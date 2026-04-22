महिला आरक्षण कायदा 2023 त्वरित लागू करा; काँग्रेस पक्षाकडून पुण्यात आंदोलन

महिला आरक्षण कायदा 2023 त्वरित लागू करा, या मागणीसाठी आज पुणे शहर महिला काँग्रेसच्यावतीनं बालगंधर्व चौक येथे आंदोलन करण्यात आलं.

काँग्रेस पक्षाकडून पुण्यात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 8:39 PM IST

पुणे : संसदेत नारीशक्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर देशभरात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून विरोधकांवर जोरदार टीका केली जात आहे. अशातच आज काँग्रेसकडून देखील महिला आरक्षण कायदा 2023 (Women Reservation Bill) त्वरित लागू करा या मागणीसाठी पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी आंदोलक महिलांकडून सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

भाजपा सरकारचा केला निषेध : आंदोलकांनी 'भाजपा हटाओ, महिला आरक्षण बचाओ', 'आरक्षणावर घाला घालणाऱ्या भाजपा सरकारचा निषेध असो', 'महिला आरक्षण लागू करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा', 'आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं' अशा घोषणांचे फलक हातात घेतले होते. यावेळी बोलताना स्वाती शिंदे यांनी मोदी सरकारवर टीका केली.

प्रतिक्रिया देताना स्वाती शिंदे आणि सोनाली लांडगे (ETV Bharat Reporter)



महिलांना 33 टक्के आरक्षण : यावेळी पुणे शहर महिला काँग्रेस अध्यक्षा स्वाती शिंदे म्हणाल्या, "महिला आरक्षण कायदा 2023 मध्ये मंजूर झालेला असताना अजूनही लागू केला गेला नाही, हा कायदा त्वरित लागू करा या मागणीसाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. महिलांना 33 टक्के आरक्षण हे मिळालं पाहिजे. आज भाजपाकडून काँग्रेसबाबत अपप्रचार केला जात आहे. काँग्रेस ही महिलांच्या विरोधात नाही. देशात पहिली महिला पंतप्रधान काँग्रेस पक्षाचीच आहे. तसंच महिली राष्ट्रपती आणि महिला महापौर म्हणून काँग्रेस पक्षानेच देशात दिलं आहे."

मुख्यमंत्री यांनी पंकजा मुंडे यांना खुर्ची द्यावी : महिलांच्याबाबत जर एवढाच आदर आहे तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली खुर्ची पंकजा मुंडे यांना द्यावी, तेव्हा भाजपा खरंच महिलांच्या पाठीशी आहे असं वाटेल, असं यावेळी स्वाती शिंदे म्हणाल्या. तसंच महिलांच्या हक्कांसाठी काँग्रेस पक्ष नेहमीच कटिबद्ध राहिला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

