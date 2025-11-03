ETV Bharat / state

मुंबईत ५ हजार कोटींचा कथित 'पीएपी' घोटाळा, बिल्डरांसाठी सरकार, बीएमसीनं नियम बदलले; वर्षा गायकवाड यांचा आरोप

मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठा कथित 'पीएपी' घोटाळा मालाड पूर्वेत उघडकीस आल्याचा दावा मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.

MP Varsha Gaikwad pap scam mumbai
कथित घोटाळ्याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देताना काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 8:06 PM IST

मुंबई - मुंबईच्या राजकारणामध्ये सध्या आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता या फैरींचा वेग आणि तीव्रता वाढली असून, सध्या पालिकेतील जमीन घोटाळ्याबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे. मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठा कथित 'पीएपी' घोटाळा मालाड पूर्वेत उघडकीस आल्याचा दावा मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा आणि खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे. हा घोटाळा सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा असून, सरकार आणि काही अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांना मदत करून महसुलात मुंबई महापालिकेला शेकडो कोटींचा तोटा दिलाय, असा आरोप गायकवाड यांनी केलाय.

'नो डेव्हलपमेंट झोन'चं ‘रेसिडेन्शियल झोन’ मध्ये रूपांतर - "हा भूखंड संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील डोंगराळ भागात आहे आणि 'नो डेव्हलपमेंट झोन' (एनडीझेड) म्हणून वर्गीकृत होता. पण, १२ मे २०२३ रोजी तत्कालीन सरकारने एका आदेशाद्वारे या जमिनीला 'रेसिडेन्शियल झोन'मध्ये रूपांतरित केले. यानंतर ती जमीन 'पोलीस हौसिंग' या नावाखाली आरक्षित दाखवण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात पोलिसांसाठी एकही घर बांधले गेले नाही," असा आरोप गायकवाड यांनी केला.

'पोलीस हौसिंग' आणि 'पीएपी' च्या नावाखाली लूट - एका बिल्डरने १३,३४७ पीएपी घरं (प्रत्येकी ३०० चौ.फुट) बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रकल्पाअंतर्गत त्याला टीडीआर (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट्स) आणि क्रेडिट नोट्स मिळणार होत्या. मात्र, काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, ही योजना केवळ “बिल्डरला लाभ देण्यासाठी” वापरली गेली. "नियमाप्रमाणे पोलीस हौसिंग पूर्ण करूनच पुढील काम सुरू करायचं असतं, पण सरकारने “सायमेंटनियस डेव्हलपमेंट” मंजूर करून नियमच बदलले," असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.

फुगवलेले दर, कृत्रिम फेरफार - "महापालिकेच्या तांत्रिक समितीने प्रत्येक पीएपी घराची किंमत ३२.२१ लाख रुपये ठरवली होती. पण, संबंधित बिल्डर कंपनीने ती किंमत ५८.१८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आणि प्रत्येक घरासाठी ४४ लाख रुपये अतिरिक्त 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' मागितले. तसेच भूखंडाचा एएसआर दर कृत्रिमरित्या ५८% ने वाढवण्यात आला, ज्यामुळे बिल्डरला मिळणाऱ्या क्रेडिट नोट्सची रक्कम ४,२९९ कोटी रुपयांवरून ४,७४१ कोटी रुपयांवर गेली," असा दावा वर्षा गायकवाड यांनी केला.

काम सुरू नाही तरीही कोट्यवधींचा लाभ - अजून रस्ता नाही, पोलीस हौसिंगचं काम सुरू नाही, जमीनही खासगी मालकीची तरीही बीएमसीने बिल्डरला ९४८ कोटी रुपयांच्या क्रेडिट नोट्स देऊन टाकल्या. बीएमसीला यातून १०० कोटी रुपयांचा महसुली तोटा झाला असल्याचं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.

पर्यावरणीय नियमांचा भंग - हा प्रकल्प राष्ट्रीय उद्यानाजवळील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात येतो. मात्र, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या निर्देशांकडे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. या प्रकल्पाला 'प्रोजेक्ट ऑफ वायटल इंपॉर्टन्स' घोषित करून, बीएमसीने बिल्डरला जवळपास सर्व शुल्कांतून सूट दिली असल्याचा धक्कादायक खुलासा वर्षा गायकवाड यांनी केला.

वर्षा गायकवाड यांच्या मागण्या -

  1. मालाड पीएपी प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा.
  2. बिल्डरला दिलेल्या सर्व क्रेडिट नोट्स आणि टीडीआरची वसुली करावी.
  3. संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी.

.. तर गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावरही कारवाई करा - असीम सरोदेंच्या वक्तव्यानंतर त्यांच्यावर तीन महिन्यांसाठी सनद रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली. यावर बोलताना वर्षा गायकवाड यांनी असीम सरोदेंबाबत कारवाईची मागणी करणारे गुणरत्न सदावर्तेंवर काय कारवाई करणार? असा सवाल केला. "व्यवस्थेवर किंवा व्यक्तीवर टीका करत असताना शब्दांचे भान बाळगणे गरजेचे आहे हेच यातून अधोरेखित होते. मग गुणरत्न सदावर्ते गलिच्छ हातवारे करत धमक्या देतात. त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी गायकवाड यांनी केली.

आशिष शेलार यांचे आभार - आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडीवर आरोप करताना नेत्यांना फक्त हिंदू दुबार मते दिसतात. मुस्लिम आणि इतर दुबार मतं दिसत नाहीत, असे म्हटल्यावर गायकवाड यांनी आशिष शेलार यांचे आभार मानत मतदार यादीत घोळ आहे हे तुम्हीच मान्य केले, असा टोला लगावला.

