'भाजपाला देशाचे तुक़डे पाडायचे होते, काँग्रेस खुल्या चर्चेस तयार'; प्रणिती शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्यांचं चॅलेंज स्वीकारलं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महिला विधेयकावर चर्चेसाठी दिलेल्या आव्हानाचा स्वीकार करत, चर्चेस तयार आहे. कधी, कुठे चर्चा करायची सांगा, असं प्रत्युत्तर प्रणिती शिंदे यांनी दिलं.

फाईल फोटो - काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (ETV Bharat Reporter)
Published : April 20, 2026 at 6:57 PM IST

मुंबई : महिला आरक्षण विधेयकाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना ओपन डिबेटचे चॅलेंज दिले. त्यानंतर काँग्रेस कार्यसमितीच्या सदस्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महिला विधेयकावर चर्चेसाठी दिलेल्या आव्हानाचा स्वीकार करत, महिला आरक्षणावर खुल्या चर्चेस काँग्रेस तयार आहे. कधी व कुठे चर्चा करायची ते मुख्यमंत्र्यांनी सांगावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही चर्चेला बोलवा, असे स्पष्ट प्रतिआव्हान दिले.

देशाचे तुकडे पाडायचे होते - टिळक भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रणिती शिंदे यांनी भाजपावर गंभीर आरोप करत म्हटले की, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले गेले, मात्र अधिवेशनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचा उल्लेखही नव्हता. भाजपाला महिला आरक्षण नव्हे, तर मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करून देशाचे तुकडे पाडायचे होते. सत्तेसाठी भाजपा कोणत्याही थराला जाऊ शकते, पण हा कुटील डाव काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी हाणून पाडल्यामुळे सरकार बॅकफूटवर गेले.

543 जागांमधूनच ३३ टक्के महिला आरक्षण द्यावे - महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच सर्वसंमतीने मंजूर झाले आहे. मात्र भाजपा सरकारने त्यात जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अटी टाकल्या, असं प्रणिती शिंदे यांनी स्पष्ट केलं. या अटी न ठेवता सध्याच्या लोकसभेच्या 543 जागांमधूनच 33 टक्के महिला आरक्षण द्यावे, अशी काँग्रेसची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न - 16 एप्रिल 2023 रोजी बोलावलेले विशेष अधिवेशन हे महिला आरक्षणासाठी नव्हते, तर पुनर्रचना विधेयक पास करण्यासाठी होते, असा त्यांनी आरोप केला. त्यातून दक्षिण व उत्तर राज्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा दावा त्यांनी केला.

खोटा प्रचार करण्याचा प्रयत्न - पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भाजपाने हा मुद्दा पुढे आणल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेस व इंडिया आघाडी महिला विरोधी आहे, असा खोटा प्रचार करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र तो उलट भाजपावरच गेला, असे प्रणिती शिंदे म्हणाल्या.

भाजपाच्या इतिहासात एकही महिला अध्यक्षा का नाही? - मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसवर महिला विधेयकाला विरोध केल्याचा आरोप करत ‘भ्रूणहत्या’चा उल्लेख केला होता. त्यावर उत्तर देताना प्रणिती शिंदे यांनी मणिपूर, हाथरस, उन्नाव, बदलापूर आणि खरात प्रकरणांचा उल्लेख करत भाजपा सरकारवर जोरदार टीका केली. महिलांवरील अत्याचार, चारित्र्यहनन आणि हत्या या घटना भाजपाच्या काळात घडल्या आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात महिलांना किती स्थान व सन्मान आहे, असा सवाल उपस्थित करत शिंदे म्हणाल्या की, भाजपाच्या इतिहासात एकही महिला अध्यक्षा का झाली नाही, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे.

काँग्रेसनं मांडली भूमिका - महिला आरक्षण विधेयक हा मूलतः सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न असला तरी सध्या तो स्पष्टपणे राजकीय रणनीतीचा भाग बनलेला दिसतो. काँग्रेसने ‘तत्काळ अंमलबजावणी’चा मुद्दा पुढे करत 543 विद्यमान जागांमधूनच 33% आरक्षण लागू करण्याची भूमिका घेतली आहे.

काँग्रेसच्या निर्णयांमुळे शक्य झाले - खासदार शोभा बच्छाव यांनी काँग्रेसची भूमिका मांडताना सांगितले की, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले, तर सोनिया गांधी यांच्या काळात ते 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. आज देशात पंचायत राज व्यवस्थेत सुमारे 15 लाख महिला विविध पदांवर कार्यरत आहेत, हे काँग्रेसच्या निर्णयांमुळे शक्य झाले, असे सांगत त्यांनी भाजपावर खोटे नेरेटिव्ह पसरवल्याचा आरोप केला.

