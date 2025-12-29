पुण्यात काँग्रेसबरोबर दोन्ही ठाकरे एकत्र निवडणूक लढवणार, आघाडीची घोषणा
पुण्यात काँग्रेस आणि शिवसेना- उबाठा यांच्यात आघाडी झाल्याची घोषणा करण्यात आली.
Published : December 29, 2025 at 4:36 PM IST
पुणे - पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी रविवारपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची महाविकास आघाडीबरोबर चर्चा सुरू होती. पण, त्यातच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. आता पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथे काँग्रेस पक्ष हा शिवसेना - उबाठा पक्षाला सोबत घेऊन निवडणूक लढणार असल्याचं काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि शिवसेना नेते सचिन अहिर यांनी जाहीर केलं. काँग्रेस- शिवसेनेच्या या आघाडीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तसंच समविचारी पक्ष एकत्र निवडणूक लढणार आहेत. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची चर्चा करत असताना आमचे दोन दिवस वाया गेले असल्याचं यावेळी सतेज पाटील यांनी सांगितलं.
संयुक्त पत्रकार परिषदेत घोषणा - पुण्यात सोमवारी शिवसेना - उबाठा पक्षाचे नेते सचिन अहिर तसंच काँग्रेसचे प्रभारी सतेज पाटील यांची एकत्रित पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबतची घोषणा केली.
सतेज पाटील यांची महायुतीवर टीका - यावेळी सतेज पाटील म्हणाले, "रविवारी आमची आणि शिवसेनेची बैठक झाली असून, जागावाटपाच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत आम्ही आलो आहोत. शिवसेना - उबाठा आणि काँग्रेस पक्षात आघाडी झाली असून, ज्या जागा एकमतानं मंजूर झाल्या आहेत, त्या जागांवर पक्षाकडून उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्यात येणार आहेत. गेल्या सात वर्षात महायुतीनं पुण्याचं वाटोळं केलं. पुण्याची जी ओळख होती, ती बदलून पुण्याबद्दल निगेटिव्हटी तयार केली. आम्ही आणि शिवसेना - उबाठा पक्षानं एक चांगला पर्याय देण्याचं काम केलं. शिवसेनेनं ४५ जागांवर एबी फॉर्म देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर आम्ही ६० जागांवर पहिल्या टप्प्यात फॉर्म देणार आहोत. आमच्यासोबत येणाऱ्या घटक पक्षांशी देखील आम्ही चर्चा करणार आहोत."
आमचे दोन दिवस वाया गेले - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षासोबत सुरू असलेल्या चर्चेबाबत सतेज पाटील म्हणाले, "आमची त्यांच्यासोबत चर्चा सुरू होती. मी देखील त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांच्याशी चर्चेमध्ये आमचे दोन दिवस गेले असून, आता ते का आमच्यासोबत आले नाही याबाबत त्यांच्याशी बोललं पाहिजे."
राष्ट्रवादीचा तात्पुरत्या स्वरूपाचा घटस्फोट - "एक चांगला पर्याय आम्ही देण्याचं काम केलं. सत्ताधारी भाजपानं जी काही आश्वासनं पुणेकरांना दिली होती, त्याचं काय झालं? याबाबत मागच्याच आठवड्यात आम्ही लेखाजोखा मांडला आहे. आम्हाला ज्या जागा मिळणार आहेत, त्यात आम्ही मनसेला जागा देणार आहोत. मनसेसोबत झालेल्या बैठकीत २१ जागांवर चर्चा झाली आहे. त्यांच्यासोबत देखील चर्चा अंतिम होणार आहे. भाजपाचं प्लॅनिंग होतं की, पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये विरोधक ठेवायचे नाही आणि म्हणून अजितदादा वेगळं लढत आहेत. एकीकडं कॅबिनेटमध्ये एकत्र बसायचं आणि तात्पुरत्या स्वरूपाचा घटस्फोट घ्यायचा हे योग्य नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सत्तेतील पक्ष असून, त्यांना जर वेगळं लढायचं असतं तर ते महायुतीमधून बाहेर पडले असते," असं म्हणत शिवसेना - उबाठा नेते सचिन अहिर यांनी महायुतीवर हल्लाबोल केला.
हेही वाचा -
- ठाण्यात शिवसेनेतील घराणेशाहीला वाढतोय विरोध, नातेवाईकांना उमेदवारी दिल्यास बसणार बंडखोरीचा फटका
- 'कार्यकर्त्यांच्या इच्छेनुसार दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र, घड्याळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार नाही'- रोहित पवार
- ठरलं! पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित निवडणूक लढणार, अजित पवार यांची मोठी घोषणा