'कुंभमेळ्यासाठी पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही, सत्ताधारी नेते मतदारांना धमकावतात'; विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
राज्यात सुरू असलेल्या परिस्थितीवरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात माध्यमांशी बोलताना सरकारवर जोरदार टीका केली.
Published : November 25, 2025 at 3:59 PM IST
नागपूर : सत्ताधारी नेते मतदारांना धमकावत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. यावर बोलताना काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार चांगलेच संतापले. "तिजोरीच्या चाव्या माझ्याकडं असल्याचं कुणी सांगतोय. तर कुणी अप्रत्यक्षपणे मतदारांना धमकावत आहेत. राज्याची तिजोरी यांच्या बापाची मिळकत आहे का? जनतेच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. परंतु मतासाठी सर्रासपणे धमकावत आहेत. जनतेला गृहीत धरत आहेत. पारदर्शी, स्वच्छ वातावरणात निवडणुका पार पडल्या पाहिजे," अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली. विजय वडेट्टीवार नागपूरच्या निवासस्थानी माध्यामांशी बोलत होते.
एकमेकांवर कुरघोडीचं राजकारण : "महसूलमंत्र्याच्या आजूबाजूला असणारे महसूल बुडवणारे आहेत. हे अगदीच खरं आहे. वेळ पडल्यास आम्ही नावंही जाहीर करू. महसूलमंत्र्यांनी अशा लोकांना सोबत ठेवू नये. महायुतीत अंतर्गत वाद सुरू आहेत. तिघांची तोंडं तीन दिशेकडं झालीत. जनतेच्या हिताचं यांना काहीही देणं-घेणं नाही. राजकारण गढूळ करण्याचं काम सुरू आहे. राज्यात एकमेकांची जिरवली जात आहे," असं म्हणत विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
कुंभमेळ्यासाठी पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी नाही : "जनतेचे महत्वाचे प्रश्न सोडून कुंभमेळाव्यासाठी शेकडो कोटी देत सरकार संकटात सापडलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना वाऱ्यावरती सोडण्याचं काम करत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत पण कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी खर्च करत आहेत. तपोवनमधली झाडं कापली जात आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जातो. कुंभमेळा महत्त्वाचा आहे पण राज्यातील शेतकरी हा महत्त्वाचा नाही का," असं म्हणत वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
सगळे चोर भरलेत : "सरकारमध्ये सगळे चोर भरलेले आहेत. या लोकांकडून काय अपेक्षा करणार. घोटाळे करणार एकमेकाला पाठीशी घालणार. चौकशीच्या नावावर प्रकरण लांबवत बसणार. प्रकरण विस्मरणात गेलं की पुन्हा जमीन बळकावत बसायचं," अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
मनसेबाबत निर्णय स्थानिक नेते घेतील : "काँग्रेसनं मुंबईत मनसेसोबत जायचं की नाही याबाबत स्थानिक नेते निर्णय घेतील. तुम्हाला सत्ता हवी की नको निवडणुकीत कोणासोबत जायचं हे त्यांनी ठरवावं. ते जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य आहे. मनसेची भूमिका काहीपण असो, मनसेच्या भूमिकेवर काँग्रेसची काय भूमिका हे महत्त्वाचं आहे. या संदर्भात प्रदेशाध्यक्षांनी तो अधिकार स्थानिक नेत्यांना दिला आहे. याबाबत स्थानिक नेते निर्णय घेतील," असं म्हणत मनसेसोबत सुरू असलेल्या आघाडी प्रकरणावर विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली.
तर लोकशाहीला घरघर लागली म्हणावं लागेल : मुंबईत मतदार याद्यांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानं वेळ मागितली आहे. यावर बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "लाचार निवडणूक आयोगाकडून काय अपेक्षा ठेवणार? निवडणूक आयोगाची भूमिका ही सत्ताधारी लोकांना पूरक असेल तर आज देशातील लोकशाहीला घरघर लागली असं म्हणावं लागेल."
हेही वाचा :
- बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणीसंग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव: वनमंत्री गणेश नाईक
- वडिलांविरोधात शड्डू ठोकणाऱ्या सलील देशमुखांचा राजीनामा सुप्रिया सुळेंकडून नामंजूर
- कोल्हापूर महापालिका निवडणूक 2025 : प्रारूप मतदार यादीत घोळच घोळ, शहरात संभ्रमाचं वातावरण; नेत्यांनी घेतली महापालिका प्रशासकांची भेट