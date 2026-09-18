विरोधकांच्या मतदारांना लक्ष्य केलं, विजय वडेट्टीवारांचा आरोप; म्हणाले 'अंतिम मतदार यादीपूर्वी पारदर्शकता ठेवा'
'एसआयआर'च्या माध्यमातून राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर फेरफार होत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगेंवरही टीका केली.
Published : September 18, 2026 at 3:42 PM IST
नागपूर : विशेष सखोल पुनरीक्षण म्हणजे 'एसआयआर'च्या माध्यमातून राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर फेरफार होत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. ते आज नागपुरात बोलत होते. SIR च्या नावाखाली विरोधकांच्या हक्काच्या मतदारांची जाणीवपूर्वक छाटणी सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांना राजकीय फायदा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला आहे. मतदार यादीतील स्थलांतरित, उपलब्ध नसलेले, तसेच मृत आणि दुबार नोंदींबाबत निवडणूक आयोगानं मतदार संघनिहाय आणि बूथनिहाय सविस्तर माहिती जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
मतदार प्रारूप यादीतून बाहेर राहिल्याचा आरोप : महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेत फार मोठ्या संख्येनं मतदार प्रारूप यादीतून बाहेर राहिल्याचा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. राज्यातील जुन्या मतदारयादीनुसार राज्यात सुमारे 9 कोटी 78 लाख या मतदारांच्या तुलनेत SIR च्या प्रारूप यादीत सुमारे 7 कोटी 71 लाख इतक्याच मतदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे सुमारे 2.07 कोटी नावं प्रारूप यादीत आलेली नाहीत. "या प्रक्रियेतील 'अनकलेक्टेबल', 'शिफ्टेड', 'अब्सेंट' आणि 'डुप्लिकेट' या बाबत स्पष्टता मागितलेली आहे. जर एखादा मतदार चंद्रपूरहून नागपूरला, गडचिरोलीहून नागपूरला स्थलांतरित झाला असेल, तर तो महाराष्ट्राबाहेर गेलेला मतदार कसा ठरतो," असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. राज्यांतर्गत स्थलांतर आणि राज्याबाहेरील स्थलांतर यातील फरक देखील निवडणूक आयोगानं स्पष्ट करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
BLO मतदारांच्या घरी पोहचलेच नाही : एसआयआर प्रक्रियेत BLO यांच्याकडून प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन योग्य पडताळणी होणं अपेक्षित होतं. मात्र, अनेक ठिकाणी तर BLO हे मतदारांच्या घरी पोहचले नसल्याचा दावा विजय वडेट्टीवार यांनी केला. मोठ्या संख्येनं मतदारांना 'स्थलांतरित' किंवा 'अनुपलब्ध' कसं ठरवण्यात आलं, याचा खुलासा आयोगानं करावा, असं म्हटलं. वडेट्टीवार यांनी मतदारसंघांच्या स्वरूपावरूनही प्रश्न उपस्थित केलं आहे. "काही अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्या मोठ्या प्रमाणात बदलल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र निवडणूक आयोगानं अशा बदलांचं विश्लेषण करताना विविध मतदारसंघांमध्ये मतदारसंख्या कमी झाल्याचं स्पष्ट केलं असंही त्यांनी नमूद केलं. त्यामुळे मतदारसंघनिहाय संपूर्ण आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली.
'मतदारांचा अधिकार अबाधित राहावा' : SIR च्या अंतिम यादीपूर्वी पात्र मतदारास आपलं नाव तपासण्याची आणि हरकत नोंदवण्याची संधी मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी मांडली. पात्र मतदाराचा मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवणं पूर्णतः निवडणूक आयोगाचीच जबाबदारी असल्याचं ते म्हणाले. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर SIR-2026 अंतर्गत प्रारूप मतदार यादी, ASDD यादी आणि दावे-हरकतीसंदर्भातील सुविधा उपलब्ध आहेत. आयोगानं मतदारांना आपलं नाव तपासण्याचं आवाहन केलं आहे.
जरांगे-पाटील यांच्या कंत्राटावरून नवा आरोप : मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कथित कंत्राटांच्या मुद्द्यावर विजय वडेट्टीवार यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. आपल्याकडं संबंधित कामांची कागदपत्रं आणि छायाचित्रं असल्याचा दावा त्यांनी केला. हे काम सिंचन विभागाशी संबंधित असल्याचं सांगत संबंधित कंत्राटदार आणि मनोज जरांगे यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये संबंध असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे आरोप विजय वडेट्टीवार यांच्या दाव्यांपुरते मर्यादित असून, त्यांनी पुरावे उपलब्ध करून देण्याचं म्हटलं आहे. याच मुद्द्यावर यापूर्वीही विजय वडेट्टीवार यांनी मनोज जरांगे यांच्या निकटवर्तीयांना सुमारे 1,400 कोटी रुपयांची कामं मिळाल्याचा आरोप केला आहे.
दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारला इशारा : विदर्भ, मराठवाड्यातील पावसाच्या स्थितीमुळे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत असल्याचा दावा करत सरकारनं तातडीनं मदतीची घोषणा करावी, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली. सरकारकडून निर्णय लांबवला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुष्काळाच्या प्रश्नावर विरोधक म्हणून शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देणं ही आपली जबाबदारी असल्याचं सांगत गणपती विसर्जनानंतर मराठवाडा, पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भात आंदोलनाची तयारी करण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक जिल्ह्यातून कार्यकर्त्यांचे आंदोलनासाठी फोन येत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दुष्काळच्या परिस्थितीबाबत पत्र लिहिल्याचा संदर्भ देत, शेतीविषयक अनुभव असलेल्या ज्येष्ठ नेत्याच्या मागणीची सरकारनं गांभीर्यानं दखल घ्यावी, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
'मोदींच्या जवळ कोण?' म्हणत शिंदेंवर टोला : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांकडून करण्यात आलेल्या जाहिरातीच्या पार्श्वभूमीवर विजय वडेट्टीवार यांनी टीका केली आहे. "महाराष्ट्रातून पंतप्रधान मोदींच्या जवळचा नेता कोण, याची स्पर्धा सुरू असल्याचं चित्र आहे," असं ते म्हणाले. मोदींच्या वाढदिवसाच्या उत्सवावर टीका करताना त्यांनी राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि बेरोजगारी सारख्या प्रश्नांकडं सरकारनं लक्ष द्यावं, असं म्हटलं. वाढदिवस साजरा करण्यापेक्षा जनतेला सरकारनं काय दिलं, याचा हिशेब जनता मागेल, अशी टीका त्यांनी केली.
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