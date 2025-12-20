'सावकारांचं रॅकेट विदर्भ, मराठवाड्यात सक्रिय; शेतकऱ्यांना किडनी विकावी लागते ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब', विजय वडेट्टीवार
चंद्रपूरमध्ये एका शेतकऱ्यानं आपली किडनी विकून सावकऱ्याचे पैसै भागवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर आरोप केले आहेत.
Published : December 20, 2025 at 4:30 PM IST
नागपूर : शेतकऱ्यांना धमकावून आणि विविध प्रलोभनं दाखवून त्यांची किडनी विकणारं रॅकेट राज्यात सक्रिय असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलाय. चंद्रपुरातील एका शेतकऱ्यानं सावकाराकडून एक लाख रुपये घेतलं होतं. पण त्यावरील व्याज वाढवून सावकारानं 74 लाख केलं. यानंतर शेतकऱ्यानं स्वत:ची एक किडनी विकून सावकाराला पैसे दिले. शेतकऱ्यांना धमकावून त्यांना किडनी विकायला भाग पाडणारं मोठं रॅकेट महाराष्ट्रात सक्रिय आहे. त्यांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. ते शनिवारी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
मी त्याला सोडवून आणलं : "चंद्रपुरातील शेतकऱ्यानं स्वत:ची किडनी कंबोडियामध्ये विकल्यावर तो व्हिएनतियान इथं कॉल सेंटरमध्ये काम करत होता. तिथं त्याला मारहाण करून त्याचा पासपोर्ट काढून घेतला होता. त्या शेतकऱ्याला फसवून लाओसला घेऊन गेले होते. मी स्वतः मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांना सांगून त्याला सोडवून आणलं," अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
एसआयटीच्या माध्यमातून सत्य बाहेर येईल : "चंद्रपूरच्या पोलीस अधीक्षकांना मी फोन करुन चौकशीसाठी विनंती केली. माझ्या सूचनेनुसारच कारवाई सुरू झाली आहे. अनेक आणखी तरुण यात अडकल्याची शक्यता आहे. सावकारांचं मोठं नेटवर्क आहे. या शेतकऱ्यानं 1 लाख रुपयांचं कर्ज घेतल्यावर 74 लाख सावकारानं वसूल करूनही त्यांला सोडलं नव्हतं. एसआयटीच्या माध्यमातून सत्य बाहेर येईल," असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
अनेक शेतकरी तरुण सावकारांच्या जाळ्यात : "सावकाराचं कर्ज फेडण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वतःची किडनी विकावी लागते ही लाजिरवाणी बाब आहे. राज्यातील शेतकरी उध्वस्त झाला आहे. हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे. आणखी 4 ते 5 शेतकऱ्यांसोबत अशीच फसवणूक करण्याचे प्रयत्न झाले होते. ते कोलकात्यावरून ते परत आले अशी माहिती आहे. सावकारांच्या बाबतीत गृह विभाग निद्रावस्थेत आहे. या शेतकऱ्याला मी अनेक वेळा आर्थिक मदतही केली. तसंच आत्महत्येपासून परावृत्त करत धीर दिला," अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
राज्यभरात पीडितांच्या शोध घ्यावा : "एसआयटी चौकशीच्या माध्यमातून राज्यभरात शोध घेऊन फसवणूक झालेले शेतकरी आणि तरुण शोधून काढावे. या प्रकरणात डॉक्टर आणि एजंट सहभागी असू शकतात. त्यांना एसआयटी चौकशीच्या माध्यमातून शोधून काढावं आणि प्रत्येक जिल्ह्यात अशा अवैध सावकारांबद्दल विशेष पथक नेमावं," अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
एका मताला 50 हजारांचा भाव : "राज्यात आज नगरपरिषदेचं मतदान होत आहे. अनेक ठिकाणी पैशाचं आमिष मतदारांना दाखवण्यात येतंय. निवडणूक आयोग भाजपाची बी टीम म्हणून काम करत आहे. निवडणुकीत पाच हजार रुपयांची पाकीटं वाटण्यात आली. तर त्र्यंबकेश्वर येथील निवडणुकीत 50 हजार रुपये एका मताला देण्यात आले. कारण कुंभ येत आहे आणि तिथं सत्ता हवी आहे. हे सगळं होत असताना निवडणूक आयोग झोपून आहे. काहीही कारवाई करत नाही," असं म्हणत विजय वडेट्टीवर यांनी निवडणूक आयोगावर टीका केली.
बोगस मतदानामुळं भाजपाला जिंकण्याचा विश्वास : "भाजपला उद्याच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणूक निकालात यश मिळेल असा आत्मविश्वास हा बोगस मतदान आणि पैशाच्या जोरावरच आहे. सदोष मतदारयादी असून याबाबत वारंवार तक्रार करूनही निवडणूक आयोग काहीही करत नाही. भाजपानं निकालाची वाट न बघता गुलाल उधळला पाहिजे," असा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला.
हेही वाचा :
- राज्याच्या राजकारणात परत येणार का?, विनोद तावडे म्हणाले, "महाराष्ट्रातला माणूस बाहेरच्या राज्यात..."
- उद्याचे निकाल महायुतीच्या उत्तम भविष्याचे असतील; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला विश्वास
- तीन अपत्यानंतरही खासगी अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांचं कुटुंबीय अनुकंपा नोकरीसाठी पात्र : मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय