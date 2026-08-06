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'संघ युवकांना खोट्या देशभक्तीचे धडे देणार का ?' : विजय वडेट्टीवारांचा थेट सवाल!

''भाजपाची घसरलेली प्रतिमा ही सावरण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता युवकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे'', असा आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

Vijay Wadettiwar Questions RSS Over Youth Patriotism
विजय वडेट्टीवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 5:09 PM IST

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नागपूर : ''कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानं मराठवाड्यातील तीन जिल्हा परिषद सदस्य आणि एका नगरसेवकाचं सदस्यत्व रद्द झालं आहे. राज्य शासनानं दिलेल्या प्रमाणपत्रांच्या आधारेच अनेकांनी या निवडणुका लढवल्या असून, आता त्या जागांवर पुन्हा निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे. जर प्रमाणपत्रं कायदेशीर निकषांमध्ये बसत नाहीत, तर सरकारनं त्यांचं वाटपच का केलं'', असा प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.

''ओबीसी आरक्षण संविधानानं दिलेला अधिकार आहे, त्याला कोणताही धक्का लागताच कामा नये. कायद्याच्या चौकटीत घेतलेले निर्णय टिकत असतात. केवळ जात प्रमाणपत्र देऊन चालत नाही, त्याची वैधता कायदेशीर पुरावे, निकषांवर आधारित असावी लागते. नियमबाह्य पद्धतीनं दिलेली प्रमाणपत्रं टिकत नाहीत आणि त्याचा फटका लोकप्रतिनिधींसह सामान्य नागरिकांना बसतो'', असं वडेट्टीवार म्हणाले. ''जर ही प्रमाणपत्रं नियमात बसत नाहीत, तर अशी नियमबाह्य काम सरकारनं करावीत का, कोणाच्या दबावामुळे प्रमाणपत्र वाटप सुरू आहे'', असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

माध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार (ETV Bharat)

संघ युवकांना खोट्या देशभक्तीचे धडे देणार का : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आज युवकांशी संवाद साधणार आहेत. ''देशातील युवा वर्ग भाजपा सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करताना दिसतो. या पार्श्वभूमीवर भाजपाची घसरलेली प्रतिमा ही सावरण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आता युवकांचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे'', असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. संघाकडं युवकांना देण्यासाठी नेमका कोणता विधायक कार्यक्रम आहे?, असा सवाल उपस्थित करत वडेट्टीवार म्हणाले, ''विद्यापीठांमध्ये संघ विचारसरणीशी संबंधित व्यक्तींना स्थान देण्यात आलं. त्यांच्या माध्यमातून महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संघाच्या कार्यक्रमांना पाठवलं जाईल. भाजपा नेत्यांची मुलंही या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतील आणि युवकांना खोट्या देशभक्तीचे धडे दिले जातील. मात्र, बेरोजगारी, शिक्षण, महागाई आणि रोजगार यांसारख्या युवकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर सरकारकडं कोणतंही उत्तर नाही.''

आश्रम शाळेचे कोट्यवधी थकलेत : आदिवासी विभागातील कंत्राटदारांची थकीत देणी तातडीनं अदा करावीत, अशी मागणी करत वडेट्टीवार यांनी सांगितलं की, कोरोना काळापासून आश्रमशाळांच्या कंत्राटदारांचे सुमारे ६०० कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अन्न व निवास व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. 13 ऑगस्ट रोजी कंत्राटदार आंदोलन करणार असल्याची माहिती देत त्यांनी सरकारनं याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.

''सुनेत्रा पवार यांनी स्वतःला सिद्ध करावं'' : ''गुंगी गुडिया शिवी आहे का? यांची गोची झाली आहे. अजित पवारांसारखा मोठा नेता विमान अपघातात जातो. साधी एफआयआर देखील दाखल होत नाही. सत्तेसाठी लाचार असणारे नेते आहेत. विमान अपघाताची संपूर्ण चौकशी होत नाही, तोपर्यंत पदावर राहणार नाही, असं सुनेत्रा पवार यांनी सांगावं. किमान एवढं बोला तरी, राजीनामा नका देऊ, काँग्रेस पक्ष हा राजीनामा मागणार नाही, पण त्यांनी बोलावं. मणिपूरमध्ये ना गृहमंत्री गेले, ना पंतप्रधान गेले. ते आता आम्हाला महिलांच्या सन्मानाच्या गोष्टी सांगतील का. राष्ट्रवादीला सांगतोय 'गुंगी गुडिया' म्हटल्यावर ज्या ताकदीनं इंदिरा गांधी 'आयर्न लेडी' म्हणून जगात प्रसिद्ध झाल्यात, तसं कर्तृत्व सुनेत्रा ताईंनी दाखवावं'', असं वडेट्टीवार म्हणाले.

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