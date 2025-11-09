भाजपात नैतिकता असेल तर अजित पवारांना तत्काळ मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावं : हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला. अजित पवारांना भाजपानं मंत्रिमंडळातून काढून टाकावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
Published : November 9, 2025 at 5:44 PM IST
बुलढाणा : पार्थ पवार यांच्या जमीन घोटाळ्यावरुन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं 40 एकर इनाम वतनाची जमीन अवघ्या 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप करत सपकाळ यांनी अजित पवारांना मंत्रिमंडळातून तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी केली. बाजारभावानं ही जमीन 1800 कोटींहून अधिक किंमतीची असताना अल्प किंमतीत हडपल्याचा दावा त्यांनी केला.
भाजपामध्ये नैतिकता असेल तर मंत्रिमंडळातून हाकलावं : "अजित पवारांनी जनाची नाही तर मनाची बाळगून राजीनामा द्यावा. भाजपामध्ये नैतिकता असेल, तर त्यांना कॅबिनेटमधून हाकलावं. 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' अशी भाजपाची भूमिका असताना आता 'हम भी खायेंगा, तुम भी खाओ' असा प्रकार सुरू आहे," असा टोला सपकाळ यांनी लगावला. "संचालक मंडळ आणि खोटं काम करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत," अशी मागणी त्यांनी केली.
भाजपा सत्तेत बसून भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालत आहे : हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, "भाजपानं नैतिकतेच्या नावानं सत्ता मिळवली, पण आता सत्तेत बसून भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालत आहेत. अजित पवारांच्या मुलाच्या कंपनीनं सरकारी जमीन भ्रष्ट मार्गानं बळकावली. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये 21 कोटींची सवलत दिली गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचं आश्वासन दिलं, तरी कारवाई का होत नाही? हे प्रकरण रद्द करा, संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा आणि उच्चस्तरीय चौकशी करा."
अजित पवारांच्या दुसऱ्या मुलावरही आरोप : हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अजित पवारांच्या दुसऱ्या मुलावरही आरोप केले. दारूच्या कंपनीतून भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा दावा करत उत्पादन शुल्क खाते अजित पवारांकडं ठेवण्यामागं हाच हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "ट्रिपल इंजिन सरकारमध्ये एकमेकांची प्रकरणं बाहेर काढली जात आहेत. भाजपा मुख्यालय कोणत्या जमिनीवर आहे? यावर श्वेतपत्रिका काढा आणि विधिमंडळात चर्चा करा." हे प्रकरण राज्यातील महायुती सरकारला कोंडीत पकडत असून विरोधकांना हल्लाबोल करण्याची संधी मिळाली आहे. सपकाळ यांच्या मागणीमुळे राजकीय वातावरण तापले असून पुढील अधिवेशनात यावर खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
