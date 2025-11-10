ETV Bharat / state

मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार, तर राज्यात महायुतीचे पक्ष सोडून काँग्रेसनं कुणाशीही युती करावी - विजय वडेट्टीवार

मुंबई महापालिका निवडणूक 2025 काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याची माहिती काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. राज्यात मात्र महायुती सोडून कोणाशीही युती करा, असं त्यांनी बजावलं.

Vijay Vadettiwar On Local Body
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : "राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या महाविकास आघाडी एकत्र लढणार, असा निर्णय जवळजवळ झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात सर्व निर्णय स्थानिक पातळीवरच घेण्याचे अधिकार आम्ही स्थानिक नेत्यांना दिलेले आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरची परिस्थिती लक्षात घेऊन, त्या जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी हे निर्णय घ्यायचे आहेत. मात्र, सर्वांना हवीहवीशी वाटणारी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक काँग्रेस पक्षानं स्वबळावर लढणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे," अशी माहिती काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. आमच्या मुंबईच्या नेत्यांनी ठरवलं आहे की आम्ही स्वतंत्र लढणार. मनसे बरोबर जाण्याचा आता कुठला प्रस्ताव आणि विचार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

स्थानिक नेते घेतील निर्णय : "नाशिकमधील काँग्रेसच्या नेत्यांनी मनसेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तो नाशिक पुरता आहे, असं आम्ही मानतो. स्थानिक लेव्हलवरचे निर्णय राजकीय परिस्थिती बघून घेतले जातात. त्यामुळे कुठेही फार वाद निर्माण होईल, अशी परिस्थिती नाही. मनसेसोबत जाण्याचा किंवा न जाण्याची चर्चा वारंवार केली जाते, यावर नेत्यांनी मिळून भूमिका स्पष्ट केली आहे. आघाडीमध्ये असलेल्या घटक पक्षाना ज्यांना निवडणुकीत आघाडी करायची आहे, त्यांनी स्थानिक पातळीवर चर्चा करून निर्णय घ्यावा. ही स्पष्ट भूमिका आहे," असं विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

महायुती सोडून कुणीही चालेल : "भारतीय जनता पक्ष, अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदेची शिवसेना यांच्यासोबत कुठल्याही परिस्थितीत जायचं नाही. बीएसपी, वंचित किंवा मनसे चालतील. जरी महाविकास आघाडीत हे पक्ष नसले, तरी त्यांच्याबरोबर युती करायला हरकत नाही, अशी आमची भूमिका आहे." स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश शरद पवारांनी दिले आहेत. यावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणालेत, की "मूळ ओबीसी शरद पवार हे कोणाला म्हणतात, आमचं म्हणणं आहे की मूळ ओबीसी म्हणजे बारा बलुतेदार, छोट्या छोट्या जाती आणि त्यातल्या त्यात 294 च्या सूची प्रमाणं पाहिलं तर ते मूळ ओबीसी आहेत. आमची सुद्धा मागणी आहे मूळ ओबीसीलाच प्राध्यान्य दिलं पाहिजे."

व्यवहार रद्द झाला म्हणजे चोरी झाली नाही का ? : पुण्यातील जमिनीचं प्रकरण जनतेसमोर आलं म्हणून तो व्यवहार रद्द झाला आहे. व्यवहार रद्द झाला म्हणजे चोरी झाली नाही, असं होत नाही. चोर तो चोर त्यामुळे या प्रकरणी पार्थ पवारांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली. पुण्यातील मोक्याची जमीन अधिकाऱ्यांनी दिली. अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला आहे, तर त्यांच्यावर कारवाई करा. पार्थ पवार याला जमीन सरकारची होती, याची माहिती नव्हती, असं उपमुख्यमंत्री म्हणतात. मात्र असं बोलून जबाबदारी झटकता येणार नाही. जमीन परत केली, म्हणजे गुन्हा झाला नाही, अस होत नाही. चोर, निर्दोष ठरवता येतो का? चोरी केली म्हणून त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी वडेट्टीवर यांनी केली.

मंत्री, त्यांचे नातेवाईक जमीन लुटत आहेत : "दुसरीकडे मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या संस्थेला शाळेसाठी मीरा रोडची जमीन देण्यात आली. ही जमीन अवघ्या चार कोटींमध्ये देण्यात आली, जेव्हा त्या जमिनीचं बाजारमूल्य 100 कोटीच्या आसपास आहे. या जमिनीवर आरक्षण होतं, ते आरक्षण बदलून सरनाईक यांच्या संस्थेला शाळेसाठी जमीन देण्यात आली. मंत्री, त्यांचे नातेवाईक जमीन लुटत आहेत, याची चौकशी झाली पाहिजे," अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

हेही वाचा :

TAGGED:

MUMBAI LOCAL BODY ELECTIONS
CONGRESS LEADER VIJAY VADETTIWAR
मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार
विजय वडेट्टीवार
VIJAY VADETTIWAR ON LOCAL BODY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.