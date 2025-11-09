ETV Bharat / state

भाजपात नैतिकता असेल तर अजित पवारांना तत्काळ मंत्रिमंडळातून बरखास्त करावं : हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला. अजित पवारांना भाजपानं मंत्रिमंडळातून काढून टाकावं, अशी मागणी त्यांनी केली.

Harshwardhan Sapkal On Ajit Pawar
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 9, 2025 at 5:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : पार्थ पवार यांच्या जमीन घोटाळ्यावरुन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं 40 एकर इनाम वतनाची जमीन अवघ्या 300 कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा गंभीर आरोप करत सपकाळ यांनी अजित पवारांना मंत्रिमंडळातून तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी केली. बाजारभावानं ही जमीन 1800 कोटींहून अधिक किंमतीची असताना अल्प किंमतीत हडपल्याचा दावा त्यांनी केला.

भाजपामध्ये नैतिकता असेल तर मंत्रिमंडळातून हाकलावं : "अजित पवारांनी जनाची नाही तर मनाची बाळगून राजीनामा द्यावा. भाजपामध्ये नैतिकता असेल, तर त्यांना कॅबिनेटमधून हाकलावं. 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' अशी भाजपाची भूमिका असताना आता 'हम भी खायेंगा, तुम भी खाओ' असा प्रकार सुरू आहे," असा टोला सपकाळ यांनी लगावला. "संचालक मंडळ आणि खोटं काम करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत," अशी मागणी त्यांनी केली.

भाजपा सत्तेत बसून भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालत आहे : हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, "भाजपानं नैतिकतेच्या नावानं सत्ता मिळवली, पण आता सत्तेत बसून भ्रष्टाचाराला पाठिशी घालत आहेत. अजित पवारांच्या मुलाच्या कंपनीनं सरकारी जमीन भ्रष्ट मार्गानं बळकावली. स्टॅम्प ड्युटीमध्ये 21 कोटींची सवलत दिली गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचं आश्वासन दिलं, तरी कारवाई का होत नाही? हे प्रकरण रद्द करा, संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करा आणि उच्चस्तरीय चौकशी करा."

अजित पवारांच्या दुसऱ्या मुलावरही आरोप : हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अजित पवारांच्या दुसऱ्या मुलावरही आरोप केले. दारूच्या कंपनीतून भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा दावा करत उत्पादन शुल्क खाते अजित पवारांकडं ठेवण्यामागं हाच हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "ट्रिपल इंजिन सरकारमध्ये एकमेकांची प्रकरणं बाहेर काढली जात आहेत. भाजपा मुख्यालय कोणत्या जमिनीवर आहे? यावर श्वेतपत्रिका काढा आणि विधिमंडळात चर्चा करा." हे प्रकरण राज्यातील महायुती सरकारला कोंडीत पकडत असून विरोधकांना हल्लाबोल करण्याची संधी मिळाली आहे. सपकाळ यांच्या मागणीमुळे राजकीय वातावरण तापले असून पुढील अधिवेशनात यावर खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. 'पुणे कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आमचा एका रुपयाचाही व्यवहार झाला नाही'; अजित पवार यांनी फेटाळले आरोप
  2. पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदीसाठी पैसा आला कुठून? हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल, म्हणाले 'श्वेतपत्रिका काढा'
  3. कोरेगाव जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, शरद पवारांनी टाळलं उत्तर देणं, म्हणाले गृहमंत्री . .

TAGGED:

PARTH PAWAR PUNE LAND CASE
HARSHWARDHAN SAPKAL ATTACK ON BJP
हर्षवर्धन सपकाळ
उपमुख्यमंत्री अजित पवार
HARSHWARDHAN SAPKAL ON AJIT PAWAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.