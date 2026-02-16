ETV Bharat / state

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी विचारपूर्वक बोलावं, पुण्यातील राड्याची चौकशी व्हावी - मंत्री चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर रूपाराणी निकम आणि उपमहापौर अक्षय जरग यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील माध्यमांशी बोलत होते.

मंत्री चंद्रकांत पाटील
Published : February 16, 2026 at 4:14 PM IST

कोल्हापूर : "हिंदवी स्वराज्याचे सर संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान महाराष्ट्र देशासह जगातील कोणताही हिंदू सहन करणार नाही. पुण्यातील काँग्रेस आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये दगडफेक व्हायला नको होती. आंदोलनं नेहमी लोकशाही मार्गानं व्हायला हवीत, पण कोणी सुरुवात केली? दोन्ही बाजूनं कार्यकर्ते होते का समाजकंटक होते? याची चौकशी झाली पाहिजे. त्यांना शिक्षाही झाली पाहिजे. कारण समाजकंटकही फायदा घेतात. तसंच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन संकपाळ यांनी कोणतंही वक्तव्य करताना विचारपूर्वक बोललं पाहिजे," असा सल्ला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला. दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर रूपाराणी निकम आणि उपमहापौर अक्षय जरग यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील माध्यमांशी बोलत होते.

स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचं काम नगरसेवकांनी करू नये : "उपमहापौरांचा कार्यालय प्रवेशाचा प्रसंग आज आहे. 40 ते 50 वर्षांपासून अनेकांनी आपलं आयुष्य घालवल्यानंतर महापालिकेत भाजपाचा महापौर होत आहे. त्यामुळं फक्त आनंद व्यक्त करण्यासाठी कौतुक म्हणून इथं आलो आहे.‌ महापालिका प्रशासनात ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही हेतू नाही. तशी आवश्यकता नाही. विकास कामात अडथळे निर्माण करून स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचं काम नगरसेवकांनी करू नये. त्यांनी प्रशासनाला सहकार्य केलं पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री राज्याच्या विकासासाठी खूप निधी देणार आहेत. केंद्राकडून कोट्यावधींचा निधी राज्यातील विविध शहरांसाठी देण्यात येणार आहे," असं मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

अनेक पेंडिग विषयांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्लॅन : "पहिल्यांदा असं झालंय... महाराष्ट्रात आर्थिक संकल्प अर्थमंत्री न मांडता मुख्यमंत्री मांडणार आहेत. योगायोग जवळच्या तीन राज्यात मुख्यमंत्री बजेट मांडत आहेत. तसंच शहरातील जयंती नाला, पंचगंगा प्रदूषण, वाहतूक कोंडीसह अनेक पेंडिग विषयांसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्लॅन आहे. हद्दवाढ झाल्याशिवाय केंद्राच्या विविध योजनेत आपण येणार नाही. त्यासाठी गावांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल. बजेट अधिवेशन प्रदीर्घ चालेल. या अधिवेशनात विविध प्रश्न मार्गी लागतील. तसंच या देशात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन प्रश्न तेव्हा संपतील, जेव्हा या सर्वांचे महापुरुष कॉमन होतील. त्यांची मातृभूमी कॉमन असेल, जे राष्ट्रगीताला सन्मान देतील. टिपू सुलतान हा आमचा आदर्श असू शकत नाही," असं मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

अन्यायाविरोधात आरएसएसनं नेहमीच पुढं : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचे सुपुत्र प्रियंक खरगे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जहरी टीका केली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "आरएसएसला संपवण्याचा प्रयत्न या देशात अनेकांनी केला आहे. जेव्हा जेव्हा ती संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा तेव्हा ती खूप वाढते. या देशात हिंदुवरील अन्यायाविरोधात आरएसएसनं नेहमीच पुढं येऊन काम केलं आहे. सर्वसामान्य हिंदूंना देशात आरएसएसबद्दल प्रेम आहे. खरगेंचा मुलगा काय म्हणतो, हे फार महत्त्वाचं नाही."

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष भाजपाचा व्हावा : "सगळ्याच शहरात स्वीकृत नगरसेवकांबद्दल प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक जणांनी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळं अनेकांना संधी देण्यासाठी सव्वा वर्षांचा कार्यकाल निश्चित केला आहे. छोट्या-छोट्या समाजाला देखील संधी देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष भाजपाचा व्हावा, असा आमचा आग्रह आहे. जनसुराज्य आणि भाजपा हे दोन शरीर आणि एक आत्मा आहे. त्यामुळं 12 अधिक 6 अशी 18 आकडेवारी आमच्याकडे आहे. त्यामुळं 18 आणि 20 मध्ये फार फरक राहत नाही. पण सांगलीचं थोडं अवघड आहे, ते सोडवण्यासाठीच मी जात आहे," असंही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेत प्रथमच भाजपाच्या महापौर बनलेल्या रूपाराणी निकम आणि उपमहापौर अक्षय जरग यांनी आज पदभार स्वीकारला. यावेळी कोल्हापूर महापालिकेचे प्रशासन पारदर्शक आणि विकासाच्या माध्यमातून पुढं घेऊन जाण्याचा निर्धार महापौर रूपाराणी निकम यांनी व्यक्त केला.

