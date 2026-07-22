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दिल्लीतील काँग्रेस आंदोलनाचे पडसाद उमटले नागपूरात, भर पावसात पोलिसांच्या कारवाईचा केला निषेध

दिल्लीतील काँग्रेस आंदोलनाचे तीव्र पडसाद नागपुरात उमटले आहेत. माजी आमदार सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखाली लोकभवनासमोर भर पावसात जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

Congress Protest in Nagpur
काँग्रेस आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 1:49 PM IST

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नागपूर : नीट परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्यावरून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विद्यार्थ्यांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (21 जुलै) संसद भवनाबाहेर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने जोरदार निदर्शने केली. या आंदोलनानंतर केंद्र सरकार पहिल्यांदाच कुठं तरी बॅकफूटवर गेल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.

विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ आज नागपूरमध्ये काँग्रेसचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. नागपूर येथील लोकभवन (राजभवन) समोर मुसळधार पावसात आंदोलन करत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यात आला. माजी मंत्री आणि माजी आमदार सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

नागपूरात काँग्रेस आंदोलन करताना (ETV Bharat Reporter)

काँग्रेसचे लोकभवनासमोर आंदोलन : काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि काँग्रेसच्या खासदारांनी विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनादरम्यान त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. त्यांच्या निषेधार्थ तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या निर्देशानुसार आज लोकभवनासमोर आंदोलन करण्यात आलं.

"संवाद साधण्याचे सौजन्य या सरकारकडं नाही" : आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीचार्ज केला. केंद्र सरकारच्या दंडशाहीविरोधात काँग्रेस सक्षमपणे लढा देईल, असं काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्या अवंतिका लेकुरवाळे यांनी सांगितलं. त्या म्हणाल्या, "संविधानानं प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गानं आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी तसेच नीटसह विविध परीक्षांतील कथित पेपरफुटीच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याचं सौजन्य या सरकारनं दाखवलं नाही."

राहुल गांधी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं : नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानाबाहेर ठिय्या आंदोलन करणारे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्यासह इतर विरोधी खासदारांना दिल्ली पोलिसांनी 21 जुलै 2026 रोजी ताब्यात घेतलं होतं.

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TAGGED:

राहुल गांधी
काँग्रेस आंदोलन
COCKROACH JANATA PARTY
RAHUL GANDHI
CONGRESS PROTEST IN NAGPUR

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