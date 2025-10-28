ETV Bharat / state

भारतीय जनता पार्टीचा एकच नारा 'पैसा फेक तमाशा देख'; हर्षवर्धन सपकाळ यांची पक्षप्रवेश सोहळ्यात टीका

नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे काँग्रेस पक्षाकडून पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. यावेळी हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी भाजपावर टीका कोली.

Harshwardhan Sapkal On BJP
काँग्रेसचा पक्ष प्रवेश सोहळा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : जिल्ह्यातील देगलूर येथे काँग्रेस पक्षामध्ये इतर पक्षातील नेत्यांचा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshwardhan Sapkal) यांनी भाजपावर जोरदार टीका करत “भारतीय जनता पक्षाचा एकच नारा पैसा फेक तमाशा देख” असा आरोप केला. त्यांनी पुढं म्हटलं की, भाजपा भ्रष्टाचाराला जवळ करते कारण त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही. आदर्श घोटाळ्यातील भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच काही नेते भाजपात गेले, असा टोला त्यांनी अशोक चव्हाण यांना लगावला. या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिव्यांग सेलचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रामदास पाटील सुमठाणकर, माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश नीलमवार, 20 माजी नगरसेवक, 3 माजी नगराध्यक्ष आणि 8 विद्यमान नगरसेवक यांच्यासह असंख्य कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशामुळं देगलूर-बिलोली विधानसभा क्षेत्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

...म्हणून अशोक चव्हाण भाजपामध्ये गेले : "भारतीय जनता पार्टीचा एकच नारा "पैसा फेक तमाशा देख". आदर्श घोटाळ्यात चक्की पिसिंग पीसिंग पीसिंग ही अवस्था होऊ नये म्हणून अशोक चव्हाण भाजपामध्ये गेले आहेत," अशी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.

नांदेडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार, काँग्रेसचा पक्ष प्रवेश सोहळा (ETV Bharat Reporter)

नांदेडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला खिंडार, काँग्रेस पक्षात मोठी इनकमिंग : दोन दिवसापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला होता. त्यानंतर आज अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे दिव्यांग सेलचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रामदास पाटील सुमठाणकर, माजी उपनराध्यक्ष अविनाश नीलमवार यांनी आपले असंख्य कार्यकर्ते घेऊन आजी, माजी नगरसेवकांसह प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांच्या उपस्थितीत काँग्रेसमध्ये पक्षप्रवेश केला. त्यामुळं येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये देगलूर-बिलोली विधानसभा मतदारसंघात राजकीय गणित बिघडणार असल्याचं चित्र सध्या निर्माण झालं आहे. तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देखील माजी नगरसेवक आणि असंख्य पदाधिकाऱ्यांनी आज काँग्रेस पार्टीमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळं जिल्ह्यात काँग्रेस पार्टी पुन्हा एकदा उसळी घेईल असं मत काँग्रेस पार्टीचे खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केलं आहे.

हेही वाचा -

  1. बुलढाण्यातील 'डिफेंडर' कार विवाद; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या खळबळजनक आरोपामुळं राजकीय उलथापालथ
  2. मालेगाव बॉम्बस्फोट निकालाबाबत राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार का?, हर्षवर्धन सपकाळ यांचा सवाल
  3. 'आम्ही तुम्हाला सर्वकाही दिलं' या मुक्ताफळांवर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची खरपूस टीका; शक्तीपीठ एक्सप्रेसवेवरून मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल

TAGGED:

हर्षवर्धन सपकाळ
काँग्रेसचा पक्ष प्रवेश सोहळा
HARSHWARDHAN SAPKAL
CONGRESS PARTY
HARSHWARDHAN SAPKAL ON BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.