नागपुरात एसआयआरविरोधात काँग्रेसचे आंदोलन; निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सवाल
एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांच्या नावांची पडताळणी करताना पात्र नागरिकांची नावं वगळली जाऊ नयेत, याची विशेष खबरदारी घेण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
Published : September 28, 2026 at 5:26 PM IST
नागपूर : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात काँग्रेसच्या वतीने आज सोमवारी (28 सप्टेंबर)) नागपुरात आंदोलन करण्यात आलं.
एसआयआरच्या माध्यमातून पात्र मतदारांची नावं वगळली जाण्याची शक्यता, मतदार यादीतील कथित त्रुटी तसेच निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेसनं हे आंदोलन केलं. नागपूर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आलं.
संविधान चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत काँग्रेसच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. निषेधाचं प्रतीक म्हणून आंदोलकांनी काळे फुगे आकाशात सोडून आपला विरोध नोंदवला.
एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची काँग्रेसची मागणी :
एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांच्या नावांची पडताळणी करताना पात्र नागरिकांची नावं वगळली जाऊ नयेत, याची विशेष खबरदारी घेण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. मतदार यादीतील नावे वगळणे किंवा नोंदीत बदल करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असावी तसेच संबंधित नागरिकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळावी, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
एसआयआर प्रक्रियेवरून काँग्रेसकडून यापूर्वीही निवडणूक आयोगावर आरोप करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने मतदारांच्या नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. मतदारसंघनिहाय आणि बूथनिहाय माहिती सार्वजनिक करावी तसेच मतदारांना दावे-हरकती नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणीही पक्षानं केली आहे.
'ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवून त्यांच्यावर कारवाई करावी' :
नागपूर शहर काँग्रेस अध्यक्ष प्रफुल्ल गुडधे यांनी एसआयआर प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांमध्ये एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद असल्यास निर्णय प्रक्रियेत बहुमताचा विचार केला जावा, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वी मांडली होती.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर पक्षपातीपणे काम केल्याचा आरोप करत काँग्रेसनं त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र काँग्रेसने कुमार यांना पदावरून हटवून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली.
राहुल गांधी देशात अराजकता निर्माण करत आहेत - परिणय फुके:
काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांकडून मतदार याद्यांच्या दुरुस्तीची मागणी सातत्याने केली जात होती. मात्र, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी देशात अराजकता निर्माण करण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप भाजपाच्या परिणय फुके यांनी केला. निवडणुकीत विरोधात निकाल लागला की संविधानिक संस्थांवर आरोप केले जातात. काँग्रेस निवडणुका हरली की निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जातात, असा दावाही फुके यांनी केला.
कर्नाटकात निवडणूक आयोग चांगला असल्याचे सांगितलं जातं, मात्र ज्या ठिकाणी काँग्रेस निवडणूक हरते, तिथे आयोगावर आरोप केले जातात, अशी टीका त्यांनी केली. मतदार यादीवर विरोधकांनी आक्षेप घेतले होते. त्यानुसार पात्र नसलेल्या व्यक्तींची नावं वगळण्यात आली असून, आवश्यक पुरावे सादर केल्यानंतर संबंधितांचे नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करता येईल, असं फुकेंनी सांगितलं.
निवडणूक आयोगाची भूमिका :
एसआयआर प्रक्रियेतील निर्णय तीनही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर घेण्यात आल्याचं निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. तसेच मतदार यादीतील नावांबाबत दावे आणि हरकती नोंदवण्याची प्रक्रिया उपलब्ध असल्याचे आयोगाच्या महाराष्ट्रातील अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आलं आहे.
नागरिकांना प्रारूप मतदार यादीत आपलं नाव तपासण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, चुकीच्या नोंदींबाबत हरकत घेण्याची आणि आवश्यक दुरुस्ती करण्याची संधीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे एसआयआरच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि निवडणूक आयोगातील संघर्ष तीव्र झाला असून, मतदार यादीवरील दावे-हरकती आणि त्यावरील निर्णयाकडे लक्ष लागलं आहे.