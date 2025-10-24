बुलढाण्यातील 'डिफेंडर' कार विवाद; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या खळबळजनक आरोपामुळं राजकीय उलथापालथ
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आमदार संजय गायकवाड यांच्यासह सरकारमधील 21 जणांना डिफेंडर मिळाल्याचा आरोप केलाय. यामुळं राज्यात डिफेंडरवरून धुराळा उडालाय.
Published : October 24, 2025 at 3:06 PM IST
बुलढाणा : महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर एका ठेकेदारानं सत्ताधारी 21 आमदारांना 'लँड रोव्हर डिफेंडर' ही अलिशान कार भेट दिल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. हा आरोप करताना सपकाळ म्हणाले, "हे आमदार कोण? आणि हा ठेकेदार कोण? महाराष्ट्राला याचं उत्तर मिळेल. लवकरच आम्ही त्यांची नावं जाहीर करू." हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यामुळं राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून सोशल मीडियावरही 'डिफेंडर'ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. बुलढाण्यात माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी हा आरोप केला.
काय आहे डिफेंडर प्रकरण : डिफेंडर कारच्या चर्चेला सुरुवात बुलढाणा विधानसभा मतदार संघातील शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्यापासून झाली. या प्रकरणाला मागच्या आठवड्यात सुरूवात झाली. मागील महिन्यात मराठवाड्यातील पूरग्रस्तांसाठी 25 लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्यानंतर काही दिवसांतच आमदार गायकवाड यांच्यासोबत दीड कोटी किंमतीची डिफेंडर दिसली. या कारवर विधानसभा सदस्याचे स्टीकर आणि त्यांचा आवडता नंबर '३१३२' असल्यानं भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
विजयराज शिंदेंच्या टीकेला आमदार गायकवाड यांचं प्रत्युत्तर : भाजपा जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना आमदार संजय गायकवाड म्हणाले, "ही डिफेंडर माझी नसून माझे नातेवाईक ठेकेदार निलेश ढवळे यांची आहे. ढवळे हे शिवसेनेचे कार्यकर्तेदेखील आहेत. ढवळे यांनी बँकेतून कर्ज काढून ही कार प्रेमापोटी मला वापरायला दिली आहे."
आमदार गायकवाडांच्या मतदारात नाराजी : बुलढाण्यातील डिफेंडर कारची चर्चा आता राज्यभर होत आहे. हा मुद्दा निवडणूक काळात विरोधकांसाठी हत्यार ठरला असून, भाजपा जिल्हाध्यक्ष शिंदे यांनी हा मुद्दा उचलून धरलाय. यामुळं गायकवाड यांच्या मतदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू आहे.
सपकाळांच्या आरोपानं उडवला 'राजकीय धुरळा' : हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आरोपानं स्थानिक विवाद राज्यस्तरीय झाला आहे. या प्रकरणात त्यांनी कोणाची नावं घेतली नाहीत. ठेकेदारानं कोणत्या 21 आमदारांना डिफेंडर दिली यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. सपकाळ म्हणाले, "बुलढाण्यात एक डिफेंडर आली आहे. ती या 21 पैकी आहे की 22वी? आम्ही सर्वजण याचा शोध घेऊ." या वक्तव्यानं ऐन दिवाळीच्या काळात आणि नगरपरिषद, जिल्हापरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी वाढल्या आहेत.
ठेकेदाराकडं एवढा पैसा आला कुठून? : हर्षवर्धन सपकाळ बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार (2014-2019) होते. सपकाळ काँग्रेसचे नेते आहेत. सध्या त्यांच्याकडं पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी आहे. सपकाळ प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पक्षाला मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या या आरोपामुळं सत्ताधारी महायुतीवर भ्रष्टाचाराचं सावट आहे. एका डिफेंडर कारची किंमत सुमारे 1 ते 2 कोटी रुपये असते. त्यामुळं 21 कार म्हणजे सुमारे 20-40 कोटींचा खर्च आहे. हा पैसा ठेकेदारानं स्वतःच्या खिशातून दिला असावा का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
