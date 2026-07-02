आमदार साजिद पठाण यांना बिश्नोई गँगकडून कथित धमकीचे फोन: विधानसभेत गदारोळ, सरकारनं केली भूमिका स्पष्ट
काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना कथित धमकीचे फोन येत असल्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत विरोधकांनी गदारोळ केला.
Published : July 2, 2026 at 3:16 PM IST
मुंबई - काँग्रेस आमदार साजिद पठाण यांना वारंवार कथित धमकीचे फोन येत असल्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप केला. यावेळी विरोधी सदस्यांनी घोषणाबाजीही केली. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित करत सरकारकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली.
विरोधकांनी यानंतर शेतकरी आत्महत्यांच्या मुद्द्यावरही चर्चा घेण्याची मागणी केली. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ती मागणी फेटाळली. सरकारकडून मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच या प्रकरणावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सरकार ही तक्रार गांभीर्याने नोंदवेल आणि संबंधित आमदारांकडून या प्रकरणाची सविस्तर माहिती मागवण्यात आली असल्याचे सांगितले. मात्र, सरकारच्या उत्तराने असमाधानी विरोधी सदस्यांनी सरकार या मुद्द्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरही चर्चा टाळत असल्याचा आरोप केला. याच्या निषेधार्थ विरोधकांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.
शुभम लोणकरचा खंडणीसाठी आला होता कॉल - काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, बुधवारी रात्री साजिद पठाण यांना अमेरिकेतून कार्यरत असलेल्या गँगस्टर शुभम लोणकर (लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित असल्याचा आरोप) याचा खंडणीसाठी फोन आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक दिवस आधीच सभागृहात परदेशातून आणि देशांतर्गत कार्यरत गुन्हेगारी टोळ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतरही धमकीचा फोन येणे गंभीर असल्याचे वडेट्टीवार यांनी नमूद केले.
मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री सर्व आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असल्याचे स्पष्ट करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. त्यांनी विरोधकांवर या मुद्द्याचे राजकारण करण्याचा आरोपही केला.
साजिद पठाण यांनी सांगितले की, पहिल्यांदा धमकी मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री मध्यरात्री स्वतः त्यांना फोन करून संरक्षणाचे आश्वासन दिले होते आणि सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. मात्र, पुन्हा धमकीचे फोन येत असल्याने नेमके काय सुरू आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात टोळ्यांचा बंदोबस्त करू असे सांगितले आणि काही तासांतच मला खंडणीचा फोन आला. मला धमक्यांची भीती नाही,” असे पठाण म्हणाले. ते पुढे म्हणाले “याच लोकांनी बाबा सिद्दीकी यांची हत्या केली. मला सुरक्षा नको, पण माझ्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी हवा आहे.”
वडेट्टीवार यांनी दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांना धमकीनंतर सुरक्षा देण्यात आली असल्याचा उल्लेख करत, लोकप्रतिनिधींनाही तशाच प्रकारचे संरक्षण देण्याची मागणी केली.
अध्यक्षांनी काय म्हटले? - या प्रकरणावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारची जबाबदारी सार्वजनिक प्रतिनिधींची सुरक्षा सुनिश्चित करणे असल्याचे सांगत, धोका लक्षात घेऊन योग्य सुरक्षा पुरवली जाईल, असे स्पष्ट केले.