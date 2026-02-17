राष्ट्रवादीला आता आमची गरज लागते की काय? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावरून सतेज पाटलांचं सूचक वक्तव्य
कोल्हापूरला काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या विजयी जिल्हा परिषद सदस्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सतेज पाटील यांनी चौफेर फटकेबाजी केली.
Published : February 17, 2026 at 3:25 PM IST
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर महायुतीनं जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करत भगवा फडकवला आहे. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपा यांच्यात अंतर्गत मतभेद असल्याचं चित्र समोर येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कमिटीत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या विजयी सदस्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी बोलताना काँग्रेस विधानपरिषद गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी सूचक वक्तव्य केलं. 'अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमची गरज भासू शकते,' असं ते म्हणाले.
'जोमानं काम करा' : यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही विजयी उमेदवारांना मार्गदर्शन केलं. 'आपण संख्येनं कमी असलो तरी सत्ताधाऱ्यांच्या नाकात दम आणून ठेवा,' असं ते म्हणाले. तसंच, खासदार शाहू महाराज यांनी आपल्या भाषणात, 'कोल्हापूरकडे पाहून राज्यातील इतर जिल्हे काम करतील, त्यामुळे जोमानं काम करा,' असा सल्ला दिला.
सोमवारी कोल्हापुरात सत्कार सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात कोल्हापुरातील काँग्रेस आणि मित्रपक्षांच्या सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील विजयी उमेदवारांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी शाहू महाराज, सजेत पाटील, राजू शेट्टी, जयंत असगावकर, मालोजीराजे छत्रपती, संजय पवार, विजय देवने, तसंच ऋतुराज पाटील आणि महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. मान्यवरांनी विजयी उमेदवारांना शुभेच्छा देत त्यांचा पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.
पायात नेटकं पायतान ठेवा - राजू शेट्टी : सुरुवातीला बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी विजयी उमेदवारांचं अभिनंदन केलं आणि पुढील काळात चांगलं काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. ते म्हणाले, 'कोल्हापूर हा राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचा जिल्हा आहे. मध्यंतरी तो भरकटला असला तरी आता जनता शाहू महाराजांचा विचार पुन्हा आचरणात आणत आहे. आपण सत्तेसाठी नव्हे, तर विचारांसाठी एकत्र आलो आहोत. संख्येनं कमी असलो तरी सत्ताधाऱ्यांच्या नाकात दम आणू. पायात नेटकं पायतान ठेवा, म्हणजे निधी कमी पडणार नाही.'
यावेळी त्यांनी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पावरही टीका केली. हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द झालेला नसून शेतकऱ्यांना महापुराच्या खाईत लोटू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. तसंच हे मोठे प्रकल्प कंत्राटदारांसाठी असून त्यातून निधी काढून निवडणुकांसाठी वापरण्याची सत्ताधाऱ्यांची भूमिका असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आता आमची गरज लागते की काय' : जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपामध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीने सर्वाधिक 20 जागा जिंकल्या असल्या तरी महायुतीत भाजपानं अध्यक्षपदावर दावा केला आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपाच्या 12 आणि जनसुराज्यच्या 5 जागांच्या जोरावर पहिल्या सव्वा वर्षासाठी अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी मात्र जास्त जागा राष्ट्रवादीकडे असल्याने अध्यक्षपद त्यांच्याकडेच राहील, अशी भूमिका स्पष्ट केली. खासदार धनंजय महाडिक यांनी मतांची टक्केवारी दाखवत भाजपा हा मोठा भाऊ असल्याचा दावा केला आहे. या वादात काँग्रेसची भूमिका निर्णायक ठरणार असून राष्ट्रवादीला काँग्रेसची गरज भासू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
आमदार सतेज पाटील यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की, 'जिल्हा परिषदेला मोठा भाऊ म्हणत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आता आमची गरज लागते की काय, अशी परिस्थिती आहे. पुढे काय होते ते पाहूया.'
जिल्हा परिषदेच्या निकालाबाबत ते म्हणाले, 'महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत आम्हाला अपेक्षेपेक्षा कमी यश मिळालं. मात्र, आम्ही शून्यावर नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात आमची ताकद मोठी आहे. महायुतीच्या पैशाच्या बळावर आम्ही सर्वसामान्य उमेदवार म्हणून लढलो आणि चांगला प्रतिसाद मिळाला. विरोधात असतानाही अधिक निधी खेचता येतो, त्यामुळे उठावदार काम करा. कागलमध्ये पुढे काँग्रेसचा जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येईल आणि राधानगरी पूर्वीप्रमाणे काँग्रेसचा बालेकिल्ला बनेल.'
'गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू' : आमदार सतेज पाटील यांनी गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू केल्याचं जाहीर केलं. 'आता विश्रांती नाही. पुढील काही महिन्यांत गोकुळचं रणांगण सुरू होणार आहे. गोकुळची निवडणूक महाविकास आघाडी म्हणून सामोरं जावं लागेल. गोकुळ आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची संस्था आहे. ही निवडणूक विकास आघाडी म्हणून लढवण्याची माझी तयारी आहे,' असं ते म्हणाले. तसंच गोकुळनंतर जिल्हा बँकेची निवडणूक होणार असून, त्या निवडणुकीलाही एकत्रितपणे सामोरे जाण्याची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
'येणाऱ्या 5 वर्षांत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची ताकद वाढेल' : खासदार शाहू महाराज यांनी नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांतील कामगिरी महत्त्वाची असल्याचं सांगितलं. 'येणाऱ्या 5 वर्षांत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची ताकद जिल्ह्यात वाढेल. कोल्हापूर जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीचं काम संपूर्ण राज्य पाहत आहे. कोल्हापूरकडे पाहून इतर जिल्हेही जोमानं काम करतील. त्यामुळे सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांनी पुढील पाच वर्षांत विकासकामांना प्राधान्य द्यावं,' असं आवाहन त्यांनी केलं.
या सत्कार सोहळ्यात महाविकास आघाडीचा नव्या जोमाचा प्रत्यय आला. जिल्हा परिषदेत महायुतीनं बहुमत मिळवलं असलं तरी विरोधकांची ताकद कायम आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीबाबत पुढे काय घडामोडी होतात, याकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचं स्पष्टीकरण : याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर यांना विचारलं असता त्यांनी स्पष्टीकरण देत सांगितलं, "कोल्हापूर जिल्ह्यात आम्ही महायुती म्हणून एकत्र लढलो. त्यामुळे महायुतीचाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष होईल. तसंच, महायुतीचा फॉर्म्युला ठरल्याप्रमाणे वरिष्ठ पातळीवर मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यावर अंतिम निर्णय घेतील".
हेही वाचा
- "राज्यात कायद्याचा बोजवारा, राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री हवा", काँग्रेस आमदार सतेज पाटलांची मागणी
- मुंबई महापौर पदाचा निर्णय दिल्लीतच होणार, शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर अजून शिल्लक आहे का? सतेज पाटलांचा टोला
- 'मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूरसाठी केलेले सामंजस्य करार गुगलवर शोधतोय'-आमदार सतेज पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला