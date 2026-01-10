ETV Bharat / state

भाजपानं स्मार्ट सिटीचं स्वप्न दाखवून चंद्रपूरच्या विकासाचं वाटोळं केलं: विजय वडेट्टीवारांचा घणाघात

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर महापालिका निवडणूक 2026 च्या प्रचारात भाजपावर हल्लाबोल केला. भाजपानं चंद्रपूरचं वाटोळं केलं, अशी घणाघाती टीका त्यांनी यावेळी केली.

Vijay wadettiwar Slams Bjp
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 10, 2026 at 9:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चंद्रपूर : "विकासाच्या नावाखाली भारतीय जनता पक्षानं चंद्रपूर वासियांची फसवणूक केली आहे. स्मार्ट सिटीचं स्वप्न दाखवून चंद्रपूरचं वाटोळं केलं आहे," असा घणाघाती आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. चंद्रपूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या रणसंग्रामात काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारार्थ ते बोलत होते. भाजपाच्या अपयशी, जनविरोधी व भ्रष्ट कारभारावर आसूड ओढत जनतेच्या मनातील असंतोषाला वाट मोकळी करावी, असं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं आहे.

शहरात सर्वत्र अस्वच्छता आणि डासांचा प्रादुर्भाव : चंद्रपूर शहरात सर्वत्र अस्वच्छता आणि डासांचा प्रादुर्भाव आहे. यातून नागरिकांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. असला खोटारडा विकास साधणारे व सामान्य जनतेच्या प्रश्नांवर गप्प बसणाऱ्या या नगरसेवकांना आता घरी बसवण्याची वेळ आली आहे, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी सभेत दिला. ही निवडणूक खुर्चीसाठी नाही चंद्रपूरच्या भवितव्यासाठी आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक निवडून आले तर प्रत्येक प्रभागात प्रत्यक्ष काम, पारदर्शक कारभार आणि जनतेला न्याय मिळेल, असा निर्धार विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला.

आश्वासनांची यादी मोठी : चंद्रपूर शहराच्या जनतेनं महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या हाती एकहाती सत्ता दिल्यास येथील नागरिकांच्या आरोग्य सेवेकरीता महानगरपालिकेचं स्वतंत्र रुग्णालय उभारणार. सोबत शहरातील गोरगरीब जनतेच्या मुलांच्या शिक्षणाकरिता मोफत अशा इंग्रजी शाळा उघडणार, असं आश्वासनही काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिलं. चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत यावेळी मतदारांनी भाजपाच्या खोट्या आश्वासनांना बळी पडू नका, असं आवाहनही वडेट्टीवार यांनी केलं. दरम्यान काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या टीकेनंतर आता भाजपकडून जोरदार पलटवार होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा :

  1. 'सावकारांचं रॅकेट विदर्भ, मराठवाड्यात सक्रिय; शेतकऱ्यांना किडनी विकावी लागते ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब', विजय वडेट्टीवार
  2. 'कुंभमेळ्यासाठी पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही, सत्ताधारी नेते मतदारांना धमकावतात'; विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
  3. मुंबईत काँग्रेस स्वबळावर लढणार, तर राज्यात महायुतीचे पक्ष सोडून काँग्रेसनं कुणाशीही युती करावी - विजय वडेट्टीवार

TAGGED:

CHANDRAPUR CITY DEVELOPMENTS
CONGRESS LEADER VIJAY WADETTIWAR
चंद्रपूरच्या विकासाचं वाटोळं
विजय वडेट्टीवार
VIJAY WADETTIWAR SLAMS BJP

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.