स्ट्राँग रूममध्ये ईव्हीएम मशीन ठेवण्याआधी सील तोडल्यानं सालेकसामध्ये काँग्रेस उबाठा कार्यकर्त्यांचा गोंधळ

ईव्हीएम मशीनचं चित्रिकरण होत असताना एका शासकीय अधिकाऱ्यानं मशीनचं सील तोडल्याची माहिती समजल्यानंतर उमेदवार, नेते आणि कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला.

काँग्रेस -शिवसेना (उबाठा) कार्यकर्त्यांचा गोंधळ (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
गोंदिया : मंगळवारी सालेकसा नगरपंचायतची निवडणूक सुरळीतरित्या पार पडली. पण स्ट्राँग रूममध्ये ईव्हीएम मशीन ठेवण्याआधी एका शासकीय कर्मचाऱ्यांनं मशीनचं चित्रीकरण होत असताना (ऑन कॅमेरा) सील तोडलं. याबाबतची माहिती काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्याना समजल्यानंतर बुधवारी दुपारच्या सुमारास सालेकसा तहसील कार्यालयात त्यांनी गोंधळ घातला.

तहसील कार्यलाय परिसरात पोलीस बंदोबस्त : ईव्हीएम मशीनचं चित्रिकरण होत असताना एका शासकीय अधिकाऱ्यानं मशीनचं सील तोडल्याची माहिती अपक्ष, उबाठा आणि काँग्रेसचे उमेदवार आणि नागरिकांना समजली. यानंतर अनेक कार्यकर्ते सालेकसा तहसील कार्यालयात आले. यावेळी त्यांनी तहसीलदार आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका कांबळे यांना या संदर्भात जाब विचारला. यावेळी कार्यकर्ते कोणाचेही काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. परिस्थिती चिघळत असल्याचं लक्षात येताच मोनिका कांबळे यांनी याबाबतची माहिती पोलिसांना दिली. यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तहसील कार्यालय परिसरातील परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. कार्यालयात उपस्थित असलेले उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांनी ईव्हीएम मशीनची छेडखानी तर झाली नाही ना असा संशय व्यक्त केला.

अनेकांनी उपस्थित केली शंका : जिल्ह्यातील मतदान झाल्यानंतर सर्व मशीन उमेदवार आणि प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये ऑन ऑफ आणि सील करून स्ट्राँग रूममध्ये नेण्यासाठी तहसील कार्यालय इथं नेण्यात आल्या. परंतु कार्यालयामध्ये 17 प्रभागातील ईव्हीएम मशीनचं सील तोडून पुन्हा ऑन केल्याचा आरोप स्थानिक उमेदवारांनी केला. त्यामुळं एकच गोंधळ निर्माण झाला. या संदर्भात उमेदवाराला आणि कोणत्याही प्रतिनिधीला कोणतीही पूर्व सूचना देण्यात आली नाही. यामध्ये भाजपाचा हात तर नाही ना अशी शंका अनेकांनी व्यक्त केली. असं असल्यास ईव्हीएम मशीनची सील तोडली असल्यास या ठिकाणची निवडणूक इतर ठिकाणाच्या ठरलेल्या 20 डिसेंबरला पुन्हा घ्याव्यात अशी मागणी होत आहे. याविषयी तहसीलदार आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका कांबळे यांनी आपली याबाबत स्पष्टीकरण दिलं नाही. त्यामुळं सालेकसा इथं काही काळ तणाव निर्माण झाला.

ईव्हीएम मशीनची तपासणी ऑन कॅमेरा : "मशीनचं स्वीच ऑन ऑफ आहे की नाही हे आम्ही पाहिलं. याचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आहे. हा निवडणूक प्रक्रियेचा एक भाग आहे. यावर राजकीय कार्यकर्ता किंवा पक्षाला संशय असल्यास आम्ही मंगळवारी सायंकाळी त्यांना दिलेली आकडेवारी आणि आमच्याकडं असलेली सध्याची आकडेवारी या मशीनमध्ये जशीची तशी आहे की नाही ते मी प्रत्यक्षात दाखवू शकते," असं स्पष्टीकरण तहसीलदार आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका कांबळे यांनी दिलं.

