'उडता महाराष्ट्र' बनवण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तानं सुरू: हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. 'उडता महाराष्ट्र' बनवण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तानं सुरू असल्याचा आरोप हर्षवर्धन सपकाळांनी केला.

Harshwardhan Sapkal Attack On CM
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 7:20 PM IST

2 Min Read
मुंबई : साताऱ्यात उघडकीस आलेल्या अमली पदार्थ कारखान्याच्या प्रकरणावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. "'उडता महाराष्ट्र' बनवण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांच्या वरदहस्तानं सुरू आहे. व्यसनाच्या माध्यमातून पैसा कमावण्याचा धंदा सुरू असून मोठी कारवाई होण्याऐवजी केवळ सावरासावर केली जात आहे," असा आरोप त्यांनी आज मुंबईत केला.

एमडी ड्रग्ज कोणीही बनवू शकतो : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केली. "एमडी ड्रग्ज कोणीही बनवू शकतो, असं मुख्यमंत्री म्हणतात, ही लाजीरवाणी बाब आहे. याचा अर्थ कायद्याचा धाक उरलेला नाही. हे सहज केलेलं विधान नसून सरकार अमली पदार्थांचं रॅकेट कसं चालवत आहे, हेच यातून स्पष्ट होते. आम्ही देवेंद्र फडणवीसांना ‘नामदार’ म्हणायचं की ‘डॉन’ म्हणायचं, हा प्रश्न आहे," असं टीकास्त्र त्यांनी यावेळी सोडलं.

ड्रग्ज प्रकरणातील कारवाई संशयास्पद : "या प्रकरणातील कारवाई संशयास्पद असल्याचं सांगत त्यांनी आरोपांची मालिकाच मांडली. 43 जणांना पकडण्यात आलं आणि 40 जणांना सोडण्यात आलं. पोलिसांवर नेमका कोणाचा दबाव होता ? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की एकनाथ शिंदे यांच्या मुलानं फोन केला म्हणून त्यांना सोडलं गेलं, याचं उत्तर द्या," असा सवाल त्यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री आपलं राजकीय वजन वापरत आहेत : विशाल मोरे, ओंकार दिघे आणि प्रकाश शिंदे यांच्यातील संबंधांवरही त्यांनी बोट ठेवलं. "विशाल मोरेला अटक झाली, पण प्रकाश शिंदेला का सोडण्यात आलं ? जिथं हा प्रकार सुरू होता, तो गोठा नसून अडगळीचं ठिकाण आहे. जिथं कोणी सहजासहजी पोहोचणार नाही. ओंकार दिघे हा त्या जागेचा मालक असताना प्रकाश शिंदेला ती जागा कशी दिली? दिघेला कोणाच्या इशाऱ्यावरून सोडलं?" असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. "एमडी तयार करणारी कंपनी थेट शिंदेंच्या शेतीच्या खालच्या भागात आहे. तिथं शेतीसाठी जाता की एमडी निर्मितीकडं लक्ष ठेवण्यासाठी, हा प्रश्न आहे. प्रकाश शिंदेला वाचवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री आपलं राजकीय वजन वापरत आहेत," असा आरोप सपकाळ यांनी केला.

कारवाईचं नाटक सुरू आहे : बांगलादेशी कामगारांच्या मुद्द्यावरही सरकारवर टीका करत ते म्हणाले, "कारवाईचं नाटक सुरू आहे. या कारखान्यातील कामगार बांगलादेशी होता की बंगाली होता, याची चौकशी झाली का? दुर्गम भागात कोणी सहज येऊ शकत नाही. प्रकाश शिंदे या नगरसेवकानंच हे कामगार आणले. सत्तेतून संपत्ती आणि संपत्तीतून सत्ता असा प्रकार सुरू आहे. पैसा फेक, तमाशा देख चालू आहे. कधी शक्तिपीठ, कधी विकासकामं, पण आता थेट व्यसनाच्या माध्यमातून पैसे कमावले जात आहेत. तरुण पिढीला व्यसनाच्या आहारी लावून वाटोळं केलं जात आहे," असा घणाघात त्यांनी केला.

महाराष्ट्राचं वाटोळं देवेंद्र फडणवीस करत आहेत : संतोष देशमुख हत्याकांड, महिलांबाबत आमदारांची वादग्रस्त वक्तव्यं, पुण्यातील जमिनीचं प्रकरण याचाही त्यांनी उल्लेख केला. राजीनामे न देता केवळ सारवासारव करण्यात आली, असा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोगावरही नाराजी व्यक्त करत त्यांनी, "आम्ही पुरावे दिले, वॉर्ड रचना कशी केली जाते, याचे व्हिडिओ दिले, तरीही कोणतीही कारवाई झाली नाही. पारदर्शक पद्धतीनं निवडणुका होणार नाहीत, हे आता स्पष्ट आहे. अखेर त्यांनी वोट चोरीतून सत्ता मिळवली, आता ड्रग्ज विकून तो पैसा निवडणुकीसाठी वापरणार आहात का? महाराष्ट्राचं वाटोळं देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, याची नवी उदाहरणं समोर येत आहेत. मुंबईला भ्रष्टाचारापासून वाचवण्याची गरज आहे," असा इशारा हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला.

