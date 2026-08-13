प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाचा अनोखा निषेध! काँग्रेसकडून रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये केक कापत अन् गोट्या खेळत आंदोलन
पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं स्वारगेट येथील पीएमपीएमएल डेपोजवळ खड्ड्यांमध्येच केक कापून प्रशासनाच्या कारभाराचा निषेध करण्यात आला आहे.
Published : August 13, 2026 at 1:18 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पुणे शहरातील अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, या खड्ड्यांचा त्रास नागरिकांना होत आहे. पुण्यातील रस्त्यांवर जीवघेण्या खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे पुण्यातील स्वारगेट येथील पीएमपीएमएल डेपोजवळ खड्ड्यांमध्येच केक कापून, विविध खेळ खेळत ‘खड्डे मे बर्थडे’ साजरा करून प्रशासनाच्या कारभाराचा अनोख्या पद्धतीनं निषेध करण्यात आला आहे. पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं स्वारगेट येथील पीएमपीएमएल डेपोजवळ खड्ड्यांमध्येच केक कापून, विविध खेळ खेळत ‘खड्डे मे बर्थडे’ साजरा करून प्रशासनाच्या कारभाराचा अनोख्या पद्धतीनं निषेध करण्यात आला आहे.
अनेक ठिकाणी नागरिक खड्ड्यात पडल्याची घटना : यावेळी काँग्रेसचे नेते संजय बालगुडे म्हणाले की, पावसाळ्यात खोदकामाला परवानगी नसताना अनेक कंपन्यांना रस्ते खोदण्यासाठी सांगण्यात आलं आणि शहरातील रस्त्यांवर खड्डेच खड्डे झाले. या खड्ड्यांमध्ये अनेकांचे जीव गेले असून अनेकांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी नागरिक खड्ड्यात पडल्याची घटनाही घडलीय. असं असताना महापौर म्हणतात की, शहरात खड्डे कमी आहेत. पुणेकरांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. गणेशोत्सवात मांडव टाकताना अधिकारी खड्डे होऊ नये, म्हणून मंडळांना सक्त ताकीद देतात पण आता जर खड्डे बुजवण्यात आले नाही तर अधिकाऱ्यांच्या दालनात केक कापून आंदोलन करू, असंही ते म्हणालेत.
''केक आम्ही महापौर यांना पाठवणार'' : यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अंकुश काकडे म्हणाले की, ''महापौर यांनी सांगितलं की, गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी खड्डे कमी आहेत. पण असं नसून पुणे शहरातील प्रत्येक रस्त्यांवर खड्डे पाहायला मिळत आहेत. महापौर यांनी जे विधान केलंय ते अतिशय हास्यास्पद असून, आज आम्ही खड्ड्यात केक कापून आंदोलन केलंय. हा केक आम्ही महापौर यांना पाठवणार आहोत आणि आता तरी त्यांनी शहरात पडलेले खड्डे बुजवावेत, अशी विनंती त्यांना करणार आहोत.''
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