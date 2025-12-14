काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर हल्लाबोल; म्हणाले लोकशाहीला फाशी . . .

ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी लोकशाहीलाच फाशी दिली टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal ) यांनी केलीय.

हर्षवर्धन सपकाळ आणि देवेंद्र फडणवीस (File Photo)
नांदेड : सध्या नागपूरमध्ये विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. विविध मुद्यावरुन विरोधक आणि सत्ताधारी आमने सामने देखील आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. यातच आता काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे.

काय म्हणाले हर्षवर्धन सपकाळ? : नागपूरमध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. देवेंद्र फडणवीस यांना अधर्मी म्हणलं पाहिजे तसेच निंदकाचे घर असावे शेजारी हा संदेश सुद्धा त्यांना मान्य नाही. देवेंद्र फडणवीस हे लोकशाहीलाच फाशी देत आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली. राज्याचे हिवाळी अधिवेशन कसं झालं असा प्रश्न हर्षवर्धन सपकाळ यांना विचारला असता, ते म्हणाले "राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला," अशा शब्दात त्यांनी अधिवेशनाचं वर्णन केलं. बिबट्या सारखे विषय अधिवेशनात मांडले गेले. राज्यातील गंभीर प्रश्न दुसरीकडे घालवले गेले, शेतकऱ्यांच्या, मजुरांच्या कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष करण्यात आले. मोदी सरकार आल्यापासून सोयाबीनचे भाव कोसळले. महागाई वाढली, बियाण्याचे, खताचे भाव वाढले, कीटकनाशकाचा खर्च वाढल्याचं सपकाळ यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना हर्षवर्धन सपकाळ (ETV Bharat Reporter)

देवेंद्र फडणवीस लोकशाहीला फाशी देत आहेत : "विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती करणे हे संविधानात अत्यंत महत्त्वाचं आणि आवश्यक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार राजधर्म पाळत नाही. राजधर्म न पळणाऱ्या या सरकारला अधर्मी म्हटलं पाहिजे, निंदकाचे घर असावे शेजारी हा अध्यात्मिकांचा संदेश त्यांना मान्य नाही. तरतुदी त्यांना मान्य नाही. एक वर्षापेक्षा जास्त दिवस होऊन देखील सभागृहाला विरोधी पक्षनेता न देणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे," असं हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

