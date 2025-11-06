ETV Bharat / state

'मुलाच्या नावानं जमीन हडपणाऱ्या अजित पवार यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा'

पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन घोटाळ्यावरुन काँग्रेसनं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ETV Bharat File Photo)
मुंबई : राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्या कंपनीने कथित पुण्यातील वतनाची तब्बल ४० एकर सरकारी जमीन भ्रष्ट मार्गाने बळकावल्याचे प्रकरण माध्यमांमध्ये गाजत आहे. याबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अजित पवारांची मंत्रिमंडळातून तत्काळ हकालपट्टी करा आणि या कथित घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करून उच्चस्तरीय चौकशी सुरू करा, अशी मागणी केली आहे.

वतनाच्या जमिनीचा कसा व्यवहार झाला? : याबाबत बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पार्थ पवार यांची एक कंपनी असून, या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागातील जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयात घेतली. पण त्या जमिनीची बाजार किंमत हजारो कोटी रुपये आहे. म्हणजेच कवडीमोल दराने हा व्यवहार करण्यात आला, असा आरोप केला. एवढेच नव्हे तर या व्यवहारासाठी फक्त ५०० रुपयांची स्टँप ड्युटी भरली गेली. सरकारच्या ताब्यात असलेल्या वतनाच्या जमिनीचा असा व्यवहार कसा झाला? हा मोठा प्रश्न आहे, असे सपकाळ म्हणाले.

व्यवहाराला एवढी झटपट मंजुरी का? : कंपनीचे भागभांडवल फक्त १ लाख रुपये असूनही, तिला एवढी महागडी जमीन कशी मिळाली? असा सवाल सपकाळ यांनी केला. या कंपनीला आयटी पार्क उभारायचे आहे आणि त्यासाठी सरकारच्या उद्योग संचालनालयाने अवघ्या ४८ तासांत मंजुरी दिली. एवढ्या मोठ्या व्यवहाराला एवढी झटपट मंजुरी का दिली गेली? सरकारच्या ताब्यात असलेली वतनाची जमीन विकत घेता येते का? आणि स्टॅम्प ड्युटी माफ का केली? हे सर्व प्रश्न गंभीर आहेत, असे हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नमूद केले.

जमिनी लाटण्याचा ‘भस्म्या रोग’ : हर्षवर्धन सपकाळ यांनी अजित पवार शेतकऱ्यांना काही मोफत नको म्हणतात, पण स्वतः मात्र फुकटात सरकारी जमीन लाटतात. त्यांना जमिनी लाटण्याचा ‘भस्म्या रोग’ झाला आहे, अशी टीका केली. शेतकऱ्यांना ‘हातपाय हलवा’ असा सल्ला देणाऱ्या अजित पवारांनी स्वतःच्या मुलाच्या नावाने सरकारी मालमत्ता कवडीमोल भावात बळकावली आहे. हा प्रकार ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्टं’ या म्हणीला साजेसा आहे, असा टोला त्यांनी लगावला. या व्यवहारात तब्बल २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. मग शेतकऱ्यांचे काही लाखांचे कर्ज माफ करताना अजित पवारांना एवढ्या वेदना का होतात? ही उघड लूट आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर खुलासा केला पाहिजे, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली.

अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी : तसेच हजारो कोटी रुपयांची सरकारी जमीन फक्त ३०० कोटींना विकून अजित पवारांच्या घशात घालण्यात आली आहे. हा भ्रष्टाचाराचा अत्यंत भयानक प्रकार आहे. लोकांच्या संपत्तीवर डल्ला मारणाऱ्या अशा मंत्र्यांना गृहमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांच्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी धाडस दाखवून अजित पवारांना मंत्रिमंडळातून तत्काळ बाहेर काढावे, ही काँग्रेसची ठाम मागणी आहे, अशा शब्दात सपकाळ यांनी अजित पवार यांच्यावर टीका केली. या आरोपांमुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, पुण्यातील वतनजमिनीच्या व्यवहारावरून नव्या वादळाची शक्यता निर्माण झाली आहे. काँग्रेसकडून या प्रकरणाचा तपास व कारवाईची मागणी होत असताना, आता अजित पवार आणि राज्य सरकार यांच्यावर जनतेचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

