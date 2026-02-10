ETV Bharat / state

भाजपा प्रवेशाच्या अफवेवरून काँग्रेस खासदार रवींद्र चव्हाण संतापले; “मी शेवटपर्यंत काँग्रेसमध्येच”

समाज माध्यमांवर अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईसाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती रवींद्र चव्हाण यांनी दिलीय.

Congress MP Ravindra Chavan gets angry over rumours of joining BJP
भाजपा प्रवेशाच्या अफवेवरून काँग्रेस खासदार रवींद्र चव्हाण संतापले (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 11:06 AM IST

नांदेड - काँग्रेस खासदार रवींद्र चव्हाण हे लवकरच भाजपामध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांना त्यांनी जोरदार शब्दांत फेटाळून लावलेत. समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात पसरवण्यात येत असलेल्या या अफवा असून, ही भाजपाकडून रचलेली बदनामीची मोहीम असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. “मी कोणत्याच पक्षात जाणार नाही. शेवटपर्यंत काँग्रेसमध्येच राहणार,” असे स्पष्ट करत त्यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिलाय. तसेच समाज माध्यमांवर अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाईसाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रार दाखल केल्याची माहिती रवींद्र चव्हाण यांनी दिलीय.

संसदेत भाजपाची कोंडी झाल्यानंच प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न : रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या 10 ते 12 जागा अल्प मतांनी पराभूत झाल्या असल्या तरी मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. तसेच संसदेत भाजपाची कोंडी होत असल्यानेच माझी प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केलाय. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला फायदा होईल या उद्देशाने खोट्या अफवा पसरवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केलंय.

भाजपाच्या पायाखालील वाळू सरकली : काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीची युती झाल्याने भाजपाच्या पायाखालील वाळू सरकली आहे. त्यामुळेच भाजपाकडून खोटे आरोप आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत, असा आरोप रवींद्र चव्हाण यांनी केला. “मी काँग्रेसचा एकनिष्ठ कार्यकर्ता आहे. माझे वडील स्वर्गीय वसंतराव चव्हाण यांनी पडत्या काळात काँग्रेसला उभारी दिली. लोकसभेत विजय मिळवून पक्षाला जिवंत ठेवले. त्याच परंपरेत मीही काँग्रेसशी निष्ठावान आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

भाजपामध्ये जाण्याचा कोणताही प्रश्नच नाही : या अफवा जिल्ह्यातील एका मोठ्या नेत्याकडून पसरवल्या जात असल्याचा आरोप करत त्यांनी अशोक चव्हाण यांना अप्रत्यक्ष इशाराही दिला. भाजपामध्ये जाण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना अशा अफवांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवाहन केलंय.

संपादकांची शिफारस

