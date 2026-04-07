बारामती पोटनिवडणुकीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीत संघर्ष तीव्र; पार्थ पवारांवरील टीकेनंतर भुजबळांचा काँग्रेसवर पलटवार

कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Source- ETV Bharat)
Published : April 7, 2026 at 6:42 PM IST

मुंबई- बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार रिंगणात उतरवल्याने राज्यातील राजकारणात मोठा तणाव निर्माण झालाय. बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चांदरम्यान काँग्रेसने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) मध्ये नाराजीचे सूर उमटत असून, या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झालीय. या वादाला सुरुवात पार्थ पवार यांच्या तीव्र प्रतिक्रियेतून झाली. काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचे परिणाम महाराष्ट्रात काँग्रेसलाच भोगावे लागतील, असा इशारा देतानाच हा निर्णय म्हणजे काँग्रेसच्या डाऊनफॉलची सुरुवात असल्याची टीका त्यांनी केली. “लोकांच्या मनात अजितदादांविषयी असलेले प्रेम आणि अशा वेळी घेतलेला हा निर्णय परिपक्व पक्षाला शोभणारा नाही,” असेही ते म्हणाले. “आम्ही कुणाला थांबवणार नाही; वेळ आल्यावर सामोरे जाऊ,” असा इशाराही त्यांनी दिलाय.

कुटुंबीयांच्या बळावर खासदार झालेल्यांनी काँग्रेसच्या अधोगतीवर बोलणे ही अतिशयोक्ती : पार्थ पवारांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेसने सोशल मीडियावरून जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. वैयक्तिक टीकेची धार वाढवत “कुटुंबीयांच्या बळावर खासदार झालेल्यांनी काँग्रेसच्या अधोगतीवर भाष्य करणे म्हणजे अतिशयोक्ती,” अशा शब्दांत काँग्रेसने त्यांची खिल्ली उडवलीय. या प्रत्युत्तरामुळे राजकीय वाद अधिकच तीव्र झालाय. त्याचबरोबर शरद पवार यांनीही पार्थ पवारांच्या वक्तव्यावर बोलताना काँग्रेसच्या भूमिकेला अप्रत्यक्षपणे पाठिंबाच दिल्याचं स्पष्ट झालं होतं. शरद पवार स्मितहास्य करत म्हणाले की, “राजकारणात वक्तव्ये करण्यासाठी परिपक्वता लागते. ती कितपत त्यांच्याकडे आहे हे मी आज सांगू शकत नाही.”

अजित पवार 15 वर्षे काँग्रेससोबत सत्तेत होते : दरम्यान, या प्रकरणात अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी उडी घेत काँग्रेसवर थेट निशाणा साधलाय. “अजित पवार 15 वर्षे काँग्रेससोबत सत्तेत होते. विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांसोबत त्यांनी काम केले. अशा पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने घेतलेला निर्णय विचारपूर्वक असायला हवा होता,” असे भुजबळ यांनी नमूद केले. काँग्रेसच्या निर्णयामुळेच पार्थ पवार यांनी नाराजी व्यक्त केलीय, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बारामतीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी : भुजबळ यांनी पुढे सांगितले की, बारामतीची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी काँग्रेसशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला होता. “सुनेत्रा पवार यांनी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. आम्ही स्वतः सिल्व्हर ओक येथे जाऊन शरद पवार यांची भेट घेतली आणि उमेदवारीबाबत चर्चा केली. त्यावेळी उमेदवार न देण्याबाबत सकारात्मक संकेत मिळाले होते,” असा दावा त्यांनी केलाय. मात्र, काँग्रेसकडून उमेदवार उभा केल्याने या चर्चांना धक्का बसल्याचे त्यांनी सूचित केले.

काँग्रेसमध्ये राज्य आणि केंद्र पातळीवरील समन्वयाचा अभाव : काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी संवादाबाबतही त्यांनी भाष्य केले. “खरगे यांच्याशी थेट चर्चा झाली नव्हती; मात्र जयराम रमेश यांच्याशी संवाद झाला होता,” अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र पातळीवरील समन्वयाचा अभावही या वादातून अधोरेखित होत असल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, फोटो वापरण्याच्या मुद्द्यावरूनही भुजबळ यांनी विरोधकांवर टीका केली. “शरद पवार यांनी फोटो वापरण्याबाबत आक्षेप घेतला होता; मात्र रोहित पवार आणि युगेंद्र पवार हेही अजित पवारांचे फोटो वापरतात. मग त्याबाबत काय करायचे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. या सर्व घडामोडींमुळे बारामती पोटनिवडणूक केवळ स्थानिक लढत न राहता व्यापक राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनत असल्याचे चित्र आहे. महायुतीतील समन्वय, काँग्रेसची स्वतंत्र भूमिका आणि पवार कुटुंबातील राजकीय समीकरणे या सर्वांचा परिणाम या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

