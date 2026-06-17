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ऑपरेशन टायगरवर यशोमती ठाकुरांचा हल्लाबोल: म्हणाल्या 'शिवसेना फोडणं असंवैधानिक, जनतेकडून योग्य उत्तर मिळेल'

उबाठा पक्षाचे खासदार शिवसेना पक्षात जाणार असल्याच्या चर्चेनं राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेत्या तथा माजी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी हल्लाबोल केला.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 17, 2026 at 5:28 PM IST

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अमरावती : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार शिवसेना पक्षात जाणार असल्याच्या चर्चेनं राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. या खासदारांना प्रत्येकी 15 कोटी रुपये देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप उबाठा खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेत्या तथा माजी पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र टीका केली. "शिवसेना फोडणं हे असंवैधानिक असून जनतेकडून योग्य उत्तर त्यांना मिळेल," असं यशोमती ठाकूर यांनी म्हटलं आहे.

पैशाच्या जोरावर राजकारण : सत्ताधारी पक्षाकडं प्रचंड आर्थिक ताकद असून पैशाच्या माध्यमातून राजकीय समीकरणं बदलण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही यशोमती ठाकूर यांनी केला. पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा असं चक्र निर्माण करण्यात आलं. त्यातून विविध प्रकारचे राजकीय डावपेच रचलं जात आहेत, अशी टीका देखील यशोमती ठाकूर यांनी केली.

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसची भूमिका अधांतरी : अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार हर्षजीत देशमुख निवडणूक प्रक्रिया दरम्यान बेपत्ता झाल्यानं पक्षासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळं काँग्रेसचे नगरसेवक आणि मतदार नेमकी कोणती भूमिका घेणार याबाबत गत दोन दिवसांपासून पक्षांतर्गत बैठका सुरू आहेत.

शहराध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष : विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचे मतदार नेमकी काय भूमिका घेणार, या संदर्भात यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, "काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आणि जिल्हाध्यक्ष तसेच इतर वरिष्ठ पदाधिकारी एकत्रितपणे चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतील. पक्षाची अधिकृत भूमिका आणि मतदारांना दिला जाणाऱ्या सूचना सायंकाळपर्यंत स्पष्ट होतील," असं देखील यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.

वंचितच्या उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची चर्चा : भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांच्या विरोधात सध्या वंचित बहुजन आघाडीचे निलेश विश्वकर्मा हे एकमेव उमेदवार मैदानात आहेत. काँग्रेसचा उमेदवार प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय नसल्यानं काँग्रेसचे नगरसेवक आणि सदस्य वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा देणार का याकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

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CONGRESS LEADER YASHOMATI THAKUR
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