पुणे जमीन घोटाळा प्रकरण : पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदीसाठी पैसा आला कुठून? हर्षवर्धन सपकाळांचा सवाल, म्हणाले 'श्वेतपत्रिका काढा'
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुत्र पार्थ पवार यांच्या कोरेगाव पार्क जमीन खरेदीवरुन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केली.
Published : November 8, 2025 at 8:16 PM IST
मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी केलेल्या पुण्यातील जमीन खरेदी गैरव्यवहारावरून सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधात यांच्यात कलगीतुरा रंगला असून आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. "कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनी बळकावणाऱ्या दलालांचे सूत्रधार मंत्रालयात आहेत. भूखंड घोटाळे हे सामूहिक गुन्हेगारीचं कृत्य आहे. पार्थ पवारांच्या जमीन खरेदीसाठी पैसा आला कुठून? एफआरमध्ये नाव का नाही? चौकशी समिती ही केवळ धुळफेक आहे. त्यामुळे पुणे आणि मुंबईतील जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढून हिवाळी अधिवेशनात संपूर्ण एक दिवस चर्चा करा," अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. आज त्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
मग कारवाई का नाही? : "अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांनी पुण्यातील 40 एकर महार वतनाची इनाम जमीन 300 कोटी रुपयांना खरेदी केली. त्यासाठी केवळ 500 रुपये मुद्रांक शुल्क रुपये भरले. हे उघड आल्यावर दोघावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र एफआयआरमध्ये पार्थ पवारांचं नाव का नाही?," असा सवाल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित केला. "पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीनं याआधी पुण्याच्या बोपोडीतील अॅग्रीकल्चर डेअरीची सरकारी जमीन बोगस कागदपत्रं तयार करून हडपली. या सर्व व्यवहारासाठी पैसे कुठून आले? हे पैसे कोणी दिले? या प्रश्नांची उत्तरं जनतेला मिळाली पाहिजेत. चौकशी समिती नेमून सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत आहे," असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी करत भाजपा महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला. "हा भ्रष्ट कारभार उघड झाल्यानंतर आता जमीन खरेदी व्यवहार रद्द केला, असं सांगितलं जात आहे. म्हणजे चोरी केल्याची कबुली देत आहेत, मग कारवाई का करत नाही?," असा संतप्त सवाल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपस्थित करत महायुतीवर टीका केली.
महायुतीचं सरकार गेंड्याच्या कातडीचं : पुढं बोलताना सपकाळ म्हणाले की, "पुण्यात त्या जागेवर आयटी पार्क उभारण्याचा प्रस्तावही तातडीनं मान्य करण्यात आला. दस्तावेजामध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आला. दररोज एक मोठं प्रकरण उघड होत असून कारवाई मात्र शून्य आहे. सत्ताधारी पक्षातील लोकांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी राज्य लुटण्याचा सपाटा लावला आहे. मुंबई, पुणे तसेच राज्यातील अन्य भागातील सुद्धा कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड कवडीमोल भावानं लाटले जात आहेत. या सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढा. तथापि हिवाळी अधिवेशनात यावर संपूर्ण दिवसभर चर्चा करा, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. भाजपा महायुतीचे सरकार गेंड्याच्या कातडीचे असून, या सरकारचा कारभार पाहता त्यांनी बेशरमपणाचा कळस गाठला आहे, अशी बोचरी टीका हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर केली.
‘वंदे मातरम्’ धार्मिक दंगे करण्यासाठी नाही : "केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यात जैन बोर्डिंगची जमीन लाटली. याचा व्यवहार रद्द करण्यात आला. मात्र यातील दोषीवर काय करवाई झाली? आता हे प्रकरण ताजं असताना, आता अजित पवार यांच्या मुलाचे प्रताप समोर आले आहेत. मात्र कारवाई कोणावरही केली जात नाही. मुंबईत अदानीला शेकडो एकर जमीन फुकटात दिली. मुंबईतील भाजपाच्या कार्यालयासाठी सरकारी जमीन घेतली आहे. फडणवीस यांनी उभा केलेला नवा शेठ मोहित कंभोजला एसआरएच्या जमिनी दिल्या आहेत. पुण्यात रिंगरोडच्या जमीन अधिग्रहणात मोठा घोटाळा झाला आहे. या सर्व जमीन व्यवहारांची श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे," अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. तसेच "‘वंदे मातरम्’ जातीय किंवा धार्मिक दंगे करण्यासाठी नाही. ‘वंदे मातरम्’ गीतावरचं भाजपाचं प्रेम हे पुतणा मावशीचं आहे," असा प्रहार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपावर केला.
