'भाजपानं महिलांचा राजकीय ढाल म्हणून वापर करणं थांबवावं'; निगहत अब्बास यांची पंतप्रधान मोदींवर जोरदार टीका

संसदेत नारीशक्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर काँग्रेस प्रवक्त्या निगहत अब्बास यांनी पुण्यात पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. भाजपानं महिलांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करणं थांबवावं, असं त्या म्हणाल्या.

माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रवक्त्या निगहत अब्बास (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 21, 2026 at 6:50 PM IST

पुणे : संसदेमध्ये नारी शक्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर देशभरात सत्ताधारी भाजपा विरोधकांवर जोरदार टीका करताना पाहायला मिळत आहे. तसंच देशभर आंदोलनही होत आहेत. दरम्यान, पुण्यात मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या निगहत अब्बास यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. "भाजपानं महिलांचा राजकीय ढाल म्हणून वापर करणं थांबवावं," असं म्हणत निगहत अब्बास यांनी भाजपावर टीका केली.

... त्यांनी काय‌द्याची अंमलबजावणी आधी का केली नाही? : "काँग्रेसनं महिला आरक्षणाला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केलाय. मागील तीन दिवस संसदेत जे काही घडलं ते केवळ महिला सक्षमीकरणावरचं भाष्य नव्हतं. भाजपानं महिला आरक्षण विधेयकाबाबत जो तथाकथित आग्रह धरला होता. त्याबाबत त्यांचा खरा हेतू स्पष्ट झालाय. हा हेतू महिलांचं सक्षमीकरण नसून, मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या माध्यमातून केवळ निवडणूक फायदा मिळवणं हा आहे. महिला विधेयक 22 सप्टेंबर 2023 रोजी एकमतानं मंजूर करण्यात आलं होतं. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' जाणीवपूर्वक गेल्या तीन वर्षांपासून लागू करण्यात आलेलं नाही. 16 एप्रिल 2026 च्या रात्री अचानक काढलेली अधिसूचना सरकारच्या हेतूवर आणि वेळेवर गंभीर प्रश्न निर्माण करते. जर सरकार प्रामाणिक होतं तर 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या काय‌द्याची अंमलबजावणी का केली नाही?" असा प्रश्न काँग्रेसच्या प्रवक्त्या निगहत अब्बास यांनी उपस्थित केला.

मतदारसंघांमध्ये फेरफार करण्याच्या प्रयत्नाला विरोध : "काँग्रेसचा ठाम विश्वास आहे की, मुख्य मु‌द्दा महिला आरक्षण नसून भाजपाचा खरा प्रयत्न हा मतदारसंघ पुनर्रचना रेटणं हा आहे. यातून आपल्या राजकीय फाय‌द्यासाठी निवडणुकांमध्ये फेरफार करता येईल. महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली मतदारसंघांमध्ये फेरफार करण्याच्या प्रयत्नाला आमचा तीव्र विरोध आहे. लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांच्या मर्यादेतच महिला आरक्षण का लागू होऊ शकत नाही?. सभागृहात आश्वासनं देऊनही राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचं समायोजन कसं केलं जाईल? हे कायद्यात स्पष्टपणं का नमूद केलेलं नाही? तसंच देश हा संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यांनुसार चालला पाहिजे की केवळ भाषणांनुसार?," अशी जोरदार टीका निगहत अब्बास यांनी केली.

'विलंब करा, लक्ष भरकटवा आणि नाकारा' : "एससी (SC) आणि एसटी (ST) महिलाप्रमाणंच ओबीसी (OBC) महिलांनाही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण सुनिश्चित केलं पाहिजे, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे. यासाठी व्यापक जातीनिहाय जनगणनेची आवश्यकता आहे. जनगणना करण्यात सरकार सातत्यानं विलंब करत आहे. जनगणनेला होत असलेला विलंब हा राजकीय इच्छेचा अभाव आणि योग्य प्रतिनिधित्व नाकारण्याची जाणीवपूर्वक केलेली रणनीती दर्शवतो. 'विलंब करा, लक्ष भरकटवा आणि नाकारा' अशी भाजपाची स्पष्ट कार्यपद्धती आहे. आमची मागणी आहे की, 29 एप्रिलनंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावावी. पारदर्शक चर्चेसाठी प्रस्तावित दुरुस्त्या लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात आणि आवश्यक बदल करून पावसाळी अधिवेशनापर्यंत अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. महिला आरक्षणाची वेळेत आणि सर्वसमावेशक अंमलबजावणी सुनिश्चित करणाऱ्या कोणत्याही प्रामाणिक प्रयत्नाला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेस वचनबद्ध आहे," असं निगहत अब्बास यांनी सांगितलं.

