्य काँग्रेस नेते तथा आमदार भाई जगताप यांनी केलं. मात्र त्यांच्या वक्तव्यानं महाविकास आघाडीत वाद पेटल्याचं दिसून आलं.

मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून जोरदार मोर्चेबांधणी आणि रणनीती आखली जात आहे. महाविकास आघाडीमध्ये राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला घ्यायचं की नाही, यावरून अद्याप निर्णय झाला नाही. त्यातच आता मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे, तसा आम्ही प्रस्ताव वरिष्ठ काँग्रेस नेते आणि प्रभारी यांच्याकडं ठेवला आहे, असं काँग्रेस नेते आणि आमदार भाई जगताप यांनी स्पष्ट केलं आहे. आज भाई जगताप यांनी मुंबईत माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. भाई जगताप यांच्या वक्तव्यानंतर महाविकास आघाडीत वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली पाहिजे : "मुंबई महानगरपालिकेत काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे. आमचे नेते, कार्यकर्त्यांची पहिल्यापासून इच्छा आहे की, मुंबईतील महापालिका निवडणूक या काँग्रेसनं स्वबळावर लढवल्या पाहिजेत. या राज्यातील निवडणुका नाहीत, तर स्थानिक लोकल निवडणुका आहेत. ही निवडणूक तळागळातील कार्यकर्ता यांच्यासाठी असते. जो कार्यकर्ता पक्षासाठी काम करत असतो. त्यालाही वाटते की, आपणाला निवडणूक लढवण्यासाठी संधी मिळाली पाहिजे. म्हणून आम्ही मनपा निवडणुकीत महाविकास आघाडीसोबत नाही, तर काँग्रेसनं स्वबळावर निवडणूक लढवावी, अशी मुंबईतील कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. असा नेते आणि कार्यकर्त्यांचा सूर आहे. अशी चर्चा गेल्या बैठकीत झाली होती. त्यामुळं आम्ही मुंबई पालिकेत काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे," असं आमदार भाई जगताप म्हणाले.

राज ठाकरेंसोबत आघाडी करण्याचा प्रश्नच नाही : पुढे बोलताना जगताप म्हणाले की, "काँग्रेसनं मनपा निवडणुकीत आघाडीतून निवडणूक लढविली नाही पाहिजे. तसेच मी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष असताना देखील उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आघाडी केली नाही पाहिजे, असं बोललो होतो. राज ठाकरे यांच्यासोबत आघाडी करण्याचा तर प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे काँग्रेसनं महाविकास आघाडीतून निवडणूक न लढवता स्वबळावर निवडणूक लढवली पाहिजे," असं भाई जगताप यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, यापूर्वी देखील या प्रकारचं वक्तव्य भाई जगताप यांनी केलं होतं. तर दुसरीकडं भाई जगताप यांच्या या स्वबळाच्या वक्तव्यानंतर राजकीय पक्षातून प्रतिक्रिया समोर येऊ लागल्या आहेत. "प्रत्येक ठिकाणची वेगवेगळी गणितं असतात. प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती वेगळी असते. अजून निवडणुकीला अवधी आहे. त्यामुळे त्या-त्या ठिकाणची परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल," अशी सावध प्रतिक्रिया आमदार सतेज पाटील यांनी दिली आहे.

आम्हांला घ्या असं बोललो नाही : "स्थानिक स्वराज संस्थांच्या किंवा पालिका निवडणुकीमध्ये प्रत्येक पक्षाला युती करण्याचा किंवा स्वतंत्र्यपणे निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे," अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाई जगताप यांच्या वक्तव्यावर दिली आहे. "आमच्या पक्षाचे प्रमुख नेते राज ठाकरे हे कोणाकडंही अजून आघाडी किंवा युतीसाठी गेले नाहीत. किंवा स्वतःहून तसं आम्ही तुमच्यासोबत येतोय असं वक्तव्य केलं नाही. जर आम्ही असं काही बोललोच नाही, तर भाई जगताप यांचं हे वक्तव्य त्यांना लखलाभ असो," अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते अविनाश अभ्यंकर यांनी दिली आहे. तर महाविकास आघाडीमधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना भाई जगताप यांनी मुंबई पालिका निवडणूक काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे, असं म्हटलं आहे, असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी यावर कोणतेही उत्तर दिलं नाही. मौन राहणं पसंद केलं. एकंदरीत काय भाई जगताप यांनी याआधीही काँग्रेस स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. यानंतर आता पुन्हा एकदा असं वक्तव्य केल्यामुळे काँग्रेस, उबाठा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) पक्ष हे महाविकास आघाडी म्हणून मुंबई पालिका निवडणूक लढवणार की स्वतंत्र्य निवडणूक लढवणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

